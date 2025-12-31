Silvia Fernández repite en las Campanadas y viste a la 'invitada perfecta', Sandra Majada, en la televisión extremeña

En la elección del vestuario para la noche de las Campanadas en Televisión de Extremadura, la diseñadora Silvia Fernández optó por un modelo en negro que destaca por su cuerpo tipo bustier estructurado y falda de encaje de chantilly terminada en volantes, centrándose en detalles exclusivos que buscaron estilizar la silueta y ofrecer un estilo diferente para un evento televisivo de relevancia nacional. De acuerdo con la información publicada por el medio, este diseño fue acompañado de un fajín ceñido y un sutil trabajo de transparencias, que dejaron entrever la piel y añadieron sofisticación al conjunto de la presentadora Sandra Majada.

Según reportó la fuente, Sandra Majada, reconocida creadora de contenido digital bajo el nombre de @invitada_perfecta en redes sociales, fue nuevamente la figura central para la despedida del año en la cadena autonómica extremeña. Por segunda ocasión consecutiva, Majada depositó la confianza en Fernández para configurar su imagen durante la noche del 31 de diciembre. El vestido elegido para la ocasión, realizado en tul con un cuerpo envarillado, incluía una capa ligera que partía de los hombros y caía sobre los brazos, introduciendo así movimiento al estilismo y afianzando la apuesta por una imagen elegante en una de las citas televisivas más destacadas.

El medio detalló que los complementos se seleccionaron para realzar el vestido sin competir por protagonismo. Majada optó por zapatos de la firma Lodi, modelo Zowa-Te en raso y adornados con un detalle joya en el empeine, así como pendientes Reata de Acus Complementos, diseñados en espiral y con un brillo discreto pensado para aportar luminosidad al rostro. Estos elementos se integraron en la propuesta estética para mantener el equilibrio entre distinción y sencillez.

En cuanto al maquillaje y el peinado, informó la fuente que la responsabilidad recayó sobre Marta Gamarra. La especialista optó por un recogido pulido con algunos mechones sueltos, destacando la mirada y usando tonos intensos para los labios. Esta elección buscó aunar sensualidad y elegancia de manera contemporánea, orientada a consolidar un look apropiado para la ocasión televisiva.

La diseñadora Silvia Fernández ha logrado consolidar su presencia en uno de los espacios televisivos más visibles de la Nochevieja. La cadena autonómica extremeña apostó por su firma, que ya había destacado por el vestido confeccionado para Lalachus en la gala de las Campanadas de RTVE un año antes, ocasión que marcó el debut de la creadora en este tipo de eventos. Tal como publicó el medio, la repetición de esta colaboración refuerza la visibilidad nacional de Fernández y su papel dentro de la moda de alta costura destinada a la televisión en fechas emblemáticas.

El medio señala que la propuesta de Fernández para la presentadora se alineó con las tendencias más actuales, fusionando sofisticación, detalles exclusivos y una lectura contemporánea de la elegancia. La apuesta por el tul, el encaje de chantilly, el bustier estructurado y el trabajo meticuloso en la falda reflejan la intención de ofrecer una alternativa singular y personalizada, orientada a una audiencia que valora tanto la innovación como la tradición en los estilismos televisivos de fin de año.

Finalmente, la elección de Sandra Majada como presentadora de las Campanadas supuso una reafirmación de la colaboración entre figuras del mundo digital y diseñadores de moda nacionales, fenómeno que, según consignó el medio, continúa ganando fuerza en el panorama mediático español, al llevar la estética de alta costura a las retransmisiones más populares de la televisión regional.