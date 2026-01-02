El precio del alquiler en España subió un 8,5% en 2025, según Idealista

Las ciudades donde los precios de alquiler alcanzaron cifras sin precedentes durante los últimos meses ilustran cambios notables en el mercado inmobiliario español. Ceuta encabezó la lista con un incremento del 17,9% en un año, mientras que 25 de las 50 capitales examinadas presentaron valores récord, según un análisis divulgado por Idealista. El informe destaca que esta tendencia no representa casos aislados, sino que refleja un fenómeno generalizado de aumento en el coste del alquiler a nivel nacional, situando la noticia principal en la expansión sostenida del encarecimiento de la vivienda en renta.

De acuerdo con Idealista, el precio promedio del alquiler en España se incrementó un 8,5% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. El informe precisa que el coste medio se ubicó en 14,7 euros por metro cuadrado al término del año, y que tan solo en el último trimestre se registró una subida del 1,7%. Esta evolución se vincula directamente con la escasez de oferta disponible en el mercado, fenómeno que, según el portal, contribuye a excluir a numerosas familias del acceso a una vivienda en alquiler.

Madrid y Barcelona aparecen nuevamente como las capitales con los alquileres más elevados. Según Idealista, Barcelona lidera con una media de 23,8 euros por metro cuadrado, mientras que Madrid le sigue con 22,7 euros y Palma ocupa la tercera posición con 18,3 euros. En el otro extremo, Zamora es la ciudad con el precio más bajo de esta lista, con 7,6 euros por metro cuadrado, seguida muy de cerca por Ciudad Real, Badajoz y Lugo, todas con 7,9 euros.

El estudio recogido por Idealista muestra disparidades significativas entre capitales. Más allá de Ceuta, donde se observa el mayor crecimiento interanual, otras localidades con importantes subidas incluyen Madrid (9,7%), Alicante (8,3%), Sevilla (7%), Valencia y Palma (ambas con 6,4%), Málaga (4,7%), Bilbao (3,1%) y Barcelona (1,9%). Estas cifras confirman el predominio del encarecimiento en grandes urbes y destinos turísticos.

Las diferencias persisten al analizar los datos por comunidades autónomas. Todas experimentaron un aumento en los precios durante los 12 meses analizados. Castilla-La Mancha lideró con un repunte del 11,7%, seguida por La Rioja (10,6%), Madrid (10,4%), Andalucía y Aragón (ambas con 9,9%), Comunitat Valenciana (9,7%) y Castilla y León (9,5%). La subida más moderada se dio en Cataluña, con un alza del 3% anual.

Por comunidades, Madrid registra el precio más alto del país, alcanzando los 20,8 euros por metro cuadrado, seguida por Baleares (19,1 euros), Cataluña (18,6 euros) y Canarias (15,3 euros). En la franja más baja figuran Extremadura, con 7,3 euros, Castilla-La Mancha, con 8,2 euros, y la Región de Murcia, con 9 euros por metro cuadrado.

El informe de Idealista hace hincapié en la escasez de viviendas disponibles en alquiler como causa principal del encarecimiento. Esta falta de oferta genera una alta competencia entre demandantes, lo que favorece a quienes pueden demostrar una mayor solvencia. El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, expuso que el fenómeno lleva a los propietarios a seleccionar a los inquilinos que perciben como más seguros, lo que, según el portal, implica la exclusión sistemática de muchas familias.

La situación actual, definida por Idealista como una "elitización del alquiler", viene acompañada de dinámicas derivadas del control de precios introducido en determinadas áreas. Iñareta afirmó que "el coste de mantener el control de precios lo pagan quienes buscan casa", en referencia a las consecuencias de las medidas regulatorias en vigor. Bajo este contexto, el representante del portal detalla que se está produciendo una "lucha entre inquilinos: los que se benefician de las medidas coercitivas contra los propietarios frente a los que no encuentran casa como consecuencia de dichas medidas".

Este escenario, según Idealista, presiona tanto a quienes buscan vivienda como a quienes poseen inmuebles para arrendar, y refleja una progresiva transformación en la accesibilidad al alquiler residencial en España. El documento presentado por el portal inmobiliario enfoca así tanto el impacto de la evolución de los precios como las consecuencias sociales derivadas de la persistente falta de oferta y la aplicación de políticas regulatorias sobre el mercado de alquiler.