Javi Vega: "He tenido Rallys Dakar como dolores de muelas 'intensitos'"

En anteriores ediciones del Rally Dakar, Javi Vega ha llegado a experimentar sensaciones similares a los dolores de muelas intensos de su profesión de dentista, reflejando los extremos de exigencia a los que se expone cada competidor durante la emblemática prueba. Ese esfuerzo y entrega caracterizan el enfoque del piloto madrileño, quien ha confirmado su participación en la categoría Original by Motul, en una nueva edición del certamen que inicia este sábado y será la octava para él, según reportó Europa Press.

Vega se prepara para afrontar el rally sin asistencia mecánica, una de las disciplinas más desafiantes de la prueba, en la que sacrificará nuevamente una gran parte de su tiempo libre para estar entre las primeras posiciones de la tabla general. El piloto de Kove explicó en su paso por Europa Press antes de salir hacia Arabia Saudí que toda su rutina anual se adapta a las exigencias de la competición, a pesar de no considerarlo su trabajo principal. No obstante, reconoció que gran parte de su vida gira en torno a la preparación para esta carrera. "Corro el Campeonato de España, este año he corrido parte del Mundial de Bajas y un par de rallys en Marruecos. Sí que ocupa mucho de mi vida, tengo mucho tiempo libre que tengo que sacrificar al final de trabajo, soy autónomo y cobro menos cuando estoy encima de la moto", expuso Vega, quien es odontólogo de profesión.

El piloto insistió en la importancia de estar enfocado durante todo el año para enfrentar la competencia en las mejores condiciones físicas y mentales posibles. "En mi caso voy bien, sin lesiones. El Dakar es mucho de cabeza y creo que este año va a ser más", señaló en declaraciones a Europa Press. Vega también utilizó su experiencia en odontología como una metáfora de la dureza del rally: "Según te vayan pasando cosillas, es la dureza del Dakar. ¿Cómo un dolor de muelas? Los he tenido como dolores de muelas 'intensitos'", afirmó.

Al describir la dificultad del Dakar, Vega subrayó que, aunque el certamen es siempre complicado, cada edición presenta sus propios desafíos. Indicó que incluso en las ediciones que pueden parecer menos complicadas, los problemas mecánicos o las caídas pueden convertir la experiencia en una prueba extrema. A pesar de los retos, uno de los elementos que más atraen a Vega de la competencia es la convivencia entre pilotos profesionales y amateurs. Explicó que en la línea de salida es posible coincidir con figuras destacadas como Carlos Sainz y con aquellas personas que han financiado su propia presencia en la carrera. "No la gana el más rápido, sino el más completo", enfatizó, indicando que su fortaleza reside en las áreas de mecánica, navegación y manejo integral de la moto, más que en la pura velocidad.

Participar en la categoría Original by Motul implica que los competidores deben gestionar motos y quads sin ningún tipo de ayuda externa. Vega destacó que, independientemente del nivel de preparación, durante los muchos días de prueba surgen inconvenientes para todos los pilotos. "Si el primer día te va mal, y ya te rayas para el resto de días, creo que no lo puedes hacer, es cuando entra a la cabeza y cuando hay averías mecánicas y demás. Creo que tienes que seguir adelante siempre porque también le puede pasar a los demás. Es muy difícil que en doce etapas a todo el mundo le vaya superbien todo, siempre hay que estar ahí porque en el Dakar siempre pasan cosas", declaró en la entrevista recogida por Europa Press.

Tras un destacado segundo puesto en la edición de 2023, Vega aspira de nuevo a estar al frente de la categoría, objetivo para el que considera fundamental evitar caídas o la necesidad de reparar la moto en exceso a lo largo de los doce días de competencia. "Lo más importante es que la moto no toque el suelo para intentar reparar lo menos posible y que tampoco yo me haga daño. Si consigo eso durante 12 días sí que a lo mejor puedo estar ahí arriba en la categoría", apuntó el piloto madrileño.

Para esta edición, competirá por segunda vez sobre una moto Kove, aunque a diferencia del debut, ahora dispone de un conocimiento más profundo sobre su máquina. En la temporada anterior apenas tuvo tiempo de familiarizarse con la montura antes de la carrera, mientras que esta vez ha reconstruido por completo el vehículo, lo que le otorga mayor confianza sobre su funcionamiento. "Este año me la he rehecho entera y creo que la conozco un poco más. Vamos a ver qué tal se porta", comentó Vega a Europa Press.

El piloto también explicó que utiliza el motor de la Kove del año anterior, priorizando la fiabilidad sobre los aumentos de potencia que buscan sus ingenieros. A su juicio, el riesgo de introducir cambios técnicos que no han sido debidamente probados supera el posible beneficio en prestaciones, especialmente cuando no se cuenta con un equipo de apoyo que pueda reemplazar piezas a diario. Además, ha preferido cambiar toda la tornillería de titanio por materiales menos ligeros pero más resistentes, ya que en la categoría Original los accidentes mecánicos pueden penalizar severamente.

Dentro de los desafíos del recorrido, Vega teme que se repitan las secciones de piedras, como ya ocurrió el año pasado, especialmente por la limitación en el número de neumáticos disponibles. Señaló que durante una etapa anterior, los pilotos de coches necesitaron cambiar neumáticos a mitad de la especial, mientras que los de motos solo pueden hacerlo cada dos días. Esto puede afectar gravemente la planificación, ya que una rueda desgastada por el terreno pedregoso puede alterar toda la estrategia diseñada para la carrera.

Vega advirtió que los organizadores han incrementado la cantidad de kilómetros cronometrados en las etapas, lo que implica un mayor desgaste físico y un aumento en el riesgo mecánico. Según comentó a Europa Press, esta tendencia se repite por el conocimiento adquirido del país anfitrión Arabia Saudí, y supone una presión añadida para quienes compiten sin asistencia.

Sobre la navegación en el desierto, aseguró que se siente más seguro ahora gracias a la precisión del 'roadbook', la hoja de ruta oficial del rally. Destacó que, a diferencia de las primeras veces en que la soledad del desierto imponía respeto, ahora los participantes cuentan con herramientas avanzadas que les permiten anticipar cualquier peligro del camino. "Ahora, digamos que no hace falta, es mucho más seguro tener un 'roadbook' que 'Google Maps'", enfatizó Vega, de acuerdo a Europa Press.

El piloto también expresó su deseo de competir algún día en el Dakar original, en tierras africanas, por considerarlo la cuna de la aventura y la esencia de la prueba. Recordó la etapa sudamericana del Dakar y reconoció que ve improbable que el rally regrese a África en las condiciones de antaño.

El sueño de muchos pilotos que participan en la categoría Original by Motul implica rutinas exigentes, especialmente en cuanto al sueño y al descanso. Vega relató que los primeros días son los más difíciles, pues suelen levantarse a las 3:30 y hacen esfuerzos para dormirse sobre las 20:00. A medida que avanza la competencia y el cansancio se acumula, ese ritmo se estabiliza. Tras cada etapa, además, debe dedicar tiempo a revisar y ajustar la moto para dejarla lista para la jornada siguiente.

En esta edición, Vega se desplazó a Arabia Saudí con antelación, alojándose en un hotel cerca de la ciudad de inicio en lugar de en un campamento, con el objetivo de adaptarse mejor a los horarios y rutinas previas al arranque del rally. Según relató a Europa Press, busca establecer un patrón de sueño regular unos días antes de la carrera.

Para afrontar las largas etapas y mantener la concentración, Vega ha incorporado trabajo psicológico, aplicando consejos de su psicólogo deportivo para evitar distracciones durante los enlaces del rally. Escuchar música en desplazamientos menos exigentes y analizar a fondo el comportamiento de su moto al final de cada jornada forman parte de su metodología para maximizar el rendimiento y reducir el tiempo dedicado a tareas mecánicas.

Al finalizar el Dakar, regresan las obligaciones laborales. Vega contó que apenas termina la prueba, reanuda su trabajo como dentista en Madrid. Los días posteriores al rally suelen estar marcados por el agotamiento físico y la necesidad de recuperación, aunque reconoció que pronto surge el deseo de volver a competir. Según concluyó en Europa Press, pese a las dificultades y el sacrificio requerido, la motivación por afrontar de nuevo el reto del Dakar permanece intacta.