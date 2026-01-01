Zohran Mamdani toma posesión como alcalde de Nueva York

La ceremonia se llevó a cabo poco después de la medianoche, bajo tierra, en la estación de metro abandonada del Parque del Ayuntamiento de Nueva York, un lugar cargado de simbolismo para la ciudad. De acuerdo con la información publicada por la prensa, el nuevo alcalde, Zohran Mamdani, juró su cargo sobre el Corán y estuvo acompañado por su familia más cercana, sin la presencia de prensa ni de un público numeroso, en un acto de carácter íntimo. El evento, presidido por la fiscal general neoyorquina, Letitia James, marcó el inicio de una nueva etapa en el gobierno de la ciudad, con Mamdani convertido en el alcalde número 112 y uno de los más jóvenes en la historia neoyorquina.

Según informó el medio de referencia, Mamdani expresó que "es el mayor honor y un privilegio de toda una vida", al asumir formalmente el puesto. La elección del lugar para la ceremonia destacó una intención clara: la antigua estación, inaugurada en 1904 como una de las 28 originales del sistema de metro, simboliza la ambición de la ciudad de transformar la vida de sus habitantes. Mamdani puntualizó que la visión grandiosa que definió a Nueva York en el pasado servirá de horizonte para su administración, la cual, según su declaración, busca servir a todos los neoyorquinos desde la sede gubernamental situada justo encima de los túneles históricos.

Dentro del círculo más cercano de Mamdani se encontraban su esposa, la artista Rama Duwaji, y su madre, la cineasta Mira Nair, resaltó el medio. Pese al carácter restringido de la primera ceremonia, la agenda oficial contempla una segunda toma de posesión, de mayor presencia pública y difusión mediática, en la tarde del mismo jueves. En este segundo acto, el senador Bernie Sanders será quien tome el juramento al nuevo alcalde, incrementando el simbolismo político de la investidura.

Tal como consignó la fuente, Mamdani resultó elegido con un respaldo holgado tras una contienda electoral que lo vio imponerse en las primarias del Partido Demócrata con un programa electoral de marcado perfil progresista, distanciado de tendencias tradicionales dentro del partido. Entre las propuestas que definieron su campaña y que ahora conforman su agenda de gobierno figuran la gratuidad del transporte público en autobús, la congelación de alquileres residenciales y la prestación de cuidado en centros escolares infantiles sin costo alguno hasta los cinco años de edad.

El medio detalló que estas promesas significan cambios en cuestiones sensibles para la vida diaria de los habitantes de Nueva York, especialmente en cuanto a la movilidad, el acceso a la vivienda y la educación temprana. Mamdani, al tomar juramento sobre el Corán, subrayó también su identidad y el compromiso con la diversidad religiosa y cultural propia de la ciudad, aspecto que forma parte de la narrativa renovadora que su equipo busca instalar desde el inicio de gestión.

El lugar de la ceremonia, según explicó Mamdani durante el acto reproducido en la cobertura periodística, fue escogido para conectar el pasado innovador de Nueva York con el objetivo de realizar políticas que permitan transformar la vida cotidiana de la población trabajadora de la urbe. Estas declaraciones encapsulan tanto el contenido simbólico como las metas concretas de un mandato que arranca con un claro enfoque en la justicia social y el acceso igualitario a los servicios públicos.

La investidura de Mamdani, cuya elección generó atención por la contundencia de su victoria y el carácter novedoso de su plataforma, se produce en un contexto donde temas como el costo de vida, la movilidad urbana y el apoyo a la infancia adquieren centralidad. Las próximas acciones de gobierno seguirán de cerca las directrices manifestadas durante la ceremonia y anunciadas previamente en su programa electoral, según reportó la fuente original.

Finalmente, el énfasis en el recuerdo de la antigua ambición neoyorquina, expresado en la declaración de Mamdani sobre la estación de metro, entrelaza elementos históricos con la proyección de nuevas políticas destinadas a impactar en la vida de los más de ocho millones de habitantes de la metrópoli, conforme a lo relatado en la información publicada.