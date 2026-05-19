El brent cae más del 2 %, hasta los 109 dólares, a la espera de una solución con Irán

Madrid, 19 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio cae algo más del 2 % este martes y cotiza por encima de los 109 dólares, a la espera de que el conflicto en Irán se resuelva por la vía diplomática, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera posponer un ataque contra Teherán.

A las 7:00 horas de este martes (5:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, cae el 2,12 %, hasta los 109,80 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

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El brent se repliega después de subir en la víspera el 2,60 % y cerrar en los 112,10 dólares, ante los temores de suministro de crudo por la guerra de Irán, que mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz.

Este mismo lunes, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió de que el colchón que ofrecían las reservas comerciales acumuladas antes de la guerra en Oriente Medio y del cierre del estrecho de Ormuz se acabará en cuestión de semanas.

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Las reservas "se están agotando muy rápidamente", alertó Birol.

Mientras, en la víspera Trump anunció que Estados Unidos ha decidido posponer un ataque contra Irán planeado para este mismo martes, después de que se lo pidieran sus aliados de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

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No obstante, avisó de que Estados Unidos está preparado para lanzar en cualquier momento un "ataque a gran escala" contra la República Islámica si no se llega a un acuerdo para limitar sus capacidades nucleares.

Irán ha trasladado, a través de Pakistán, una nueva versión de su propuesta de paz para poner fin a la guerra, aunque Trump aseguró tras recibirla que no está dispuesto a hacer concesiones.

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Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés y de referencia en EE. UU.) baja este martes el 1,63 %, hasta los 102,68 dólares, después de repuntar más del 3 % en la víspera. EFE