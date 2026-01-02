Al menos doce muertos en inundaciones repentinas en Afganistán

Las inundaciones de los últimos días en Afganistán han ocasionado el aislamiento de numerosos viajeros debido al bloqueo de carreteras principales, mientras extensas áreas agrícolas y múltiples infraestructuras han resultado afectadas. De acuerdo con la información proporcionada por el portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA, por sus siglas en inglés), que recoge la cadena de televisión TOLO, al menos doce personas fallecieron y once sufrieron heridas como consecuencia de intensos fenómenos meteorológicos que incluyeron fuertes nevadas e inundaciones repentinas.

El fenómeno impactó a una parte significativa del territorio afgano, afectando alrededor de un tercio de sus provincias, según detalló TOLO. El portavoz de ANDMA indicó que en las regiones de Kapisa, Parwan, Daikondi, Uruzgan, Kandahar, Helmand, Badgis, Faryab, Badajshan, Herat y Farah se contabilizó la destrucción total de 274 viviendas y daños parciales en otras 1.558. Las fuertes precipitaciones y el deshielo han tenido efectos severos en la población, ya que muchas familias han perdido sus hogares y pertenencias.

Tal como publicó el portal de noticias Kabul Now, además de los daños en viviendas, las inundaciones afectaron amplias superficies de tierras agrícolas y huertos, lo que genera preocupación sobre las repercusiones en la producción alimentaria local. Ocho mezquitas sufrieron destrozos, y la infraestructura vial registró daños en 209 kilómetros de carreteras y en ocho puentes fundamentales para la comunicación y el transporte dentro de las provincias afectadas. Los daños alcanzaron también a 27 comercios, afectando la economía de pequeñas comunidades.

El medio Kabul Now agregó que las intensas nevadas, especialmente en determinadas regiones, provocaron el bloqueo completo de rutas principales, lo que obstruyó el tránsito y dejó a varios viajeros imposibilitados de continuar sus trayectos, aumentando así la urgencia de acciones coordinadas para el restablecimiento de servicios y apoyo humanitario.

La magnitud de estas catástrofes llevó a que el aparato gubernamental y las autoridades locales pusieran en marcha mecanismos de respuesta orientados a la evaluación de daños y la atención de las personas damnificadas. Las declaraciones del portavoz de la ANDMA, reproducidas por TOLO, subrayan el alcance del desastre y la dificultad de las condiciones en diversos distritos, donde muchas familias necesitan asistencia urgente.

Tanto los reportes de TOLO como los de Kabul Now subrayan que las provincias afectadas cubren una amplia geografía, que involucra regiones montañosas y zonas agrícolas clave para Afganistán. La afectación de infraestructuras religiosas, comerciales y carreteras principales sugiere consecuencias a corto y mediano plazo en la vida cotidiana y la economía regional. Además, la interrupción de las rutas ha dificultado el envío de ayuda y la evacuación segura de los afectados.

Las autoridades continúan trabajando en la evaluación de los daños y en la organización de la entrega de ayuda, mientras organizaciones humanitarias y equipos de socorro buscan garantizar la seguridad y atención de los habitantes damnificados y de quienes permanecen aislados. Según los portales TOLO y Kabul Now, la combinación de nevadas intensas y lluvias extraordinarias representa una amenaza recurrente para Afganistán durante las temporadas frías, complicando los esfuerzos de recuperación en múltiples provincias.