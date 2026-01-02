Colombia controlará los precios para luchar contra la inflación provocada por la subida del salario mínimo

De cara a la próxima semana, el Gobierno colombiano anunciará nuevas iniciativas regulatorias para contener los riesgos inflacionarios derivados del reciente incremento en el salario mínimo, aunque aún no se han detallado los sectores o productos que podrían verse implicados en estas medidas. Según informó Europa Press, autoridades del Ejecutivo han iniciado un proceso de evaluación para establecer controles de precios, tras la entrada en vigor el 1 de enero del alza salarial del 23,78%.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, comunicó a la emisora 'Blu Radio' que las autoridades se mantienen vigilantes ante la posibilidad de aumentos especulativos en el costo de bienes y servicios, enfatizando que se aplicarán sanciones a quienes incurran en prácticas ilegales. El funcionario descartó que la decisión de aumentar el salario mínimo genere inestabilidad económica o incentive la proliferación del mercado informal, aunque, según detalló Europa Press, no especificó qué sectores podrían ser regulados próximamente.

Las discusiones dentro del Gobierno surgen en un contexto de alerta por la trayectoria inflacionaria que sigue el país. El medio Europa Press reportó que el Banco de la República, órgano emisor nacional, anticipa un endurecimiento de la política monetaria en busca de que el índice de inflación regrese al 3% para finales de 2027. En las actas de su más reciente reunión, en la que la tasa de referencia permaneció en 9,25%, el banco señaló la necesidad de una “senda de tasa de interés de política superior al nivel actual”.

De acuerdo con Europa Press, el proceso de descenso sostenido en la tasa de inflación que se observó en el transcurso de 2024 se vio interrumpido en 2025, situando el indicador en noviembre en un 5,3%. Este dato resulta dos décimas inferior al mes anterior, pero representa un aumento de cuatro décimas si se compara con el mismo mes del año anterior.

Las indicaciones del Banco Central reflejan la preocupación por el impacto de la reciente actualización salarial y el entorno económico global en la inflación interna. El organismo destacó en sus actas que la coyuntura actual exige cautela y medidas proactivas para que la inflación logre converger progresivamente hacia el objetivo propuesto para finales de 2027.

Según consignó Europa Press, el ministro Sanguino hizo hincapié en la vigilancia que mantendrán sobre los actores económicos para prevenir distorsiones de mercado alimentadas por movimientos especulativos en los precios. Ratificó que cualquier conducta ilícita relacionada con aumentos injustificados será objeto de sanciones por parte de las autoridades. El marco regulatorio que se anunciará busca, según el Ejecutivo, responder a expectativas y preocupaciones expresadas por diferentes sectores productivos y sociales ante el ajuste en el salario mínimo y las condiciones macroeconómicas.

El medio Europa Press puntualizó que, hasta el momento, no se conocen detalles específicos acerca de los productos o servicios que podrían someterse a control de precios, pero se espera que el Gobierno comunique las propuestas concretas a lo largo de la próxima semana, con el objetivo de mitigar cualquier presión adicional sobre el costo de vida de la población.

En conjunto, las autoridades colombianas se preparan para enfrentar una coyuntura económica compleja, adoptando un enfoque preventivo tanto desde el ámbito laboral como desde la política monetaria, en línea con las recomendaciones y proyecciones del Banco de la República.