La UE reitera a Irán que libere a la Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi y alerta de detenciones "arbitrarias"

Las denuncias de torturas, incluidas agresiones físicas a la activista Narges Mohammadi durante su reciente detención, han recibido atención internacional. Según la familia de Mohammadi y Amnistía Internacional, la Premio Nobel de la Paz de 2023 tuvo que recibir atención hospitalaria en dos ocasiones debido a la violencia ejercida por fuerzas de seguridad iraníes. En este contexto, Bruselas ha instado nuevamente a Teherán a garantizar la liberación inmediata de Mohammadi y de otros defensores de los derechos humanos encarcelados, subrayando la gravedad de su situación médica y la persistente presión sobre estos activistas.

El medio Europa Press reportó que la Unión Europea mantiene su llamado para que Irán libere a la Premio Nobel de la Paz y también a más de treinta activistas que, según la organización continental, permanecen recluidos de manera arbitraria. A través de un comunicado firmado por la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, la UE expresó su preocupación por el “uso generalizado de la detención arbitraria” por parte de las autoridades iraníes, una práctica que, según Bruselas, reprime las voces críticas dentro del país. El documento oficial destaca que este proceder va en contra de las obligaciones internacionales que Irán ha suscrito, en especial aquellas recogidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Europa Press detalló que la Unión Europea instó a las autoridades iraníes a “liberar a todas las personas detenidas injustamente por ejercer sus derechos fundamentales”, entre los que se incluye la libertad de expresión y de reunión. El comunicado mencionó especialmente a Narges Mohammadi e hizo referencia a las “condiciones delicadas” de salud de la activista, insistiendo en la necesidad de que recupere la libertad sin demora.

El caso de Mohammadi ha cobrado especial relevancia tras los hechos ocurridos el 12 de diciembre en Mashhad, donde las fuerzas de seguridad detuvieron a 39 personas que asistían a un acto en memoria del abogado disidente Josrou Alikordi, fallecido una semana antes. Según la Fiscalía de Mashhad, estas detenciones se efectuaron bajo acusaciones de “alteración del orden público”. Sin embargo, tanto Amnistía Internacional como los familiares de las personas detenidas han denunciado que los arrestados sufrieron malos tratos y torturas, específicamente agresiones violentas, incluidas las infligidas a Mohammadi.

Europa Press consignó que la trayectoria de Mohammadi ha estado marcada por una continua persecución: ha pasado la mayor parte de los últimos veinte años bajo custodia de las autoridades iraníes, enfrentando repetidas condenas por actividades relacionadas con el activismo social y la defensa de los derechos humanos. En total, la activista ha recibido cinco sentencias que suman 31 años de prisión, siendo su papel en las protestas contra las restricciones al vestuario en Irán uno de los factores principales para la acumulación de estas penas.

Mohammadi, además, ha atravesado varias emergencias médicas durante su reclusión, incluyendo múltiples infartos y una cirugía de urgencia practicada en 2022. Europa Press subrayó que estos acontecimientos han elevado la alarma sobre su estado de salud, lo que ha sido motivo de reiterados llamados internacionales para que se le conceda la libertad.

La Unión Europea, de acuerdo con lo reportado por Europa Press, ha hecho énfasis en que la represión de voces críticas mediante arrestos injustificados y tratos degradantes contraviene los principios universales de los derechos humanos. El bloque comunitario demandó que el gobierno de Teherán ponga fin a esta sistemática represión y ofrezca garantías procesales para quienes ejercen activismo pacífico.

La postura de Bruselas sobre el respeto a los derechos fundamentales en Irán obtiene respaldo en informes de organizaciones internacionales, que han registrado numerosos casos de detenciones motivadas por razones políticas o por la simple manifestación de opiniones contrarias a las políticas oficiales. Entre los detenidos en el evento de Mashhad hay otros defensores de los derechos humanos cuyos nombres no han sido detallados por el comunicado de la UE, aunque sí se recalcó la implicación de Mashhad como escenario relevante para la reciente ola de arrestos.

Para Amnistía Internacional y familiares de Mohammadi, la violencia ejercida durante las detenciones evidencia la falta de garantías para quienes disienten o participan en actividades conmemorativas o de protesta. El historial de Mohammadi como defensora de los derechos civiles y políticos en Irán ha sido el motivo principal de su condena y reclusión, recordando que su activismo incluye campañas públicas contra el código de vestimenta vigente en el país.

La alta representante de la UE, Kaja Kallas, reiteró en el comunicado recogido por Europa Press que la liberación de Mohammadi y de las demás personas privadas de libertad por razones políticas constituye un requisito fundamental para una posible normalización de las relaciones bilaterales y el respeto mutuo a los derechos humanos internacionales. Bruselas concluyó su llamado recordando la importancia de salvaguardar los derechos básicos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos iraníes dentro del marco legal internacional.