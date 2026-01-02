Muere un alto cargo de las RSF en un ataque con dron en Darfur Central, en el oeste de Sudán

Hamid Ali Abubakar, quien ejercía como jefe del Consejo Revolucionario del Despertar y era uno de los asesores de seguridad del líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como 'Hemedti', murió durante un ataque con dron en la localidad de Zalingei, ubicada en la región de Darfur Central, en el oeste de Sudán. Según informó Sudan Tribune, el atentado ocurrió mientras Abubakar formaba parte de una reunión, y como resultado también se registraron otras víctimas mortales.

La muerte de Abubakar, miembro de la tribu mahamid, se produce en el contexto del conflicto armado iniciado en abril de 2023 entre las RSF y el Ejército de Sudán, un enfrentamiento que ha desencadenado una crisis humanitaria de gran magnitud en el país africano. De acuerdo con lo publicado por Sudan Tribune, Abubakar había sido objeto de recientes cuestionamientos en su propia comunidad por presuntamente intentar disminuir el poder de Musa Hilal, otro líder tribal, quien sostenía que Abubakar fomentaba divisiones internas en favor de las RSF.

A la par del ataque en Zalingei, las Fuerzas de Apoyo Rápido anunciaron a través de su canal de Telegram la captura de la localidad de Al Kueik, situada en Kordofán Sur. La organización paramilitar comunicó que en esta ofensiva las Fuerzas Armadas sudanesas y sus grupos aliados sufrieron numerosas bajas, incluyendo la muerte de "cientos" de combatientes. Hasta el momento, las autoridades de Sudán no han emitido declaraciones sobre la situación en esa zona, según consignó el medio Sudan Tribune.

El origen de la guerra civil en Sudán tiene relación con disputas sobre el proceso de integración de las RSF en el seno del Ejército nacional. Estas tensiones llevaron a la interrupción del proceso de transición que seguía a la caída, en 2019, del régimen de Omar Hasán al Bashir, transición que ya había sido debilitada por el golpe de Estado de 2021 que desplazó al entonces primer ministro Abdalá Hamdok. La prolongación de la violencia ha provocado desplazamientos masivos en la población, junto con una creciente crisis humanitaria, de acuerdo con la información del portal Sudan Tribune.

El deterioro de la situación humanitaria se expresa en el aumento sostenido de personas desplazadas y refugiadas, sumándose informes sobre enfermedades, carencias de acceso a servicios básicos y graves daños a infraestructuras críticas. Sudan Tribune resaltó que los daños impiden la prestación de ayuda a cientos de miles de personas damnificadas por el conflicto. Al mismo tiempo, la guerra se caracteriza por la implicación de actores externos que brindan apoyo a los bandos enfrentados, lo que repercute tanto en la evolución de los combates como en el agravamiento de la emergencia humanitaria.