Corina Machado y Edmundo González creen que 2026 será el año "de consolidación de la libertad" en Venezuela

Durante el mensaje de cierre de año dirigido a la ciudadanía, María Corina Machado y Edmundo González expresaron que, a pesar de las adversidades recientes, la sociedad venezolana ha incrementado su sentido de unidad y se encuentra mejor preparada para encarar los desafíos futuros. De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, tanto Machado como González transmitieron confianza en el rumbo que ha tomado la oposición, mientras proyectan el año 2026 como el período en el que consideran que se consolidará la libertad en Venezuela.

Machado, reconocida líder opositora y Premio Nobel de la Paz, junto a Edmundo González, ex candidato presidencial, compartieron un mensaje conjunto para despedir el año. Según detalló Europa Press, ambos destacaron los logros en cuanto a cohesión interna y reconocimiento de los aliados internacionales, subrayando además la trascendencia de los avances alcanzados durante 2025. El medio consignó que Machado enfatizó la importancia de encarar cada nuevo año con esperanza y determinación, a pesar de los desafíos constantes que exige la situación política del país.

En su intervención, Machado resaltó que, por el apoyo y la labor de lo que definió como “genuinos aliados internacionales”, la realidad de Venezuela ha mostrado cambios significativos en los últimos doce meses. Según reflejó Europa Press, la dirigente aseguró que el país se muestra “más consciente de su fuerza, más unido en lo esencial y más claro sobre lo que no está dispuesto a aceptar nunca más”. Recalcó la necesidad de que los venezolanos reconozcan el valor de las acciones colectivas realizadas en favor de la restauración democrática y afirmó: “Hemos hecho lo correcto este año 2025. Para el mundo entero el nombre de Venezuela significa nobleza, significa coraje y significa amor infinito por la libertad”.

Por su parte, González se refirió al año que concluye como un periodo de dificultades, aunque determinante para el futuro inmediato. Europa Press reportó sus declaraciones, en las que señaló al 2025 como un “antes y un después” en la historia reciente venezolana. González recordó que el esfuerzo por reunir a familias y fortalecer la unión nacional ha enfrentado contratiempos, pero también ha templado la determinación y el compromiso de la oposición con los objetivos planteados.

Ambos líderes coincidieron en que la ruta de recuperación institucional sigue abierta y que existen fundamentos democráticos sólidos para sustentar las aspiraciones de cambio dentro del país. Europa Press subrayó cómo resaltaron la resistencia y la resiliencia desplegadas por la sociedad venezolana a lo largo del proceso, enfatizando la importancia de no perder el foco en los retos inmediatos ni en la meta de reinstitucionalizar el Estado.

El mensaje conjunto hizo hincapié en la necesidad de mantener el rumbo y en la relevancia de las alianzas internacionales en el proceso político venezolano. Machado mencionó la creciente claridad en la sociedad respecto a los límites y a las demandas irrenunciables de libertad y justicia. A su vez, González sostuvo que Venezuela cuenta actualmente con un horizonte concreto y factible para su recuperación, basado en el respeto a los derechos democráticos y el fortalecimiento de la unidad.

Europa Press señaló que estos mensajes se inscriben en un contexto de expectativas crecientes tanto a nivel nacional como internacional, luego de un año percibido como complejo. La agencia subrayó cómo el liderazgo opositor valora el respaldo conseguido en el plano global, así como la madurez mostrada por la ciudadanía frente a las adversidades y los retos electorales y sociales.

Finalmente, tanto Machado como González reiteraron su confianza en la posibilidad de que el ciclo que inicia contribuya decisivamente a la consolidación material de la libertad, enmarcando el año 2026 como el objetivo hacia el que se dirigen los esfuerzos políticos y sociales de la oposición venezolana y sus aliados. En palabras recogidas por Europa Press, la dirigencia opositora manifestó que, pese a las dificultades, el futuro se presenta con nuevas oportunidades y con bases más firmes para avanzar hacia la recuperación plena de la democracia y de las instituciones en Venezuela.