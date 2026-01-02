Llegan a El Hierro 144 migrantes a bordo de un cayuco, el primero que registra Salvamento Marítimo en 2026

Un cayuco con un total de 144 personas subsaharianas a bordo ha arribado en la tarde ayer, 1 enero, a La Restinga (El Hierro). Se trataría del primer cayuco de 2026 que registra Salvamento Marítimo, según ha confirmado a Europa Press el organismo estatal.

A bordo de la embarcación, que llegó a El Hierro por sus propios medios, había 107 varones, 29 mujeres y 8 menores, que arribaron a la isla sobre las 18.50 horas de este jueves.

Una vez en tierra, los migrantes fueron asistidos por un dispositivo formado por un equipo de Atención Primaria del Servicio de Urgencias Canario y personal de Cruz Roja.

Todos ellos, confirma el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112), presentaban buen estado general.