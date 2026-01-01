Agencias

Ecuador declara el estado de excepción en 9 provincias durante 60 días tras aumentar las muertes violentas

Guardar

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado el estado de excepción en nueve provincias y en un par de comarcas del país durante un periodo de 60 días tras detectar un incremento del 18% en el número de muertes violentas en esos territorios entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

"Declarar el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de la provincia de Bolívar", detalla el decreto firmado por el presidente ecuatoriano.

La medida estará en vigor durante dos meses y acarrea la suspensión en las mencionadas provincias y comarcas de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.

"La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio permitirá a la fuerza pública la realización de allanamientos inmediatos, cuando existan indicios objetivos y razonables de que en el interior de un inmueble se oculten integrantes de grupos armados organizados o de estructuras de delincuencia organizada", recoge el documento.

La posibilidad de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano allanen un domicilio también estará justificado en el caso de que "se encuentren armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización, instrumentos u otros objetos cuya tenencia o uso sea constitutivo de infracción penal, o que resulten relevantes para prevenir, mitigar o neutralizar amenazas en curso o inminentes y asegurar indicios o evidencias para su judicialización".

En tanto, la suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia supone que se podrá realizar la identificación, el análisis y la recopilación de la información "estrictamente pertinente, cuando resulte indispensable para prevenir o neutralizar amenazas" relacionadas con los hechos que han motivado el decreto.

"La aplicación de esta medida se efectuará de manera excepcional y caso por caso, sin exceder los fines del estado de excepción ni emplearse para acceder a información ajena a dichos fines; y requerirá, para cada intervención, un informe motivado del órgano competente que identifique la información requerida y exponga las razones que justifican el acceso, priorizando, siempre que sea posible, los mecanismos previstos en el régimen ordinario, conforme a la normativa aplicable", agrega.

En cuanto a la argumentación para declarar el estado de excepción, los informes policiales incluidos en la documentación apuntan que entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025 se produjeron un total de 1.232 muertes violentas en las zonas afectadas por el estado de excepción decretado, lo que supone un 18% más de homicidios intencionados que en el mismo periodo del año anterior.

En esa línea, los análisis estadísticos realizados en el mencionado periodo y aportados en el decreto también apuntan que las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena concentran el 92,1% de la violencia a nivel nacional en Ecuador.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump retrasa hasta 2027 la subida de los aranceles a muebles tapizados, de cocina y tocadores de baño

El mandatario estadounidense firmó una extensión de un año para postergar el aumento impositivo que afectaría a productos de madera, mientras continúan conversaciones con otros países sobre cuestiones comerciales y de seguridad, según informó la Casa Blanca

Trump retrasa hasta 2027 la

Maduro apuesta por un "desarrollo técnico y militar" para proteger a Venezuela de las "amenazas" imperiales

El mandatario aseguró que reforzará la capacidad nacional frente a riesgos externos, en medio de crecientes tensiones diplomáticas con Washington y tras recientes declaraciones de Trump sobre operaciones militares estadounidenses en territorio sudamericano, sin detallar la localización exacta de los hechos

Maduro apuesta por un "desarrollo

Trump se burla de George Clooney por obtener la ciudadanía francesa y critica la gestión migratoria del país

El mandatario estadounidense lanza duras críticas a la familia Clooney tras adquirir el pasaporte galo, exigiendo mayor control fronterizo en Francia y calificando de “absolutamente horrenda” su política en materia de inmigración, delincuencia y seguridad

Trump se burla de George

Sheinbaum afirma que en 2026 se dedicará en "cuerpo y alma" a procurar el bien de "todos los mexicanos"

La presidenta subraya su compromiso por la prosperidad nacional al compartir un mensaje especial en redes sociales, donde envía buenos deseos a la diáspora mexicana y reitera que el próximo período será de esfuerzo total en favor de la población

Infobae

Herido un alicantino de 22 años tras caerse en una vía ferrata en Peñarrubia (Cantabria)

Un joven procedente de Alicante sufrió lesiones tras precipitarse en una ruta de montaña en Peñarrubia, Cantabria, indicaron autoridades de emergencias, fue auxiliado por bomberos y trasladado en ambulancia a un centro médico local

Herido un alicantino de 22