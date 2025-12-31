Al menos un muerto y cerca de 80 heridos tras el choque frontal de dos trenes de la ruta turística hacia Machu Pichu

La ausencia de carreteras en el área donde ocurrió el accidente ferroviario complicó el rescate de los pasajeros lesionados, pues solo se cuenta con la vía férrea para acceder al sitio, lo que impidió la llegada de helicópteros para evacuar a los heridos. Según consignó la prensa peruana y replicó el medio original, los trenes de las empresas PerúRail e Inca Rail colisionaron este martes en la localidad de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, situada en el sur de Perú, en una de las rutas turísticas con más actividad hacia el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. De acuerdo con lo informado por los medios y las autoridades consultadas por estos, el balance preliminar incluye al menos una víctima mortal, que sería uno de los maquinistas, junto a cerca de 80 personas heridas.

El medio reportó que el choque frontal entre ambas unidades se registró en el trayecto que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu, una vía ferroviaria especialmente concurrida por viajeros nacionales y extranjeros debido a la relevancia turística del destino. La configuración geográfica del lugar, sin caminos vehiculares cercanos, condicionó los procedimientos de evacuación y traslado médico: los heridos, muchos con lesiones graves, tuvieron que ser llevados en tren hasta diferentes apeaderos con accesibilidad suficiente para permitir la utilización de ambulancias, que luego los derivaron a hospitales en la ciudad de Cuzco, localizada a dos horas del sitio donde tuvo lugar el siniestro, según detalló la agencia de noticias.

Tanto el Ministerio de Transportes de Perú como la oficina estatal encargada de la protección de los derechos del consumidor iniciaron investigaciones paralelas. Según publicó la fuente, la autoridad de transportes busca esclarecer las circunstancias y responsabilidades del accidente, mientras que la entidad de consumidores evalúa el cumplimiento de las compañías involucradas en cuanto a los seguros por accidentes y la adecuada atención a los viajeros afectados en el incidente.

El impacto del accidente alcanzó a varios actores institucionales. El gobernador regional de Cuzco, Werner Salcedo, expresó su preocupación por las repercusiones negativas de lo ocurrido tanto para la seguridad de los viajantes como para la percepción internacional sobre la organización del turismo en Perú. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Salcedo atribuyó el hecho a una competencia impulsada por intereses comerciales, en detrimento de la protección de los usuarios del servicio ferroviario. Citando sus palabras, “Machu Picchu está atrapado en la comercialización que deja mucho que desear”, reprochó el mandatario, quien además lamentó el episodio y la imagen que este proyecta del país ante el mundo.

La mayoría de los afectados en el accidente forman parte del flujo habitual de turistas que utiliza esta ruta, única alternativa ferroviaria hacia Machu Picchu dada la inexistencia de carreteras directas en la zona. Según la información recabada por el medio, los operativos de rescate y el traslado de los heridos requirieron una coordinación compleja y la utilización exclusiva de convoyes ferroviarios hasta puntos donde las ambulancias pudieran tener acceso para completar el traslado de los pacientes.

En tanto avanza la investigación oficial para determinar las causas del choque y los posibles errores en los protocolos de seguridad u operativos logísticos, las compañías PerúRail e Inca Rail han quedado bajo la supervisión de las autoridades, quienes evalúan tanto el cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a la indemnización y asistencia a los pasajeros, como las prácticas internas relacionadas con la capacitación y el manejo del tráfico ferroviario en rutas con alta demanda turística.

El incidente pone de manifiesto las limitaciones estructurales en materia de transporte que enfrentan los usuarios y operadores en la región surandina, especialmente en el contexto del acceso a Machu Picchu, uno de los principales atractivos del Perú a nivel global. Según consignó el medio, el accidente suscitó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y el modelo de gestión turística desplegado en la zona, mientras los heridos continúan recibiendo atención en centros médicos de Cuzco y otras localidades cercanas. Las investigaciones continúan centradas en esclarecer los motivos del siniestro y en garantizar la atención requerida a los afectados.