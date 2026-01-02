Al menos dos muertos y un tercero desaparecido por avalanchas de nieve en el norte de Italia

Según reportó la agencia de noticias AdnKronos, un grupo de rescatistas especializados ha implementado equipos aéreos y terrestres en la provincia de Cuneo, localizada en los Alpes del norte de Italia, después de que una avalancha de nieve sorprendió a varios excursionistas este jueves. Las autoridades confirmaron la muerte de al menos dos personas y comunicaron que continúan la localización de un tercer individuo que permanece en paradero desconocido.

De acuerdo con la información difundida por AdnKronos, uno de los sucesos más graves ocurrió cerca de un refugio situado a una altitud aproximada de 2.300 metros. En ese punto se vieron implicadas cuatro personas, de las cuales una perdió la vida, dos resultaron heridas y una más fue reportada como desaparecida. Brigadas de rescate de montaña y efectivos del cuerpo de Bomberos participaron en las tareas iniciales de auxilio y rastreo tras el deslizamiento de nieve.

En otro incidente registrado la misma jornada, un esquiador falleció tras ser arrastrado por una avalancha que lo desplazó varios decenas de metros en las inmediaciones de Recoaro Terme, en la provincia de Vicenza. El medio AdnKronos indicó que la persona que acompañaba al fallecido logró salir ilesa. No se han reportado más afectados en ese punto.

Los operativos desplegados por los servicios de emergencia incluyen el uso de helicópteros para sobrevolar áreas de difícil acceso, así como la intervención de expertos en rescate de alta montaña. AdnKronos relató que estas labores se han visto dificultadas por las condiciones meteorológicas adversas y la inestabilidad del terreno, factores determinantes en la peligrosidad de la zona tras las avalanchas recientes.

Las autoridades locales han reiterado las recomendaciones de extremar la precaución en las zonas de montaña, especialmente durante el periodo invernal y primaveral, cuando el riesgo de desprendimientos de nieve aumenta. Los equipos de búsqueda han focalizado sus esfuerzos en las áreas afectadas con la esperanza de localizar a la persona desaparecida con vida, mientras el monitoreo constante de la situación permite adaptar la actuación de los cuerpos de emergencia en función del riesgo.

La sucesión de avalanchas registrada en el norte de Italia se suma a una serie de incidentes relacionados con las condiciones invernales que suelen registrarse en los Alpes, una de las regiones más transitadas por montañistas y aficionados a los deportes de nieve en Europa occidental. La agencia AdnKronos detalló que los trabajos de búsqueda y rescate continuarán hasta que se logre resolver la situación de los implicados, al tiempo que se mantienen alertas operativas en otras áreas propensas a avalanchas.

Las operaciones desplegadas para responder a los deslizamientos involucran tanto a personal estatal como a voluntariado especializado en rescate alpino. El trabajo coordinado de los diferentes organismos busca aumentar la eficacia de las tareas y mitigar el impacto de incidentes similares en el futuro, según concluyó el reporte inicial de AdnKronos.