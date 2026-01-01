Redondo destaca que 2025 concluye con la cifra "más baja" de asesinatos por violencia de género

La reducción de denuncias formales ante casos de violencia de género sigue representando uno de los principales desafíos en la lucha contra los feminicidios en España, según publicó Europa Press. El Ministerio de Igualdad ha puesto de relieve que en más del 78% de los crímenes registrados en 2025 no existió una denuncia previa, lo que, según sus estimaciones, dificulta la intervención temprana de las instituciones y prolonga el sufrimiento de las víctimas y su entorno. Esta realidad se mantiene a pesar de que el año ha cerrado con una disminución en el número total de asesinatos, una tendencia positiva que el Gobierno atribuye al impacto de las políticas públicas implementadas en los últimos años.

Según los datos recopilados por el Ministerio de Igualdad y reportados por Europa Press, el balance final de 2025 arroja 46 mujeres y tres menores asesinados a causa de la violencia machista. El mes de junio figuró como el periodo más letal, con ocho mujeres y un menor víctimas mortales. Andalucía reportó el mayor número de casos, con 14 mujeres asesinadas, lo que representa cerca del 30% del total nacional. Le siguen Cataluña con cinco víctimas, Madrid y la Comunidad Valenciana con cuatro cada una, y Extremadura con tres. Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia consignaron dos casos cada una, mientras que Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja sumaron un caso cada una.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, expresó en sus redes sociales que 2025 concluyó con “la cifra más baja de la serie histórica” en cuanto a asesinatos por violencia de género, reflejando un descenso del 35,2% desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos. Según publicó Europa Press, Redondo vincula esta disminución a la efectividad de las políticas públicas feministas y a una transformación social que, según sus palabras, busca reemplazar una “cultura machista y de dominación” por otra centrada en el respeto y la igualdad. “Este 2025 termina sin 46 mujeres, a las que echan de menos, más en estos días, sus familiares y amigos, todas ellas asesinadas por violencia de género (...) Cada una de ellas, sus nombres, sus proyectos de vida truncados, nos interpelan. A pesar de tanto sufrimiento, es la cifra más baja de la serie histórica”, detalló Redondo en su cuenta de la red social X.

La secretaria de Estado también subrayó la importancia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como vía para lograr avances. Según consignó Europa Press, Redondo afirmó: “El Pacto de Estado contra la Violencia de Género es el camino”, señalando que el consenso abre las puertas a “grandes cambios” y defendiendo la necesidad de progresar contra el negacionismo de Vox, al que responsabiliza de normalizar la violencia machista.

Desde el inicio del registro oficial en 2003, el número de mujeres asesinadas por violencia de género se ha elevado a 1.341. Europa Press informó que la disminución experimentada en 2025 representa un quiebre respecto al año anterior, cuando la cifra alcanzó las 49 mujeres y nueve menores víctimas, un máximo histórico para los crímenes contra menores junto a 2015.

Respecto al perfil de las mujeres asesinadas en 2025, 14 de ellas tenían entre 41 y 50 años en el momento del crimen, 11 entre 31 y 40 años, seis entre 51 y 60 años, cinco en el rango de 21 a 30 años, y otras cinco entre 71 y 84 años. Europa Press detalló que hubo tres víctimas de entre 61 y 70 años, una de 18 a 20 y otra de 85 o más. En cuanto a la nacionalidad, 27 de las víctimas eran españolas, cifra igual a la de los presuntos agresores. Cinco de estos agresores se suicidaron después del crimen, mientras que nueve intentaron quitarse la vida sin éxito.

Los menores víctimas de violencia vicaria en 2025 sumaron tres, asesinados por la pareja o expareja de su madre en los meses de abril, mayo y junio. Desde 2013, cuando se inició la recolección de datos de menores asesinados por violencia vicaria, la cifra total ascendió a 65, según los datos publicados por Europa Press. Por comunidades, la Comunidad Valenciana registró un caso de menores asesinados, y las otras dos muertes ocurrieron en Murcia y País Vasco respectivamente. Los tres menores eran españoles. Respecto a los principales agresores, dos eran extranjeros y uno español. Sobre las edades de las víctimas infantiles, uno tenía entre 1 y 2 años, otro entre 5 y 6, y otro entre 13 y 14.

El Ministerio de Igualdad informó, según Europa Press, sobre los distintos servicios de asistencia disponibles para víctimas de violencia de género. El teléfono 016 se encuentra activo las 24 horas del día durante todo el año para consultas sobre recursos y derechos, incluyendo asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas. Este servicio se ofrece en 53 idiomas y cuenta con adaptación para situaciones de discapacidad. Además, las consultas online pueden realizarse a través de la dirección 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp con el número 600 000 016 y un chat online accesible desde la web violenciagenero.igualdad.gob.es.

En situaciones de emergencia, las víctimas o cualquier persona que presencie un caso pueden recurrir al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062). Europa Press señaló que, si la víctima no tiene la posibilidad de realizar una llamada, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal de alerta a las autoridades, quienes pueden geolocalizar e intervenir de manera directa.

El Ministerio de Igualdad hace un llamado constante a la sociedad para que colabore en la denuncia de posibles casos de violencia machista, ya que el silencio y la falta de denuncia siguen alejando la posibilidad de una asistencia temprana y efectiva. La visibilización de las vías de ayuda y la insistencia en la denuncia colectiva conforman, de acuerdo con las autoridades citadas por Europa Press, dos de los ejes fundamentales en la lucha por reducir y, a largo plazo, erradicar la violencia de género en el país.