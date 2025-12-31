El Ibex 35 baja un 0,3% al mediodía pero mantiene los 17.299 puntos en la última jornada del año

El precio del barril Brent se ubicó en 61,47 dólares a media sesión y el crudo Texas avanzó a 58,12 dólares, mientras el interés del bono español a 10 años ascendió al 3,292%. En este contexto de variaciones en los mercados internacionales y en los valores de referencia energética, la renta variable española cerró el ejercicio con horario reducido y mantuvo los máximos históricos alcanzados durante el año, de acuerdo con la información publicada por el medio.

Según detalló la fuente, el Ibex 35 experimentó una ligera caída del 0,3% al mediodía del miércoles, en la última jornada bursátil de 2025, aunque logró mantener el nivel de los 17.299 puntos. Este comportamiento tuvo lugar en el contexto de una sesión con reducción horaria hasta las 14:00 horas, debido al calendario festivo propio de la época navideña. Además, quedó confirmado que el 1 de enero los mercados no operarán por cierre total de actividades.

Durante las últimas horas del año, el principal selectivo español operó en niveles récord. El martes anterior, la bolsa cerró la sesión con un nuevo máximo histórico, situándose en los 17.354,9 puntos. Este avance coincidió con la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre, que reflejaron un recorte de una décima en la tasa interanual, ubicándose en el 2,9%. El descenso de los precios de los carburantes se identificó como el factor principal de este ajuste, según reportó el medio. En promedio, la inflación general en España para 2025 se situó en el 2,7%, signando un descenso de una décima respecto a la tasa promedio del año anterior.

En el tramo intermedio de transacciones durante la última sesión del año, el Ibex 35 exhibió movimientos heterogéneos entre sus componentes. Según consignó el medio, las empresas Solaria, Iberdrola y Naturgy encabezaron los avances, con incrementos respectivos del 0,53%, 0,23% y 0,15%. En contraste, se reportaron descensos notables en ACS (-0,91%), Fluidra (-0,9%) y Santander (-0,88%). Esta divergencia entre los valores más representativos del índice evidenció un comportamiento dispar que marcó la sesión y caracterizó la dinámica del mercado nacional en el cierre del ejercicio.

Al mismo tiempo, otras bolsas europeas reflejaron caídas de menor magnitud. París descendió un 0,58% y Londres retrocedió aproximadamente un 0,25%, según los datos recogidos por la fuente. El comportamiento de las plazas europeas se alineó, así, con la tendencia observada en el selectivo español, en una jornada marcada por el predominio de leves ajustes descendentes.

En el mercado de divisas, el euro experimentó estabilidad frente al dólar, cotizándose en 1,1741 unidades, según publicó la fuente. Este dato se mantuvo en línea con las jornadas previas y reflejó la calma relativa que caracterizó al segmento cambiario en este cierre de ejercicio.

El segmento de deuda pública también presentó movimientos. La exigencia de rentabilidad por parte de los inversores al bono español a 10 años aumentó hasta el 3,292%, lo que representó un incremento del 0,15% durante la jornada, de acuerdo con la información compartida por el medio.

La última jornada del año para la bolsa española estuvo dominada por movimientos sutiles y marcó el cierre de un año donde el Ibex 35 alcanzó una revalorización acumulada del 49%, manteniéndose en máximos históricos a solo horas de concluir el ejercicio, según remarcó el medio.

Los movimientos en combustibles, la dinámica dispar entre grandes valores, la estabilidad del euro frente al dólar y los cambios en los rendimientos de la deuda acompañaron a una sesión de despedida del año con operativa limitada, tal como recogieron los datos de la fuente. La jornada perfiló el cierre de actividades bursátiles hasta el próximo año, momento en el cual los mercados europeos reanudarán su actividad regular.