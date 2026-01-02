Lorenzo Santolino: "Siempre es un Dakar duro, pero este año llevo un extra de sufrimiento desde el km 0"

Lorenzo Santolino, piloto que representará a Sherco en el próximo Rally Dakar, encara la edición de este año tras superar una intervención quirúrgica reciente en uno de los dedos del pie. La preparación previa a la competencia no se desarrolló como esperaba, ya que la lesión interrumpió su rutina física y de entrenamiento. Según indicó en declaraciones recogidas por Europa Press, esta circunstancia introduce un componente extra de dificultad desde el inicio (kilómetro cero) del mítico rally, que arrancará este sábado en Arabia Saudí.

El medio Europa Press detalló que Santolino llega a esta cita con expectativas moderadas, pero confiado en su capacidad de adaptación y experiencia acumulada en sus siete participaciones anteriores. El piloto señaló: “Más alto no, porque todavía no he conseguido entrar en el 'Top 5', pero creo que, por ritmo o porque soy un piloto bastante completo, se puede optar. No es nada fácil, pero ya hemos demostrado otros años que me encuentro bien con la moto, en la que no ha habido grandes cambios, pero sí pequeñas evoluciones que me dan más confianza, que para una carrera tan larga es importante”.

Europa Press reportó que Santolino pone énfasis en que, aunque no es siempre el más veloz en todos los terrenos, sí logra un “muy buen ritmo” en ciertas condiciones, algo que atribuye a su veteranía en la prueba y al trabajo realizado junto al equipo técnico de Sherco y los pequeños avances introducidos en la motocicleta para esta edición. En el Dakar 2023, el deportista de Guijuelo consiguió su primera victoria de etapa y considera esa experiencia clave para afrontar las exigencias tanto físicas como mentales del rally.

Sufrir lo menos posible y recuperar sensaciones positivas tras la lesión es una prioridad para el piloto. En su diálogo con Europa Press antes de partir hacia Arabia Saudí, Santolino reconoció que, aunque hubiese preferido haber completado la preparación prevista, su esfuerzo se centró en recuperar movilidad y reducir las molestias tras la operación. "El dolor duele a todos igual, pero el límite del sufrimiento lo tienes que marcar tú, es bastante psicológico", explicó al analizar los desafíos que supone una recuperación a contrarreloj en una prueba de la magnitud del Dakar.

El corredor salmantino reconoció que cada edición del Dakar implica un sufrimiento notable, pero la circunstancia de competir tras la lesión incrementa la dificultad mental y física de la aventura. “Siempre es un Dakar duro, pero este año con un extra de sufrimiento ya desde el kilómetro cero, así que voy a hacer buen trabajo de cabeza para evitar sentir el dolor”, especificó Santolino. Aunque reconoce el rol predominante de KTM y Honda en la categoría de motos, no considera que sean rivales inalcanzables, según consignó Europa Press.

El atractivo del Rally Dakar, según el propio Santolino, reside en la combinación de aventura, navegación y pilotaje en entornos de gran extensión. El piloto comentó para Europa Press que la adaptación al desierto es un aspecto que distingue a quienes tienen mayor experiencia en estas pruebas: “Me pareció muy abierto y muy difícil de interpretar lo que eran las pistas y peligros. Es muy distinto a lo que estás acostumbrado a nivel visual, y una vez ya vas cogiendo experiencia, te vas acostumbrando y sabes mejor cómo leerlo, si puede haber más peligros, el tipo de terreno”.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, uno de los factores diferenciales de la competencia es la gestión de la navegación a través del 'roadbook', cuya correcta interpretación ofrece la información necesaria para sortear las “trampas” del terreno. “Hay muchas trampas, eso sí, y no todos los peligros están marcados y hay mucha interpretación, pero tienes mucha información muy importante en un 'roadbook' que no está en un mapa o en otro dispositivo. Cuando sabes entender eso y manejar un 'roadbook' bien, te encuentras seguro”, explicó.

El recorrido del Dakar 2024 mantiene la incertidumbre característica. Santolino señaló que la organización ha incrementado la dificultad técnica del trazado, equilibrando la navegación y el nivel de exigencia física, debido a la presencia de tramos de piedras y zonas mixtas, además de un menor protagonismo de las dunas y la ausencia del Empty Quarter este año. Estas condiciones supondrán retos adicionales tanto en la navegación como en el pilotaje, advirtió el piloto en la entrevista reproducida por Europa Press.

Santolino manifestó también el interés de experimentar el trazado africano original del Dakar, movido por los recuerdos de infancia vinculados a la carrera que observaba en televisión. Aun así, es consciente de la necesidad de afrontar las adversidades imprevistas, de aceptar que el raid puede devenir en situaciones frustrantes y de que el control mental es un elemento tan relevante como la destreza sobre la motocicleta. "El juego mental es importante, saber gestionar esos momentos, saber cómo actuar, tener la tranquilidad, la mente fría de poderlo gestionar para actuar de la mejor manera", expresó el piloto a Europa Press.

El entrenamiento específico no solo contempla la preparación física, sino también el desarrollo de habilidades para actuar bajo presión y frente a contratiempos como caídas, averías o extravíos en el trazado. "Si tienes una caída o una avería o estás perdido, el saber cómo actuar en cada momento, también se prepara y entrena", relató Santolino en sus declaraciones, añadiendo que la seguridad de la competencia ha mejorado con la incorporación de sistemas satelitales y helicópteros, algo que considera fundamental para la protección de los participantes.

Otro de los aspectos analizados por el piloto y recogido por Europa Press es la dificultad para conciliar el sueño durante la carrera, debido al estado de alerta físico y mental tras las etapas. "A veces me cuesta empezar a tomar el sueño", reconoció Santolino. "Una vez ya consigo dormir, duermo bien y descanso, pero hay veces que el cuerpo está demasiado activo, también en lo mental. Tengo algunos protocolos para intentar relajar antes de dormir y conciliar el sueño mejor, pero hay días que sí que es complicado”, añadió.

Durante los enlaces del Dakar, el piloto tiene oportunidad de reflexionar y distraerse de la exigencia de la etapa, lo que aprovecha para pensar en cuestiones ajenas a la competencia. Sin embargo, subrayó que resulta difícil mantener la concentración absoluta durante las cinco o seis horas que una etapa puede demandar. Esta exigencia mental representa un desafío similar al resto de factores del rally, algo que Santolino intenta trabajar activamente.

Al reflexionar sobre la recuperación tras el final del raid, Santolino observó que su cuerpo experimenta una fatiga acumulada una vez concluida la prueba. “Tengo una fase de los tres primeros días cuesta mucho y cuando llegas al tercero como que el cuerpo estabiliza y no puedes meter mucha carga de fatiga, vas aguantando bien, pero una vez acaba la carrera es como que el cuerpo también sabe que se ha acabado, se relaja y ahí es cuando te viene el bajón y estás muerto de verdad”, concluyó el piloto de Sherco para Europa Press.