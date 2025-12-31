'La asistenta', la secuela de 'El Médico' y 'Rondallas' estrenan mañana la cartelera de 2026

El jueves 1 de enero de 2026 marca el regreso de uno de los mayores éxitos de taquilla de la última década en los cines españoles: la secuela de ‘El médico’, titulada ‘El médico II’, se estrenará a nivel nacional acompañada de varias producciones que abarcan desde el suspenso literario hasta la animación familiar. Según informó la agencia EFE, las salas recibirán una programación variada, con películas dirigidas a distintos públicos y géneros, apostando fuerte por adaptaciones literarias, comedias originales y propuestas infantiles.

La oferta cinematográfica de este jueves incluye, junto a ‘El médico II’, estrenos como ‘La asistenta’ —thriller basado en el best seller de Freida McFadden—, la comedia ‘Rondallas’ protagonizada por Javier Gutiérrez, además de títulos familiares como ‘Abuela tremenda’ y la cinta animada ‘Los guardianes del diente mágico’. De acuerdo con la información publicada por EFE, la cartelera presenta un equilibrio entre historias de alta factura, repartos reconocidos y guiones basados en éxitos editoriales, con la intención de captar la atención de diferentes franjas de espectadores en los primeros días del año.

‘La asistenta’, dirigida por Paul Feig, adapta la novela homónima de McFadden, sumando al elenco a Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar y Michele Morrone. La trama se centra en una joven con un pasado marcado por dificultades personales que comienza a trabajar como asistenta en la mansión de la familia Winchester. A medida que transcurre su estancia en la casa, irá conociendo secretos de los Winchester que ponen en juego su integridad. Según detalló EFE, el desarrollo de la historia se enfoca en la tensión psicológica y en los riesgos crecientes para la protagonista conforme se involucra en la dinámica interna de la familia.

La esperada continuación de ‘El médico’, después de 13 años de la primera entrega, retoma la historia bajo la dirección de Philipp Stölzl, quien también dirigió la original. ‘El médico’, estrenada en 2013, atrajo a más de un millón de espectadores en España y superó los 50 millones de euros de recaudación global, consolidándose como un éxito internacional. ‘El médico II’ amplía el enfoque de la épica histórica, incorporando elementos sobre el estudio temprano de la salud mental, además de explorar asuntos relativos al amor, el dolor y las religiones del mundo, tal como publicó EFE. El filme se propone continuar el legado dramático y emocional que caracterizó a la primera parte.

Dentro del género de comedia, ‘Rondallas’ se presenta como una propuesta ambientada en un pequeño pueblo marinero de Galicia, dos años después de una tragedia que impactó a la comunidad. Javier Gutiérrez lidera el reparto bajo la dirección de Daniel Sánchez Arévalo, acompañado por María Vázquez, Fer Fraga, Judith Hernández, Tamar Novas y Carlos Blanco. EFE informó que la historia sigue a los habitantes del pueblo al decidir dejar atrás el luto por el naufragio de un barco pesquero. Con la mirada puesta en la recuperación anímica colectiva, los vecinos reactivan la tradicional rondalla, un grupo de música en el que participan personas de todas las edades, con el objetivo de competir en un concurso intermunicipal y, sobre todo, recuperar la esperanza y el sentido de comunidad.

En la programación dirigida a todos los públicos destaca la comedia familiar ‘Abuela tremenda’, que cuenta con las actuaciones de Elena Irureta y Toni Acosta bajo la dirección de Ana Vázquez. Según reportó EFE, la película gira en torno a Toñi, una abuela caracterizada por su energía y espontaneidad, cuyo deseo de compartir tiempo con su nieta la lleva a presentarse con su caravana en un retiro rural organizado por la empresa de su hija. A través de esta premisa, la narrativa explora la relación intergeneracional y los enredos familiares, poniendo de relieve el papel de la abuela como motor de diversiones y revuelo en la rutina familiar.

Otro de los estrenos destacados es ‘Los guardianes del diente mágico’, una producción de animación que fusiona humor, emoción, aventuras y romance juvenil. El medio EFE detalló que el filme narra una historia centrada en la importancia de la diversidad y la valentía, alentando a los más jóvenes a valorar las diferencias como una riqueza dentro de la convivencia. La película se plantea como una opción para el público infantil y familiar, integrando elementos de fantasía con lecciones sobre compañerismo y autoaceptación.

Las distribuidoras apuestan por un inicio de año con variedad, alternando estrenos que buscan renovar el interés del público en las salas tras los meses de baja asistencia. Tal como señaló EFE, la inclusión de adaptaciones literarias de gran repercusión, secuelas de títulos exitosos, comedias con elencos reconocidos y producciones para la infancia compone una agenda orientada a atraer tanto a seguidores de las sagas como a nuevos espectadores. Las expectativas comerciales para la taquilla se mantienen altas, dado el atractivo que suponen los nombres implicados y los géneros variados preparados para esta fecha de lanzamiento.

Así, las principales ciudades españolas ya cuentan con una cartelera que, desde el 1 de enero, suma alternativas de suspense, historia, humor y aventuras animadas, con producciones que buscan consolidarse en las preferencias del público desde los primeros días del año.