La agrotech murciana Widhoc Smart Solutions adquiere los activos de ec2ce por casi 1 millón

La integración de modelos predictivos y algoritmos de inteligencia artificial desarrollados por la empresa sevillana ec2ce en la plataforma tecnológica de Widhoc Smart Solutions marca un paso relevante para la optimización y digitalización del sector agrícola. Esta incorporación, según informó el medio, potenciará las capacidades de la herramienta 4eGrowth al facilitar el monitoreo en tiempo real de los cultivos, mejorar el uso de los recursos y anticipar riesgos, lo que refuerza el enfoque en eficiencia y sostenibilidad.

De acuerdo con el reporte, Widhoc Smart Solutions, con sede en Murcia y dedicada a soluciones tecnológicas para agricultura de precisión, formalizó la adquisición de los activos y la cartera de negocio de ec2ce, operación valorada cerca del millón de euros. El acuerdo contempla la transferencia de tecnología, conocimientos y soluciones basadas en machine learning y análisis de datos, lo que brinda a Widhoc la oportunidad de ampliar su oferta en el mercado agritech y fortalecer su presencia en innovación aplicada al campo.

El medio detalló que ec2ce contribuye con capacidades predictivas fundamentales integradas de forma directa en la plataforma de Widhoc. El objetivo de la firma murciana es facilitar la toma de decisiones agronómicas a través de soluciones avanzadas que permitan tanto a agricultores como a técnicos y organizaciones agrarias anticipar problemas, gestionar de modo eficiente el agua y mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Entre los diferenciadores principales se encuentra su plataforma SaaS 4eGrowth, que unifica la recopilación de datos provenientes de sensores ubicados en el campo, información recabada por satélites, inteligencia artificial y modelos predictivos.

Tal como publicó la fuente, este sistema permite monitorear diferentes variables de los cultivos en tiempo real y aplicar estrategias orientadas a optimizar la productividad. La plataforma capacita a los usuarios para anticipar riesgos relacionados con condiciones climáticas o plagas, ajustando la gestión para reducir pérdidas y maximizar la eficiencia. Según consignó el reporte, una de las prioridades consiste en la mejora de la gestión del agua, recurso crítico para la agricultura y foco central de los desarrollos de Widhoc.

La adquisición de los activos de ec2ce forma parte de una estrategia de expansión y consolidación de Widhoc en el ámbito de la tecnología aplicada a la agricultura, enmarcada en un plan de crecimiento integral. TK Analytics Group figura como socio tecnológico relevante en este proceso, aportando capacidades en desarrollo de software, analítica avanzada, arquitectura de datos y escalabilidad, lo que apoya la integración y el perfeccionamiento continuo de las soluciones ofrecidas por Widhoc, según reportó la fuente.

Widhoc se estableció en 2024 como una de las empresas españolas con mayor crecimiento en el sector agritech, impulsada por la innovación en sensores inteligentes y herramientas de gestión digital enfocadas en la agricultura. Este posicionamiento se fortalece ahora con la incorporación del conocimiento y la experiencia desarrollados por ec2ce, que añade valor diferencial a las herramientas de la compañía.

El medio puntualizó que la reciente operación se suma a la colaboración ya existente con GranIOT, firma especializada en teledetección para la agricultura, en la que Widhoc realizó inversiones previas y mantiene acuerdos estratégicos. Esta alianza permite combinar datos satelitales con los recabados a través de sensores en campo y procesarlos mediante inteligencia artificial, lo que cubre desde grandes explotaciones hasta pequeños productores, y facilita la adopción de tecnología por distintos perfiles en el sector primario.

La mejora e integración de estos sistemas contribuye a una transformación en la manera en que se realiza la gestión agrícola. Según publicó la fuente, la plataforma 4eGrowth busca ofrecer una solución unificada que no solo mejore la toma de decisiones, sino que también impulse la proyección internacional de Widhoc, al adaptarse a las necesidades de diversos mercados y condiciones de cultivo.

La operación entre Widhoc y ec2ce pone de manifiesto la tendencia hacia la digitalización y automatización en la agricultura, con empresas que apuestan por procesos sustentados en datos y algoritmos avanzados, en consonancia con una demanda creciente de eficiencia y sostenibilidad en la producción agroalimentaria.