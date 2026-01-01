(Previa) Racing y Las Palmas defienden un esquivo ascenso directo

El Deportivo de La Coruña y el Almería afrontan el arranque de 2026 con el objetivo de dar un giro a sus trayectorias luego de varios tropiezos que han permitido recortar distancias en la pelea por el ascenso directo de LaLiga Hypermotion. La vigésima jornada, según reportó Europa Press, presenta varios duelos determinantes para la zona alta de la clasificación, donde el Racing de Santander y la UD Las Palmas buscan defender la cabeza de la tabla tras ceder puntos en diciembre.

Tal como detalló Europa Press, el Racing lidera la categoría con 37 unidades pese a haber empatado en sus dos encuentros más recientes, lo que ha reacercado a sus perseguidores. Este sábado, el equipo cántabro visita al Real Valladolid, donde José Alberto trata de afianzar el primer puesto ante un rival que estrena entrenador: Luis García Tevenet asume la dirección técnica en “el Pucela”, que solo suma una victoria en sus últimos siete compromisos. La presión recae sobre ambos equipos por la necesidad de demostrar una mejora tras el parón invernal.

Por su parte, la UD Las Palmas ocupa el segundo lugar con 34 puntos, apenas tres menos que el líder, y se desplaza el domingo hasta Zaragoza. El rival de los canarios, el Real Zaragoza, continúa en problemas clasificatorios pese a haberse alejado momentáneamente del último puesto antes de las festividades navideñas, apuntó Europa Press. El conjunto dirigido por García Pimienta viene de golear por 4-0 a la Cultural Leonesa, pero la segunda plaza no admite margen para la relajación ante la amenaza de Deportivo y Almería.

El Deportivo de La Coruña, situado a dos puntos del segundo puesto tras cerrar 2025 con tres derrotas consecutivas, busca romper la dinámica negativa en el duelo ante el Cádiz, según consignó Europa Press. El equipo andaluz se consolida en el “Top 6” y aspira a mejorar su posición en la clasificación ante una de las citas más exigentes de la jornada. Mientras tanto, Almería recibe al Granada con la mirada puesta en reiniciar su camino hacia la promoción tras una serie de malos resultados.

La pugna en la parte alta también incluye al Castellón, quinto clasificado, que vio interrumpida su buena racha, pero aspira a mantenerse entre los favoritos al ascenso en el enfrentamiento ante el Huesca. Europa Press añadió que el objetivo del club castellonense es consolidarse firmemente en las apuestas por la promoción antes del inicio del tramo definitivo del campeonato.

Varios partidos de la jornada se presentan como oportunidades para escalar posiciones en la tabla. Entre ellos se encuentra el cruce entre el Real Sporting de Gijón y el Málaga, junto con el duelo andaluz entre el Córdoba y el Burgos. De acuerdo con Europa Press, estos encuentros resultan relevantes para equipos que aún buscan asentarse en la zona de playoff y mantener vivas sus aspiraciones de luchar por el ascenso.

El programa completo de la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion, divulgado por Europa Press, se inicia el viernes 2 de enero con Eibar enfrentándose al Mirandés a las 20:30 horas. El sábado 3 contempla la visita de la Cultural Leonesa al Real Sociedad B (14:00), el Almería frente al Granada (16:15), el Castellón ante el Huesca (16:15), el Real Valladolid contra Racing (18:30) y el Córdoba frente al Burgos (21:00). El domingo 4 se celebran los duelos Real Sporting-Málaga (14:00), AD Ceuta-Andorra (16:15), Albacete-Leganés (18:30), Real Zaragoza-Las Palmas (18:30) y el cierre con Deportivo de La Coruña recibiendo al Cádiz a las 21:00.

La presión sobre los principales candidatos al ascenso ha ido en aumento debido a los recientes empates y desaciertos. Los equipos considerados aspirantes a las primeras plazas ven esta jornada como una oportunidad de relanzar sus objetivos, especialmente tras el parón invernal, mientras otros clubes luchan por sumarse al lote de promociones o alejarse de los puestos comprometidos.

Según indicó Europa Press, el contexto de esta jornada decisiva se caracteriza por la irregularidad que ha marcado el cierre del año anterior para los favoritos, situación que abre el margen a sorpresas y permite que conjuntos como Deportivo y Almería se acerquen a los hasta ahora líderes Racing y Las Palmas. El calendario ajustado y los relevos en los banquillos también prometen añadir mayor tensión a los próximos encuentros, en una categoría donde la paridad ha sido una constante.