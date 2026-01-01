Más de medio millón de personas marchan en Estambul contra la "masacre" en Palestina

El ministro de Comercio de Turquía, Ömer Bolat, asignó directamente la responsabilidad al gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu por las acciones contra el pueblo palestino, a las que calificó como “genocidio”. De acuerdo con el diario turco ‘Hürriyet’, Bolat expresó estas palabras durante una de las manifestaciones más masivas registradas en Estambul en el contexto del conflicto en Gaza y Cisjordania. Este señalamiento se produjo ante una multitud que superó el medio millón de personas, convocada para exigir justicia y respaldo internacional hacia Palestina.

Según informaron las autoridades de la ciudad y detalló el medio ‘Hürriyet’, aproximadamente 520.000 manifestantes participaron el 1 de enero en una marcha integradora que cruzó el histórico puente de Gálata y concluyó en el centro antiguo de Estambul. La protesta culminó en la explanada situada entre la Mezquita de Santa Sofía y la Mezquita Azul, bajo la consigna central “No nos intimidarán. No nos callaremos. No olvidaremos a Palestina”. Las calles de Estambul se tornaron escenario de una movilización que trascendió partidos y organizaciones, sumando el respaldo de diversos sectores de la sociedad turca.

La convocatoria estuvo organizada por la Plataforma Alianza por la Humanidad y la Voluntad Nacional, plataformas que agrupan a más de 400 entidades de la sociedad civil, tal como reportó ‘Hürriyet’. Entre los asistentes se encontraron representantes de formaciones políticas, destacando la participación de miembros del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP). También acudieron figuras ministeriales, como el ministro de Justicia, Yilmaz Tunç, quien subrayó ante los congregados: “La gente de Estambul hace hoy un importante llamamiento al mundo por los derechos humanos, por la justicia. Como pueden ver, rezamos juntos, más de medio millón de personas reunidas en Gálata a pesar del tiempo frío de hoy en Estambul”.

La marcha se articuló como una respuesta ciudadana frente a las acciones militares israelíes sobre la Franja de Gaza y Cisjordania, expresando un rechazo explícito a lo que los organizadores denominaron como “masacre”. Según consignó el diario ‘Hürriyet’, la movilización contó con la colaboración de cientos de organizaciones de distinta índole, que sumaron voluntades en el llamamiento a la comunidad internacional para exigir el respeto de los derechos humanos en los territorios palestinos.

Durante el desarrollo de la protesta, se corearon consignas y se exhibieron pancartas a favor de la causa palestina, al tiempo que los oradores insistieron en señalar la necesidad de poner fin al sufrimiento en Gaza y en Cisjordania. Voceros de las agrupaciones convocantes y líderes políticos insistieron en pedir acciones concretas de parte de la comunidad internacional, aludiendo tanto a la situación humanitaria como a la responsabilidad de los actores estatales involucrados.

El medio ‘Hürriyet’ detalló que la manifestación reflejó el sentimiento de indignación ampliamente compartido entre diferentes sectores de la sociedad turca. El ambiente de la marcha, marcada por el frío invernal, no impidió la asistencia masiva y el desarrollo de gestos simbólicos como la oración colectiva. En palabras del ministro Tunç, estos actos buscan proyectar el mensaje de Estambul al mundo, en un intento de incidir en el debate global por el respeto a los derechos fundamentales y la justicia internacional.

La acción colectiva registrada en el centro histórico de la ciudad reafirmó el respaldo de distintas fuerzas sociales y políticas de Turquía a la causa palestina, sumando presión a los llamados internacionales para una resolución del conflicto con base en principios humanitarios. Según publicó ‘Hürriyet’, la manifestación pasó a ser considerada una de las más significativas en la ciudad por el volumen de participantes y el carácter transversal de la convocatoria.