El FC Barcelona se desvincula del patrocinio de la empresa Cero-Knowledge Proof (ZKP)

El club presidido por Joan Laporta tomó distancia de cualquier relación con el jefe token vinculado a la empresa tecnológica, al tiempo que recalcó que no asume responsabilidad ni participación alguna sobre la emisión o gestión de estos activos digitales. La notificación de este posicionamiento surge tras finalizar el patrocinio con Cero-Knowledge Proof (ZKP), una firma con la que el club había oficializado una sociedad recientemente. Según reportó Europa Press, la decisión del FC Barcelona se fundamenta en supuestas irregularidades contractuales identificadas tras revisiones exhaustivas.

De acuerdo con Europa Press, el club catalán comunicó el cierre del acuerdo con Cero-Knowledge Proof (ZKP) tras poco más de un mes desde que los azulgranas anunciaron públicamente el inicio de la relación comercial. El vínculo establecía que ZKP se convertiría en Partner Oficial de un protocolo criptográfico ligado al Barça. Tal como detalló el diario 'La Vanguardia', la directiva determinó terminar de manera anticipada el patrocinio debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales atribuidas a la empresa tecnológica.

Representantes de la entidad explicaron a Europa Press que el área de Cumplimiento y el departamento Legal del club llevaron adelante una serie de verificaciones y análisis que permitieron constatar comportamientos por parte de ZKP que no se adecuaban a las condiciones estipuladas en el acuerdo vigente. El club aseguró haber identificado prácticas que no cumplían con los marcos establecidos en materia contractual y que estos hallazgos motivaron la decisión de desvincularse completamente de la compañía.

Según informaciones proporcionadas a Europa Press por fuentes internas del Barça, la institución sostuvo su desvinculación total respecto al jefe token asociado a ZKP. El club dejó en claro que no mantiene ningún tipo de relación con dicho activo digital ni participación alguna en su diseño, emisión o gestión, y subrayó que la naturaleza y manejo de estos elementos no estaban contemplados en el contrato respaldado por ambas partes.

El comunicado trasladado a Europa Press incluyó la ratificación del compromiso del FC Barcelona con la transparencia, la protección a la reputación institucional y el cumplimiento estrictamente riguroso de cada uno de los acuerdos suscritos. El club puntualizó que estos valores han guiado la actuación frente a las anomalías encontradas durante la relación contractual con ZKP.

Europa Press indicó que la resolución de finalizar la relación de patrocinio llegó después de poco más de seis semanas desde su anuncio, reflejando los controles internos que el club aplicó para salvaguardar su imagen y normativa interna. Fuentes del club citadas por dicho medio afirmaron que todas las decisiones se han tomado conforme a criterios legales y éticos impulsados por el área de Compliance y el departamento Jurídico.

Los antecedentes inmediatos al acuerdo evidenciaron un interés del FC Barcelona por incorporar innovaciones tecnológicas asociadas a los activos digitales y la cadena de bloques, según publicó 'La Vanguardia'. No obstante, el proceso de verificación interna permitió detectar irregularidades que contradecían las disposiciones pactadas, lo que motivó el fin anticipado del patrocinio con Cero-Knowledge Proof (ZKP).

Mientras la compañía tecnológica había asumido el papel visible de patrocinador oficial del protocolo criptográfico del club, los departamentos involucrados en la vigilancia y cumplimiento concluyeron que las prácticas observadas no resultaban conformes a los parámetros estipulados. En este contexto, la refundación del vínculo contractual fue anunciada a través de comunicados internos y por medios como Europa Press y 'La Vanguardia', con el objetivo de dejar constancia pública del distanciamiento del club respecto a la empresa y los activos digitales asociados.

La entidad azulgrana reiteró a Europa Press su determinación de mantener un escrutinio constante sobre sus alianzas comerciales y su política de transparencia, decisión que, según informaron fuentes del club, busca preservar la integridad y reputación de la institución ante situaciones contractuales no previstas.