El Papa avisa de "estrategias para conquistar territorios envueltas en discursos hipócritas"

La ceremonia de cierre del año litúrgico en la basílica de San Pedro contó con una reflexión sobre el Jubileo celebrado en el año 2025, el cual tuvo lugar en el corazón de Roma y atrajo a miles de peregrinos. El Papa León XIV expresó su agradecimiento por este evento y por quienes dedicaron sus esfuerzos a que Roma resultara más abierta y hospitalaria para los visitantes, según consignó Vatican News. Esta ocasión sirvió de marco para que el Pontífice dirigiera una advertencia sobre la presencia de intereses ocultos en muchos de los conflictos y disputas actuales, abordando no solo el balance espiritual del año que concluye sino también las amenazas contemporáneas vinculadas con la ambición de poder.

Durante la homilía, reportó Vatican News, León XIV señaló la existencia de lo que describió como “estrategias orientadas a conquistar mercados, territorios y zonas de influencia, frecuentemente armadas y envueltas en discursos hipócritas, proclamas ideológicas y falsos motivos religiosos”. Según el Papa, estos métodos se camuflan a través de mensajes que buscan legitimar acciones de expansión o enfrentamiento, mientras las causas subyacentes se vinculan con la pugna por el control y la influencia a escala internacional.

El medio Vatican News detalló que, en este contexto, León XIV quiso subrayar la alternativa propuesta por la fe cristiana frente a fuerzas dominadas por la ambición. El Papa evocó a la figura de María y su papel en la historia de la salvación, presentándola como aquella que, más allá de su pequeñez o humildad, es elevada por Dios. Citando el Magníficat, recordó la enseñanza evangélica sobre la soberbia y el poder, refiriéndose a “la Santa Madre de Dios, la más pequeña y la más elevada entre las criaturas”, cuyo ejemplo contrasta con la lógica de acumulación de poder y dominio.

El Pontífice profundizó en la relación entre la esperanza humana y la acción divina, remitiéndose al relato neotestamentario: “En ella la esperanza de Dios se entrelazó con la esperanza de María, descendiente de Abraham según la carne y, sobre todo, según la fe”. Vatican News amplió que, para León XIV, María encarna el modelo de una respuesta libre al llamado divino, mostrándose dócil y dispuesta pero sin imposiciones: “Es la mujer con la que Dios escribió su Palabra no imponiéndola, sino proponiéndola a su corazón, y tras su ‘sí’, la escribió con amor inefable en su carne”.

La liturgia culminó, agregó Vatican News, con el canto del Te Deum como acción de gracias por el año civil recién terminado y por la maternidad divina de María, eje central de la celebración. El Papa recordó que, al ubicar esta solemnidad al concluir el ciclo anual, la Iglesia busca contemplar el transcurso del tiempo con la bendición de Dios, “de Aquel ‘que era, que es y que viene’”.

En su homilía, León XIV abordó también la carta a los Gálatas y las palabras de San Pablo: “Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer”. Desde esa perspectiva, afirmó que el nacimiento de Cristo se inscribe dentro de un “gran designio sobre la historia humana”. El Papa comparó ese propósito con “una alta montaña iluminada por el sol en medio de un espeso bosque: la plenitud de los tiempos”. Además, aclaró que, según la carta a los Efesios, todo convergería en Cristo, lo que señaló como centro del plan divino para la humanidad.

Según lo reportado por Vatican News, el Pontífice remarcó la necesidad de que, ante las incertidumbres actuales y la proliferación de enfrentamientos por intereses territoriales o económicos, la humanidad recurra a “un designio sabio, benévolo y misericordioso”, que se exprese con libertad, fidelidad y en favor de la paz. En este mismo sentido, citó el Magníficat: “De generación en generación, su misericordia se extiende sobre los que le temen”.

Al finalizar la ceremonia, según documentó Vatican News, León XIV extendió su gratitud por el don del Jubileo y por aquellos que trabajaron a lo largo del año para recibir a los fieles. Recuperando una formulación del Papa Francisco, instó a que la ciudad de Roma, inspirada en la esperanza cristiana, siga comprometida con el servicio al plan de Dios para la humanidad, y dedicó este anhelo a la protección de la Virgen, Salus Populi Romani.

La homilía, enmarcada en la conclusión de la Octava de Navidad y en la víspera del nuevo año, se estructuró en torno a la contraposición entre las lógicas de poder presentes en el contexto internacional y la visión cristiana asentada en la humildad y la fe. El Papa instó así a la comunidad a cultivar un discernimiento crítico ante discursos legitimadores que, en medio de la complejidad geopolítica, suelen ocultar fines ajenos al bienestar común, reiterando el valor de la misericordia y el servicio en la vida comunitaria y eclesial.