El presidente Nicolás Maduro transmitió su agradecimiento de manera directa a su homólogo chino, Xi Jinping, al recibir a una delegación de alto rango enviada por Pekín, en la que envió un mensaje de reconocimiento a lo que describió como la hermandad y el liderazgo internacional de China. El mandatario venezolano remarcó la trascendencia del papel de China en el escenario internacional y la importancia de su apoyo para Venezuela, sobre todo en medio de las recientes tensiones con Estados Unidos, según informó la prensa presidencial venezolana. Este encuentro ocurrió en el Palacio de Miraflores de Caracas, con la presencia del diplomático Qiu Xiaoqi como enviado especial de Xi Jinping, en un momento en el que las relaciones entre Caracas y Washington mantienen un alto grado de fricción, intensificado en los últimos meses.

De acuerdo con la información proporcionada por la prensa presidencial venezolana, la cita fue catalogada como una reunión “de alto nivel”, centrada en la aspiración de consolidar un “nuevo orden mundial multipolar”. Según consignó el mismo medio, el presidente Maduro estuvo acompañado en la reunión por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Exteriores, Yván Gil. El canal oficial venezolano indicó que la visita de la comitiva china subraya el peso que Pekín asigna a la relación bilateral, definida no únicamente por factores de comercio y energía, sino también por un marcado carácter político en el contexto regional.

Tal como publicó la prensa presidencial venezolana, la relación con China ha sido definida como un “pilar para la paz regional y un modelo de cooperación mutua.” El gobierno venezolano recordó que los vínculos diplomáticos entre ambos países datan de 1974 y fueron impulsados hasta alcanzar un nivel considerado como “histórico” gracias al impulso de los exmandatarios Hugo Chávez y Jiang Zemin. Caracas enfatizó que la alianza con China ha cobrado mayor relevancia en el actual tablero internacional, donde se busca la conformación de estructuras multipolares frente al predominio ejercido tradicionalmente por otras potencias.

En el trasfondo de este encuentro sobresalen las tensiones que han marcado el vínculo entre Venezuela y Estados Unidos en meses recientes. Según detalló la prensa oficial venezolana, el gobierno de Washington, bajo la administración de Donald Trump, ha incrementado su retórica contra el ejecutivo de Maduro. Además, se han llevado a cabo operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe y el océano Pacífico, enfocadas en bombardeos contra embarcaciones señaladas como supuestas “narcolanchas”, y estos ataques han ocasionado más de 100 muertes. Las autoridades venezolanas han calificado estas operaciones como acciones hostiles que, junto con las amenazas directas de posibles invasiones, acentúan la tensión en la región.

El medio oficial venezolano también destacó que la llegada de la delegación china representa una muestra de respaldo político en un momento señalado por el gobierno de Maduro como crucial en la defensa de la soberanía del país ante las presiones externas. La administración venezolana sostiene que el fortalecimiento de lazos con países como China contribuye a preservar la estabilidad en América Latina y refuerza la autonomía en la conducción de su política exterior.

Según comunicaron las autoridades de Caracas, las relaciones comerciales y energéticas entre Venezuela y China han sido uno de los pilares del acercamiento bilateral, pero el enfoque de esta visita subraya el carácter estratégico y político de la alianza. El equipo diplomático enviado por Xi Jinping se reunió con representantes de alto nivel del gobierno venezolano para consolidar planes de cooperación y reafirmar el papel de Pekín como soporte internacional frente a sanciones y amenazas externas.

En este contexto, la postura de Caracas apunta hacia una diversificación de socios internacionales, cimentada en alianzas no solo en el ámbito económico, sino también en marcos de defensa y posicionamiento geopolítico. De acuerdo con lo publicado por la prensa presidencial venezolana, la cooperación con China se proyecta como un modelo alternativo para otros países de la región ante la presión ejercida desde Washington, y se presenta como un ejemplo de colaboración que prioriza la autonomía, el multilateralismo y la búsqueda de la estabilidad regional sin injerencias externas.

Mientras persisten informaciones acerca de nuevas operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe denunciadas por el gobierno venezolano, las autoridades de Caracas continúan resaltando el papel de China en la defensa de los intereses venezolanos. Las interacciones entre ambos países, según indicó la prensa oficial, seguirán desarrollándose bajo la premisa de apoyo mutuo y diálogo permanente entre naciones que se consideran aliadas estratégicas frente a las dinámicas actuales de la geopolítica global.