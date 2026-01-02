Agencias

Llegan a El Hierro 144 migrantes a bordo de un cayuco, el primero que registra Salvamento Marítimo en 2026

Guardar

Un cayuco con un total de 144 personas subsaharianas a bordo ha arribado en la tarde ayer, 1 enero, a La Restinga (El Hierro). Se trataría del primer cayuco de 2026 que registra Salvamento Marítimo, según ha confirmado a Europa Press el organismo estatal.

A bordo de la embarcación, que llegó a El Hierro por sus propios medios, había 107 varones, 29 mujeres y 8 menores, que arribaron a la isla sobre las 18.50 horas de este jueves.

Una vez en tierra, los migrantes fueron asistidos por un dispositivo formado por un equipo de Atención Primaria del Servicio de Urgencias Canario y personal de Cruz Roja.

Todos ellos, confirma el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112), presentaban buen estado general.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump dice que si Irán dispara a los manifestantes EE.UU. acudirá a su rescate

Infobae

El presidente de Corea del Sur buscará en China "restaurar por completo" las relaciones

Infobae

Israel dice que la llegada de Mamdani a la alcaldía de Nueva York es "gasolina antisemita"

Infobae

Tres muertos en el incendio de una vivienda en la ciudad de Madrid

Infobae

FundéuRAE: "propósitos de año nuevo", con minúsculas, alude a los de todo el año

Infobae