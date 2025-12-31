Trump anuncia que retira a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

Donald Trump advirtió públicamente que el retiro de las tropas de la Guardia Nacional de varias ciudades podría revertirse si se registran nuevos aumentos de violencia, según reportó Bloomberg. El presidente de Estados Unidos, a través de sus redes sociales, indicó que la presencia de los efectivos en Chicago, Los Ángeles y Portland permitió, según su evaluación, una disminución considerable en los índices de criminalidad. Trump dio a conocer que la retirada de la Guardia Nacional se debe a los recientes pronunciamientos judiciales, aunque insistió en que los efectivos podrían regresar “de una forma muy diferente y más fuerte si el crimen comienza a dispararse de nuevo”, según la cita recogida por Bloomberg.

De acuerdo con Bloomberg, el mandatario estadounidense enfatizó que la salida de las fuerzas, que habían sido enviadas para contener el crimen y responder a las protestas, no se produce por decisión propia, sino en respuesta a una secuencia de obstáculos legales. Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la solicitud de la administración Trump para mantener la movilización militar en Chicago, lo que representa un revés significativo para la Casa Blanca y limita el uso prolongado de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas.

Bloomberg detalló que la estrategia de Trump colocó a las fuerzas de la Guardia Nacional en urbes como Chicago, Los Ángeles y Portland con el argumento de controlar lo que él y sus seguidores califican como un incremento desmedido de delitos y manifestaciones, especialmente aquellas relacionadas con las medidas más estrictas contra la inmigración indocumentada impulsadas por el propio gobierno federal. El despliegue había recibido críticas dentro y fuera de las jurisdicciones afectadas como una intervención federal en asuntos administrativos estatales y locales.

La decisión del presidente llega después de días de debate sobre los alcances de la autoridad federal para intervenir de este modo en ciudades que, en su mayoría, se encuentran bajo gobiernos demócratas. Según consignó Bloomberg, Trump atribuyó directamente la caída de los índices de criminalidad a la operación de la Guardia Nacional, a cuyos miembros describió como “grandes patriotas” y a quienes vinculó con los logros de seguridad reivindicados en el mensaje presidencial.

El medio estadounidense informó que el propio Trump advirtió sobre la posibilidad de que el contingente militar regrese a dichas ciudades bajo un esquema reforzado si la incidencia delictiva repuntara. El presidente concluyó sus declaraciones en redes sociales advirtiendo: “¡Sólo es cuestión de tiempo!”.

La reciente decisión de la Corte Suprema, que rechazó la petición de la administración Trump para desplegar las fuerzas armadas en Chicago, ha tenido un impacto clave en el desarrollo de la política de seguridad federal en las ciudades. Según Bloomberg, las autoridades locales habían argumentado que el despliegue militar constituía una extralimitación de competencias y una respuesta desproporcionada a las situaciones de protesta social y criminalidad.

El debate generado por la retirada de la Guardia Nacional también se ha visto marcado por los desacuerdos entre el gobierno federal y las autoridades de las ciudades implicadas. Medios como Bloomberg han documentado la resistencia de los alcaldes y funcionarios locales frente a lo que perciben como una intromisión en la autonomía de la gestión de la seguridad pública. Las protestas en Portland, por ejemplo, estuvieron vinculadas a la política migratoria y a medidas que endurecen las deportaciones de inmigrantes indocumentados.

A partir de los reveses judiciales y ante la presión política por parte de los representantes locales y distintas organizaciones de derechos civiles, el Ejecutivo federal optó por ordenar la salida paulatina del contingente desplegado. Bloomberg remarcó las declaraciones del presidente en el sentido de que la vigilancia federal podría reanudarse si las condiciones lo requieren y si los datos sobre criminalidad muestran un cambio adverso en las tendencias recientes observadas tras el despliegue militar.

Las ciudades de Chicago, Los Ángeles y Portland habían sido el foco de atención debido a la combinación de aumento de criminalidad según el gobierno federal y las sucesivas manifestaciones que, en muchos casos, derivaron de la inconformidad con las políticas migratorias y de seguridad implementadas por la administración Trump. La decisión de retirar la Guardia Nacional marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento institucional entre el gobierno central y las autoridades locales, quienes han reclamado alternativas distintas para abordar los desafíos en materia de orden público. De acuerdo con Bloomberg, la Casa Blanca mantiene la vigilancia sobre la evolución de la seguridad en estos territorios y no descarta nuevas acciones en función de los resultados que se registren luego de la salida de los efectivos militares.