Una multitud arropa a Mamdani en su toma de posesión en las calles heladas de Nueva York

El imam Khalid Latif, director ejecutivo del Centro Islámico de Nueva York y mentor cercano de Zohran Mamdani, instó durante la toma de posesión a que el nuevo alcalde ejerza su cargo junto a quienes enfrentan mayores dificultades, y evite ceder ante presiones externas. "No dejemos que alguien tenga que elegir entre el alquiler y la dignidad, entre medicinas y comidas, entre quedarse y sobrevivir", expresó el líder religioso ante el público y acompañado de otras figuras religiosas, de acuerdo con lo reportado por la agencia EFE.

El acto público de investidura se llevó a cabo frente a la Alcaldía de Nueva York en medio de temperaturas bajo cero, según detalló EFE, donde cerca de 4.000 personas recibieron invitación formal. Zohran Mamdani, de 34 años, se convirtió así en el primer alcalde musulmán de la ciudad, además de ser el primer inmigrante en casi cien años en liderar el gobierno local y el más joven en varias generaciones en ocupar este cargo. A la ceremonia también asistieron los otros representantes electos: el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, y el contralor, Mark Levine, encargado de auditar las agencias públicas. El equipo de Mamdani organizó este evento a modo de fiesta comunitaria, para que la ciudadanía pudiera sumarse a la celebración. La agenda incluyó música, poesía y discursos de figuras políticas y comunitarias, como transmitió EFE.

Alexandria Ocasio-Cortez, congresista federal y miembro del ala socialista demócrata, fue la encargada de iniciar los discursos en la ceremonia de investidura del alcalde Mamdani. La representante enfatizó que se trataba de una toma de posesión inclusiva, "porque elegir este alcalde y esta visión es un afán ambicioso. Nos llama a todos a volver a la vida pública. Es hora de que miremos a nuestros vecinos, estemos con ellos y volvamos a la vida en comunidad", según citó EFE. Ocasio-Cortez, quien comparte franja etaria e ideologías progresistas con Mamdani, resaltó los hitos históricos de la nueva gestión, al señalar que el nuevo alcalde aspira a ser "un alcalde para todos nosotros".

El senador Bernie Sanders fue señalado como la figura responsable de guiar el acto de toma de posesión para Mamdani, aunque los discursos principales estuvieron centrados principalmente en el nuevo alcalde. Entre los asistentes al evento público, EFE identificó a los exalcaldes Eric Adams y Bill de Blasio; al senador Chuck Schumer; a la fiscal estatal Letitia James; y al concejal por Harlem, Yusef Salaam.

La ceremonia incluyó una interpretación del himno nacional estadounidense a cargo de Javier Muñoz, actor reconocido por su papel protagónico en el musical 'Hamilton' de Broadway. Además, el poeta Cornelius Eady presentó un recital de una obra titulada "Prueba", creada especialmente para la ocasión, según consignó EFE.

El evento, efectuado en un entorno marcado por el frío, sirvió para formalizar el inicio del mandato del equipo electo en una convocatoria que, aunque comenzó a las 13:30 hora local, se extendió durante varias horas. De acuerdo con EFE, muchos ciudadanos de Nueva York respondieron a la invitación de la administración entrante y se sumaron a la celebración, organizada de manera intencionada como una reunión comunitaria abierta a la participación del público. La primera jura de Mamdani se realizó la víspera en una ceremonia privada, reservando el acto público para la jornada en la que se reuniría la comunidad en las calles neoyorquinas a pesar de las bajas temperaturas.

Durante la jornada, diferentes líderes religiosos ofrecieron mensajes orientados al trabajo conjunto y a la cercanía con las personas en situación vulnerable. El discurso del imam Latif, según transmitió EFE, marcó uno de los momentos centrales del evento al insistir en la dignidad y las necesidades básicas de la población. El llamado de los oradores giró en torno a fortalecer la vida comunitaria y la participación de la sociedad en los procesos públicos.