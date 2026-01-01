Blanca Romero despide el 2025 junto a Quique Sánchez Flores... Así ha sido su fin de año

"Lo mejor de mi año, sin duda tú", publicó Blanca Romero en su cuenta de Instagram pocas horas antes de finalizar 2025, acompañando esta frase con una serie de imágenes familiares junto a Quique Sánchez Flores. De acuerdo con lo informado por el medio original, la actriz decidió hacer pública en sus redes sociales la consolidación de su relación con el entrenador, mostrando el ambiente de armonía que vivió durante los últimos días de 2025 y el inicio de 2026 en compañía de sus seres queridos en el norte del país.

Según detalló la fuente, a pesar de la habitual discreción que caracteriza a Blanca Romero en cuanto a su vida privada, la intérprete optó por compartir este cierre de año con sus seguidores, mostrándose junto a Sánchez Flores y los hijos de la actriz, Lucía y Martín. Las publicaciones dejan ver escenas cotidianas y momentos de cercanía que evidencian la adaptación de Sánchez Flores a la dinámica familiar de Romero, indicando un período de estabilidad emocional en la vida personal de ambos.

El medio consignó que la pareja ha optado por pasar estas fechas significativas en el norte, donde Blanca Romero se ha rodeado de su familia y el entrenador ha integrado a sus hijos en las celebraciones. Las imágenes compartidas por la actriz muestran al grupo disfrutando de actividades conjuntas, lo que, según el medio, demuestra que el vínculo gana solidez y la relación sentimental se encuentra en un momento ascendente.

Hasta el momento, la relación entre Romero y Sánchez Flores solo había sido abordada en publicaciones de revistas del corazón. No obstante, según informó la fuente, estas imágenes compartidas en redes sociales han puesto en primer plano la oficialización de la pareja y su integración familiar, superando la mera especulación mediática. Así, la noticia del noviazgo se confirma de manera pública a través de los propios protagonistas.

El medio también recogió la reacción de Lucía, hija de Blanca Romero, ante la noticia del nuevo amor de su madre. Ante las preguntas sobre cómo percibe a Quique Sánchez Flores, Lucía destacó el sentido del humor de su madre y se inclinó por mantener la discreción respecto a su opinión personal sobre el entrenador. "Ya tiene ella mucho sentido del humor también", afirmó, y ante la consulta sobre qué le parecía Sánchez Flores, respondió señalando que esa valoración corresponde a su madre.

La presencia de Quique Sánchez Flores durante las festividades, tal como publicó la fuente, indica un paso importante en la consolidación de la relación, no solo en términos sentimentales sino también por la implicación familiar. El hecho de compartir celebraciones con los hijos de Blanca Romero ha sido interpretado como una señal de integración y compromiso dentro del núcleo más cercano de la actriz.

Según precisó la fuente, la publicación de Blanca Romero ocurre después de varias semanas en las que las revistas especializadas en información de celebridades habían reportado sobre el vínculo sentimental entre ambos. No obstante, la última publicación de la actriz en Instagram confirma de primera mano la naturaleza y el avance de la relación con Quique Sánchez Flores. La expresión pública del cariño y la integración con la familia refuerzan la imagen de una pareja que afianza sus lazos más allá de la atención mediática.

La noticia sobre el romance cobra relevancia ante la actitud reservada que suele mostrar Blanca Romero en lo relativo a su vida privada. Tal como informó la fuente, la decisión de compartir un momento tan íntimo en las redes sociales parece indicar un deseo de reconocer y celebrar abiertamente este nuevo capítulo personal, al tiempo que muestra la implicación de Quique Sánchez Flores en la vida familiar de la actriz y sus hijos.