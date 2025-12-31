Finlandia denuncia daños en otro de sus cables submarinos y detiene a un barco anclado en las inmediaciones

Fuentes del diario finlandés 'Helsingin Sanomat' apuntaron que el buque implicado en el incidente es el 'Fitburg', una embarcación que zarpó del puerto ruso de San Petersburgo con destino al puerto israelí de Haifa. Este dato, difundido por la prensa local, se suma al comunicado de las autoridades de Finlandia sobre la identificación y detención de una nave anclada cerca del área donde se detectó daño en uno de los cables submarinos que enlazan Finlandia con Estonia. El caso, que ha derivado en una investigación policial y en una cooperación activa entre Helsinki y Tallin, se desarrolla tras informarse de nuevas afectaciones en la infraestructura de telecomunicaciones subacuática entre ambos países.

Según consignó la agencia Europa Press, la operadora finlandesa Elisa detectó este miércoles una disrupción en el funcionamiento del cable submarino en torno a las 05:00. En el comunicado oficial de Elisa se explicó que se produjo una "perturbación" en el sistema de conexión, afectando el servicio aunque las comunicaciones continúan habilitadas a través de rutas alternativas. La compañía confirmó que la Policía inició una investigación, con participación de otras agencias, y ha identificado al buque considerado responsable de los daños.

Europa Press detalló además que la localización exacta del desperfecto se encuentra en la zona económica exclusiva de Estonia, aunque el buque sospechoso fue interceptado anclado en la zona económica exclusiva de Finlandia. La operación para detectar e interceptar la embarcación fue realizada por el buque patrulla 'Turva' y un helicóptero de la Guardia Fronteriza de Finlandia. Las autoridades no detallaron más acerca de las características específicas del barco ni sobre los motivos por los que permanecía anclado en ese sector del mar Báltico.

Según el comunicado paralelo de la Policía finlandesa, el Departamento de Policía de Helsinki asumió la dirección de la investigación después de que la responsabilidad inicial recayera en la Guardia Costera del Golfo de Finlandia. La transferencia de competencias responde a la gravedad y posible repercusión internacional del suceso, dada la importancia de los cables submarinos para la conectividad y la seguridad de las comunicaciones entre ambos países.

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, declaró a la emisora ERR que las primeras indagaciones descartan que la embarcación esté relacionada con la llamada "flota fantasma" rusa, un grupo de navíos que suele operar sin identificación clara por motivos que las autoridades investigan en cada caso. Pese a ello, Michal aseguró que mantiene un diálogo abierto con su par finlandés, Petteri Orpo, para coordinar la respuesta institucional y garantizar la seguridad de la infraestructura crítica.

El incidente se suma a una serie de daños reportados en cables submarinos de telecomunicaciones e infraestructuras energéticas en la región del mar Báltico en los últimos meses, lo que ha obligado tanto a Finlandia como a Estonia a reforzar los controles y la supervisión sobre sus zonas económicas exclusivas y sobre el tráfico marítimo internacional. La intervención conjunta de fuerzas de seguridad y organismos policiales, según reportó Europa Press, refleja el nivel de preocupación por la vulnerabilidad de la infraestructura marítima en un contexto de crecientes tensiones en la región.

De acuerdo con los últimos comunicados, el servicio de conectividad entre Finlandia y Estonia ha permanecido activo pese al incidente, debido a la previsión de rutas de respaldo implementadas por las operadoras como parte de sus protocolos ante emergencias técnicas o daños inesperados. Elisa subrayó en su información pública que continúa supervisando el funcionamiento de los sistemas y colaborando con las autoridades durante el proceso de investigación.

El desarrollo de este caso es objeto de seguimiento tanto en medios de comunicación finlandeses como en las instancias gubernamentales de ambos países. La detención del 'Fitburg' y la rápida movilización de recursos policiales y técnicos muestran la prioridad concedida al mantenimiento de las comunicaciones internacionales, así como la necesidad de esclarecer las circunstancias y eventuales responsabilidades asociadas a los daños detectados en el cable submarino.