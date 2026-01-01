La Casa del Rey felicita el año apelando a "la unidad, la responsabilidad y el compromiso con el bien común"

Felipe VI recordó el proceso de la Transición y el ingreso de España en la Unión Europea como puntos de referencia para la superación colectiva de crisis y retos a lo largo de las últimas décadas. Según detalló el medio, estos momentos históricos demostraron la capacidad de la ciudadanía para asumir la responsabilidad y ejercer plenamente su soberanía, impulsando cambios sociales y políticos de gran calado. El jefe del Estado atribuyó el éxito de estos periodos a una combinación de voluntad, perseverancia y visión de conjunto, destacando el diálogo como elemento central para la construcción de un futuro en libertad.

De acuerdo con la información divulgada por la Casa del Rey en la red social X, la felicitación de año nuevo transmitió el deseo de que 2026 llegue acompañado de nuevas ilusiones, oportunidades y logros sustentados en la unidad, la responsabilidad y el compromiso con el bien común. Este mensaje replicó el tono adoptado en el tradicional discurso navideño de Felipe VI, emitido el 24 de diciembre, en el que el monarca hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la convivencia democrática y responder a la desconfianza institucional.

La institución subrayó que el mensaje partía de las reflexiones expuestas por Felipe VI en su última alocución pública. En ese contexto, el Rey alertó sobre el "hastío" derivado de la polarización política y la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, añadiendo que este distanciamiento genera inquietud acerca del porvenir de los sectores más jóvenes y alimenta posiciones de corte extremista y populista. La Casa del Rey vinculó estas advertencias con retos emergentes para la sociedad española, solicitando una actitud constructiva ante escenarios de incertidumbre.

Felipe VI insistió, según recogió el medio, en que la Transición representó un ejercicio colectivo marcado por la corresponsabilidad y una apuesta decidida por el diálogo, lo que permitió al conjunto de la población española desempeñar un papel central en la definición de su propio destino. El monarca enfatizó que la convivencia sirvió de pilar fundamental para el desarrollo democrático y resultó clave tanto en periodos de bonanza como durante crisis económicas, emergencias sanitarias y acontecimientos adversos relacionados con fenómenos naturales.

El mensaje, difundido públicamente desde el Palacio Real, incorporó una llamada a preservar la convivencia, definida como base del proyecto democrático en España. Felipe VI puso de relieve que avances sostenidos del país han tenido lugar cuando la sociedad tuvo la capacidad de identificar objetivos comunes, colaborando desde distintos ámbitos. Así, abordó el desarrollo durante los últimos cincuenta años desde una perspectiva de esfuerzo conjunto y superación de obstáculos.

En otro fragmento de su intervención, el jefe del Estado evocó el papel de generaciones anteriores que, en circunstancias difíciles, lograron cimentar consensos básicos en torno a los principios de libertad y pluralismo. El medio consignó que el Rey valoró la contribución diaria de millones de personas que, con su trabajo, refuerzan la cohesión social y el progreso. Expresó confianza en la capacidad de los españoles para afrontar desafíos futuros, partiendo del legado de responsabilidad colectiva y visión compartida que caracterizó las décadas recientes.

El mensaje institucional señaló el inicio de 1986 como un momento emblemático por la incorporación de España a la Unión Europea, interpretado como un refuerzo del rumbo democrático y la vocación integradora del país dentro del marco europeo. La Casa del Rey presentó estos hitos como referencia para interpretar las transformaciones actuales, invitando a reconsiderar la importancia de la unidad y el compromiso ciudadano frente a la volatilidad social y política.

La felicitación de año nuevo de la Casa de Su Majestad concluyó reiterando el deseo de que el próximo año esté marcado por el logro de objetivos colectivos y el reforzamiento de valores compartidos, dando continuidad a un mensaje que sitúa el bien común como eje central de la vida democrática. En consonancia con lo publicado por la institución, la comunicación puso el foco en la responsabilidad individual y colectiva para consolidar la convivencia y hacer frente a los desafíos que plantea el contexto contemporáneo.