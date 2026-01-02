El ministro de Defensa pide a los militares que apoyen la puesta en marcha del nuevo servicio militar

La iniciativa del gobierno alemán contempla que cerca de 700.000 jóvenes nacidos a partir de 2008 recibirán próximamente un cuestionario, con el propósito de evaluar su disposición e idoneidad para incorporarse al nuevo servicio militar. Este proceso marca el inicio de una campaña nacional dirigida a seleccionar y atraer a futuros aspirantes que podrían fortalecer la estructura de las Fuerzas Armadas nacionales. Según informó Europa Press, la distribución masiva de cuestionarios servirá para identificar a los jóvenes más adecuados para integrar el personal militar y, en los meses siguientes, se espera que los primeros voluntarios comiencen su servicio bajo el marco de la reforma.

La nueva política implementada por Berlín busca aumentar de manera significativa la dotación de las Fuerzas Armadas alemanas, tanto con tropas activas como con reservistas. Actualmente, el país cuenta con más de 180.000 soldados en activo y el objetivo declarado es incrementar esta cifra en 80.000, hasta llegar a un total de 260.000 efectivos permanentes. A este contingente se sumará una reserva compuesta por 200.000 hombres y mujeres, una medida que el Ejecutivo alemán defiende frente a las amenazas percibidas por parte de Rusia contra Alemania y otros países miembros de la OTAN. De acuerdo con Europa Press, las autoridades consideran fundamental fortalecer la defensa nacional y adaptar la estructura militar a los retos actuales del entorno geopolítico europeo.

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, junto al inspector general de la Bundeswehr, Carsten Breuer, dirigieron una orden del día a las tropas en la que apelan al compromiso y respaldo de los militares ante la entrada en vigor de la nueva ley relacionada con el servicio militar en el país. Ambos afirmaron que este paso constituye un elemento “fundamental para la viabilidad futura de nuestras Fuerzas Armadas y para la seguridad de nuestro país”. Según consignó Europa Press, la instrucción parte de la premisa de que el éxito del modelo requiere implicación unánime por parte de toda la estructura militar.

En la comunicación oficial, Pistorius y Breuer señalaron que la principal tarea para el futuro inmediato será reclutar, formar e integrar a los nuevos aspirantes, para lo cual consideran imprescindible generar un clima atractivo y exigente que motive a los jóvenes a comprometerse no solo durante el periodo mínimo requerido, sino a largo plazo. Los altos mandos insistieron en que “quien quiera atraer a los jóvenes, debe tomarlos en serio. Quien exija rendimiento, debe transmitir el sentido”, remarcando la importancia de diseñar el servicio militar de modo que resulte relevante para los intereses de las nuevas generaciones, informa Europa Press.

El despliegue de este plan requiere aún ajustes logísticos y estructurales. Las autoridades militares reconocieron que “en muchos sitios aún deben darse algunas condiciones previas” para la puesta en marcha efectiva del nuevo esquema. Se identificó la necesidad de ampliar la infraestructura, modernizar el equipamiento, aumentar la oferta de alojamientos y crear centros de reclutamiento más eficientes. Europa Press publicó que los responsables han prometido continuar trabajando en estos aspectos, con la meta de dotar al renovado servicio militar de una base sólida y atractiva para los futuros candidatos.

El contexto de esta reforma se enmarca en una estrategia de defensa nacional impulsada por las preocupaciones en materia de seguridad en Europa. Según lo detallado por Europa Press, Alemania justifica el fortalecimiento de sus capacidades militares como una respuesta preventiva ante escenarios de riesgo regional, enfatizando la importancia de contar con fuerzas armadas modernas, bien equipadas y con amplio respaldo social. El comunicado de Pistorius y Breuer subraya que el respaldo integral de las tropas será determinante para el éxito del nuevo modelo.

La distribución de los cuestionarios a 700.000 jóvenes representa una de las acciones más visibles de este proceso de transformación. Europa Press detalló que el procedimiento está diseñado para seleccionar de manera eficiente a los candidatos que demuestren condiciones y motivación para integrarse al ejército. Posteriormente, los voluntarios elegidos serán sometidos a programas de formación especialmente adaptados a los objetivos de la reforma militar.

El enfoque adoptado en la reforma busca equilibrar la ampliación de los recursos humanos con la modernización de la estructura y del equipamiento. Europa Press indicó que una de las metas centrales consiste en cubrir las plazas necesarias sin perder de vista la actualización de las instalaciones, la mejora de los procesos de reclutamiento y la construcción de una oferta atractiva para los jóvenes.

Las autoridades militares han insistido en que la calidad del servicio será prioritaria tanto en la fase de selección como en la integración y la formación de los nuevos efectivos. Pistorius y Breuer destacaron que atraer talento y compromiso a la defensa del país depende de que el entorno militar responda a las expectativas y necesidades de la juventud contemporánea, argumento recogido por Europa Press.

El conjunto de cambios introducidos apunta a reforzar la posición de Alemania dentro de la alianza atlántica, al tiempo que se aumentan las capacidades de respuesta ante eventuales amenazas externas. De acuerdo con lo informado por Europa Press, este proyecto responde además a las discusiones en el seno de la OTAN sobre la importancia de aumentar la capacidad defensiva colectiva en el actual contexto geopolítico europeo.

La decisión del gobierno alemán busca no solo incrementar el número de militares en activo y reservistas, sino también transformar el modo en que se articulan los mecanismos de reclutamiento, integración y permanencia dentro de la Bundeswehr. Europa Press reportó que la ley que regula el nuevo servicio militar entró en vigor recientemente, estableciendo los lineamientos para iniciar la primera fase de captación con la remisión de cuestionarios y la organización de los procesos de evaluación.

La insistencia de las autoridades en la necesidad de respaldo unánime de las Fuerzas Armadas refleja la magnitud del reto organizativo y funcional que implica la implementación del proyecto. Europa Press señaló que las dependencias responsables llevan meses preparando los cambios y seguirán abocadas a consolidar las condiciones para una transición eficaz hacia el nuevo sistema, sustentando las bases para una estructura militar más amplia, moderna y bien equipada.