El alero de Baskonia Timothé Luwawu-Cabarrot, MVP del mes de diciembre de la Liga Endesa

El alero del Kosner Baskonia Timothé Luwawu-Cabarrot ha sido designado este miércoles MVP del mes diciembre de la Liga Endesa al promediar 24 de valoración, con 23 puntos, 3,5 rebotes, 2,8 asistencias y 1,3 recuperaciones por partido.

El alero francés vive su momento más dulce como jugador del Kosner Baskonia. Luwawu-Cabarrot, que aterrizó en Liga Endesa en la temporada 2024-25, ha firmado un diciembre de ensueño, liderando la racha de tres triunfos consecutivos que acerca al cuadro vitoriano a la Copa del Rey Valencia 2026, coronándose como MVP del mes.

El alero arrancó diciembre a lo grande, con 26 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 4 faltas recibidas y 27 de valoración que no pudieron impedir la derrota de su equipo a manos de Valencia Basket.

Desde ahí, todo victorias. En la Jornada 11, el Unicaja sufrió la inspiración del galo, que firmó 20 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes, 2 robos y 19 de valoración en el Martín Carpena, con un +19 en sus 28:02 sobre pista. A continuación, otro +15 en el Más/Menos en 21:39 contra San Pablo Burgos, en su mejor actuación individual con 28 de valoración, merced a 22 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 5 faltas recibidas.

Finalmente, Luwawu-Cabarrot puso la guinda a su excelso mes con 24 puntos y 22 de valoración en apenas 18:31 sobre el parqué en Lugo, con triunfo baskonista frente al Río Breogán.

En este diciembre mágico el de Cannes ha asegurado 23 puntos por partido --a más de un punto por minuto, ya que jugó una media de 22:57 por choque--, con porcentajes brillantes: 96,7% en tiros libres (31/32), 64,7% en lanzamientos de dos (11/17) y 41,9% en triples (13/31).

Además, el francés promedió 3,5 rebotes, 2,8 asistencias, 1,3 recuperaciones y 4,3 faltas recibidas por duelo, con un Más/Menos elevadísimo (+11,8) y una media de 24 créditos de valoración que le hacen acreedor del MVP de diciembre, el primero en su carrera en Liga Endesa.