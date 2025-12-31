Casi el 80% de parejas de aguilucho cenizo en zonas ibéricas del proyecto 'LIFE SOS Pygargus' criaron pollos en 2025

En las labores de seguimiento, técnicas y voluntarios del proyecto lograron rescatar 68 huevos y 53 pollos de aguilucho cenizo que no contaban con protección suficiente en sus nidos. Según detalló el medio de comunicación, estos ejemplares recibieron atención especializada en centros de cría y en recintos de aclimatación diseñados para su reintegración al medio natural, distribuidos en áreas clave para la especie en la península ibérica. Esta acción permitió liberar cerca de un centenar de pollos en condiciones adecuadas para aumentar sus posibilidades de supervivencia, en el contexto de una campaña organizada por diecisiete entidades socias y dirigida por el proyecto 'LIFE SOS Pygargus'.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la campaña 'Salvar al aguilucho cenizo' consiguió que casi el 80 % de las parejas reproductoras de esta rapaz en zonas ibéricas de España y Portugal lograran criar pollos en 2025. Antes de estas intervenciones coordinadas, los técnicos e investigadores del mismo proyecto estimaban que la tasa de éxito reproductor solía situarse por debajo del 40 %. Este incremento se atribuye tanto al rescate directo de ejemplares como a la implicación de agricultores y voluntarios en medidas de seguimiento, formación y protección de nidos.

El proyecto 'LIFE SOS Pygargus' reúne a trece entidades portuguesas y a cuatro españolas, entre ellas GREFA, quienes comunicaron que el aguilucho cenizo posee estatus de amenaza 'Vulnerable' en España y 'En peligro' en Portugal. Esta especie nidifica principalmente en el suelo de zonas agrícolas de cereal y forraje, lo que la vuelve particularmente expuesta a la acción de la maquinaria agrícola y a incendios, considerados dos de las principales amenazas modernas para su supervivencia.

El medio reportó que la actuación se extiende sobre 49 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000 y territorios colindantes, englobando la mayoría de las poblaciones portuguesas y transfronterizas de aguilucho cenizo. En estas áreas, el equipo del proyecto monitorizó un total de 618 nidos durante la campaña de 2025. De estos, se dotó a 216 con vallados perimetrales, instalados en colaboración con agricultores para reducir riesgos asociados al trabajo agrícola, como las labores de siega, y a la depredación ocasionada por especies silvestres y domésticas.

Tal como indicó la entidad, el involucramiento de los agricultores resultó fundamental para la protección de los nidos, complementando su trabajo con talleres y formaciones que abordaron los servicios ecosistémicos que el aguilucho cenizo presta, como el control de plagas en los cultivos. Agricultores locales recibieron capacitación específica y colaboraron activamente con técnicos y voluntarios en la localización y resguardo de nidos. Además, grupos de voluntarios asumieron tareas de monitorización, intervención en campo y apoyo en dispositivos de rescate y traslado de huevos y pollos.

Según consignó el medio, en algunos casos, los huevos fueron llevados directamente a centros especializados para la incubación y posterior cría asistida, mientras que los pollos pasaron por periodos de aclimatación en recintos instalados dentro de los propios hábitats, como los situados en los municipios portugueses de Miranda do Douro y Castro Verde. Una vez completada esta etapa, los ejemplares jóvenes se reintrodujeron en su entorno natural, contribuyendo a reforzar la población silvestre.

El proyecto también analizó factores que limitan la reproducción y supervivencia del aguilucho cenizo. Según lo comunicado, la depredación por parte de zorros, perros, gatos y aves rapaces tuvo un impacto medible en la pérdida de huevos, pollos y adultos. Además, las acciones del ser humano, sobre todo el paso de la maquinaria durante tareas agrícolas y los incendios, influyeron directamente sobre el éxito reproductor. GREFA señaló que el incremento de incendios registrados en 2025, que afectaron tanto áreas de matorral como campos cultivados en España y Portugal, provocó casos de mortalidad incluso en aves juveniles.

Para mejorar la comprensión de la biología y los desplazamientos de la especie, en 2025 se marcaron 72 ejemplares adultos y jóvenes mediante emisores GPS/GSM. El medio subrayó que este sistema de rastreo en tiempo real proporciona datos sobre comportamiento, movimientos migratorios, áreas habituales de cría y alimentación, así como sobre los principales riesgos enfrentados por la especie, información clave para orientar las futuras intervenciones del proyecto.

La iniciativa 'LIFE SOS Pygargus', destacó el medio, cuenta con un presupuesto de casi once millones de euros, financiados en un 75 % por el Programa LIFE de la Unión Europea -unos ocho millones de euros-, y por fondos procedentes de Viridia-Conservation in Action, Lightsource bp, el Fondo Ambiental de Portugal y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El proyecto está diseñado para ejecutarse entre 2024 y 2030, con intervenciones planificadas en distintos territorios de Extremadura, Galicia, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y varias regiones del país vecino.

La elección de las Zonas de Especial Protección para las Aves y de áreas adyacentes respondió a la distribución de la mayor parte de las poblaciones ibéricas y transfronterizas de la especie, detalló el medio. Las acciones se centraron en proteger hábitats agrícolas esenciales, reducir el impacto de las amenazas antrópicas y naturales, y reforzar mediante medidas de rescate, formación y sensibilización las posibilidades de supervivencia del aguilucho cenizo en la península ibérica.