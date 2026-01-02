Agencias

La Fundación Real Madrid presenta la campaña 'En Navidad, ningún niño sin regalo'

La Fundación Real Madrid ha celebrado un año más la campaña solidaria 'En Navidad, ningún niño sin regalo', que ha llevado regalos y momentos de alegría a más de 2.000 niñas, niños y jóvenes hospitalizados y en centros de protección de la Comunidad de Madrid durante las fechas navideñas.

El embajador de la Fundación Real Madrid, Felipe Reyes, recibió este viernes en la Ciudad Real Madrid a la directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, Silvia Valmaña, para presentar esta campaña que se desarrolla desde hace casi dos décadas. Cada Navidad, los jugadores y entrenadores de los primeros equipos de fútbol y baloncesto del Madrid visitan a los niños hospitalizados para acompañar a los menores en estas fechas tan señaladas.

La campaña 'En Navidad, ningún niño sin regalo', que completa la entrega de regalos en los centros de menores, "forma parte del compromiso de la Fundación Real Madrid con la infancia y la juventud en situación de vulnerabilidad, y se suma a sus programas permanentes de atención sociodeportiva en hospitales, residencias infantiles y centros de acogida", explica la nota oficial.

"A través de estas acciones, la Fundación refuerza su misión de promover la educación en valores, la integración social y el apoyo emocional de los menores mediante el deporte", añade el comunicado de la Fundación del conjunto blanco.

La campaña ha contado con la colaboración de El Corte Inglés y Totto, así como Arditex, Artesanía Cerdá, Asditex, Bic, Colorbaby, Cyp Brands, Foco, La Casa de las Carcasas, Lego, Minix, Mocilab, Outdoorpoint, Product Lab y Project Rogers & JLK. "Gracias a este apoyo se ha ampliado el alcance a más de 2.000 beneficiarios, dando continuidad a una tradición solidaria que acompaña a la temporada navideña con ilusión", termina.

