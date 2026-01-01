El asalto al Olimpo del ciclismo para Tadej Pogacar en el 2026

La Vuelta a España marca uno de los retos más esperados para el ciclista esloveno Tadej Pogacar de cara a 2026, según publicó la prensa deportiva internacional. El corredor solo ha disputado una vez la ronda española, en 2019, cuando consiguió el tercer puesto del podio y sumó tres victorias de etapa, consolidando su potencial en el panorama mundial. Desde entonces, Pogacar no ha vuelto a participar en La Vuelta, que ahora representa una pieza clave en su objetivo de lograr el triplete de grandes vueltas tras sus éxitos en el Giro de Italia y el Tour de Francia, reportó la fuente.

De acuerdo con lo detallado, Pogacar afronta la temporada 2026 con la mirada puesta en varios frentes. El ciclista, jefe de filas del UAE Team Emirates-XRG, no solo tiene como meta alzarse con su quinta victoria en el Tour de Francia —que lo igualaría con figuras históricas como Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx y Miguel Indurain—, sino también conquistar los dos Monumentos que todavía faltan en su palmarés: la Milán-San Remo y la París-Roubaix. Según consignó la publicación, Pogacar ya suma en su historial dos victorias en el Tour de Flandes (2023 y 2025), así como títulos en la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía, siendo esta última una de sus pruebas favoritas, en la que siempre ha salido victorioso cuando ha participado.

El medio señaló que el Tour de Francia volverá a ser un capítulo clave en la hoja de ruta del esloveno para el próximo año. Pogacar ya ha ganado la carrera en cuatro ocasiones: 2020, 2021, 2024 y 2025. Lograr una quinta victoria le permitiría formar parte del exclusivo grupo de ciclistas con más triunfos en la ronda francesa, en un pelotón integrado por nombres legendarios del ciclismo mundial.

Previo a la salida del Tour desde Barcelona, Pogacar intentará primero resolver otro desafío que ha sido esquivo. Como informó la fuente original, la Milán-San Remo todavía no ha visto triunfar al esloveno; su mejor resultado han sido dos terceros puestos en 2024 y 2025. Por otra parte, la París-Roubaix representará otra de sus metas para la primavera, después de un accidentado segundo puesto la temporada anterior que incluyó una caída severa. Este evento adquiere mayor importancia debido al riesgo inherente de lesiones, especialmente considerando las aspiraciones de Pogacar en las grandes vueltas.

Según detalló la publicación consultada, el ciclista esloveno ya logró conquistar la 'Triple Corona clásica' al obtener en 2024 tanto el Giro de Italia como el Tour de Francia y el Mundial de ruta. No obstante, el reto de sumar la Vuelta a España a su historial actúa como uno de los mayores incentivos de la próxima temporada, dado que sería la única vuelta grande que aún no ha ganado.

Además de las citas monumentales y las grandes vueltas, el Mundial de Montreal supondrá otro escenario crucial, según repasó la fuente. Pogacar llega a la cita tras haber conquistado los dos últimos campeonatos mundiales (2024 y 2025), lo que lo coloca a un solo paso de igualar el récord de tres campeonatos mundiales consecutivos, una marca que hasta el momento ostenta únicamente el eslovaco Peter Sagan, que venció en 2015, 2016 y 2017.

El medio analizó la exigencia física y táctica del calendario de Pogacar para 2026. Poner en juego su rendimiento máximo desde mayo hasta septiembre se presenta como una incógnita, dado el alto nivel competitivo y la acumulación de objetivos en una sola temporada. Aun así, las actuaciones previas del esloveno, sobre todo tras la consolidación de su dominio en 2025, lo sitúan como uno de los pocos capaces de enfrentar los límites tradicionales del ciclismo internacional.

Finalmente, la temporada 2026 vislumbra para Pogacar la posibilidad de asegurar su nombre entre los más grandes del ciclismo. Según subrayó el medio, si logra todos los objetivos fijados, quedaría instalado en el centro del debate sobre la jerarquía histórica de este deporte.