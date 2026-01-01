La UE traslada sus condolencias al pueblo suizo por el "devastador" incendio en Crans-Montana

La cifra de víctimas y heridos tras el incendio en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en la región suiza de Valais, ha despertado respuestas inmediatas de países vecinos y organismos internacionales, que han ofrecido apoyo logístico y atención a los afectados. Según informó Europa Press, aproximadamente 40 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas en el siniestro ocurrido durante una celebración de Año Nuevo, lo que ha generado gestos de solidaridad desde diferentes gobiernos europeos y autoridades internacionales.

De acuerdo con Europa Press, la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, transmitió este jueves sus condolencias tanto a su homólogo suizo, Ignazio Cassis, como al pueblo de Suiza. Kallas manifestó su pesar por las consecuencias de lo que calificó como un incendio devastador y resaltó el carácter trágico de que un evento destinado a celebrar la esperanza y la alegría del año nuevo haya culminado en tragedia y pérdida. A través de una publicación en la red social X, la funcionaria europea reconoció la actuación de los equipos de rescate y la valentía de quienes arriesgaron sus vidas para socorrer a las personas perjudicadas por el incendio.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su conmoción por la magnitud del incidente en las primeras horas del día, antes de conocerse el balance preliminar de víctimas. Posteriormente, al ser informado sobre el saldo del incendio, Macron indicó que mantuvo una conversación con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y extendió su solidaridad tanto a las familias de los afectados como a las autoridades suizas, detalló Europa Press. Macron también puntualizó que los servicios diplomáticos y consulares franceses supervisan el desarrollo de la situación para ofrecer la asistencia requerida a los ciudadanos franceses impactados por la tragedia.

Francia ha activado sus recursos sanitarios para recibir a heridos de la catástrofe en sus hospitales y el gobierno francés ha subrayado su disposición para brindar cualquier ayuda complementaria que las autoridades suizas puedan requerir, según comunicó el medio Europa Press.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, compartió que su gabinete monitorea la evolución de los acontecimientos con el objetivo de obtener información precisa acerca del suceso y salvaguardar el bienestar de potenciales ciudadanos italianos afectados. Según consignó Europa Press, Meloni dio a conocer que su gobierno recopila datos para evaluar si será necesaria alguna intervención específica en el caso de ciudadanos italianos afectados.

El primer ministro interino de Países Bajos, Dick Schoof, también manifestó su preocupación al comunicarse directamente con el presidente suizo. Schoof reconoció la magnitud de la tragedia ocurrida en Crans-Montana y trasladó sus pensamientos a las víctimas y a las familias que atraviesan momentos de dificultad, según publicó Europa Press.

La estación de Crans-Montana, popular entre turistas internacionales y residentes por igual, fue escenario del incendio cuya propagación afectó gravemente a los asistentes en plena celebración de fin de año, detalló Europa Press. Las autoridades locales y equipos de emergencia participaron en las tareas de rescate durante la jornada, mientras diversas entidades gubernamentales y sociales organizaron el traslado y la atención de los heridos.

El reconocimiento a la labor de los equipos de rescate ha sido un punto enfatizado por los representantes europeos. Kallas resaltó la valentía de quienes participaron en las operaciones de auxilio pese a la peligrosidad del siniestro, en un contexto donde el número de afectados y la magnitud del incendio han dificultado las labores de emergencia, reportó Europa Press.

La cooperación internacional entre Suiza y los países del entorno ha incluido tanto asistencia logística y consular como disposición de recursos médicos para atender a víctimas que requieren hospitalización fuera del territorio suizo. Los contactos entre mandatarios y representantes gubernamentales continúan, a medida que surgen nuevos datos sobre el alcance del incendio y las necesidades de las personas perjudicadas.

Hasta el momento, las autoridades suizas y europeas supervisan la situación y mantienen canales de coordinación abiertos para gestionar las secuelas del siniestro y asegurar la atención a las víctimas y a sus familias, de acuerdo con la información detallada por Europa Press.