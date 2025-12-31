Abascal despide 2025 culpando a PP y PSOE de la "invasión" por la inmigración ilegal: "Afecta a nuestra supervivencia"

Al recordar que seis gobiernos autonómicos dependen del apoyo inicial de Vox al Partido Popular, Santiago Abascal manifestó su descontento por la falta de cambios en dichas regiones y afirmó que esa situación motivó la retirada del partido de estos ejecutivos. Según informó Europa Press, el presidente de Vox difundió un mensaje al concluir 2025 donde atribuyó tanto al PP como al PSOE la responsabilidad de una “invasión” vinculada a la inmigración ilegal y señaló que este fenómeno compromete la supervivencia del país.

De acuerdo con Europa Press, Abascal dedicó su intervención de fin de año a advertir sobre las consecuencias de la inmigración ilegal y masiva, a la que calificó de auténtica invasión. A su juicio, España, junto con otros países occidentales, enfrenta amenazas de gran gravedad que habrían llegado a afectar la continuidad del pueblo y la nación. El dirigente acusó tanto a populares como a socialistas de favorecer la llegada de millones de personas, lo que, a su entender, habría generado problemas en materia de seguridad nacional y un colapso en los servicios esenciales, principalmente en la sanidad y los servicios sociales.

A lo largo de su alocución, el líder de Vox advirtió sobre el impacto de la inmigración descontrolada en numerosos municipios y ciudades españolas. Expresó que esta situación habría puesto en riesgo específico la seguridad de las mujeres, además de afectar el acceso a la vivienda y provocar la reducción de salarios para distintos segmentos de la población, incluidos jóvenes y adultos. “Esta invasión no solo amenaza la seguridad, la sanidad o la vivienda, amenaza nuestra identidad, menospreciada, mientras se expande una ideología totalitaria disfrazada de religión, el islamismo”, afirmó Abascal en declaraciones recogidas por Europa Press.

El presidente de Vox también vinculó las dificultades de la industria nacional y de las pequeñas y medianas empresas con la “burocracia totalitaria” procedente de Bruselas, que, según su perspectiva, ejercería presión sobre las administraciones locales a partir de políticas medioambientales, de género y fiscales que tachó de fanatismo. Para Abascal, dichas iniciativas representan intentos de imponer una forma de vida ajena y destructiva para su proyecto de país.

Según reportó Europa Press, Abascal planteó que el control de las fronteras requiere una actitud firme, subrayando que la realidad se complica por la concentración de poder en pocas manos y la presunta falta de rendición de cuentas. En este contexto, el político abogó por la recuperación de la esperanza, el control, la soberanía y la voz nacional, mencionando la necesidad de construir una España en la que los jóvenes no deban emigrar, los pueblos no experimenten el abandono o la supuesta invasión y la ley proteja y ampare la libertad ciudadana.

El líder de Vox propuso que millones de ciudadanos españoles se movilicen para reivindicar la soberanía sobre el país. Solicitó “mostrarles el billete de vuelta a su lugar de origen” a quienes –según su visión– viven del esfuerzo de otros, y defendió el derecho de las mujeres españolas a decidir sobre su vestimenta frente al que consideró un intento de imposición de “cárceles de tela”. Durante su declaración, recogida por Europa Press, también llamó a que se recupere lo que describió como sentido común y un debate político serio, convencido de que la honestidad y la decencia permitirían alcanzar acuerdos ventajosos para el conjunto de la sociedad.

Abascal finalizó sus valoraciones criticando las actuaciones del Gobierno central, al que responsabilizó de “fechorías, abusos y miserias” sufridas por la población, así como de “acciones mafiosas” y de contaminar las instituciones. Sobre los gobiernos autonómicos sostenidos inicialmente por Vox, insistió en que los partidos responsables no habrían comprendido la magnitud del momento ni tomado las medidas necesarias, razón por la que la formación consideró pertinente abandonar esos acuerdos.

A lo largo de su mensaje, recogido íntegramente por Europa Press, Santiago Abascal reiteró su postura contraria a las políticas migratorias actuales, responsabilizó de la situación a los principales partidos políticos, y volvió a poner en cuestión tanto las reformas impulsadas desde Bruselas como la dirección tomada por el Ejecutivo nacional.