World Vision afirma que la infancia en Ucrania "se enfrenta a dificultades este invierno" por la invasión rusa

Según los testimonios de familias ucranianas, en algunas zonas del país las interrupciones prolongadas de electricidad, agua y calefacción han obligado a pasar hasta 36 horas seguidas sin acceso a servicios básicos, lo que ha afectado gravemente la vida cotidiana y la salud de los niños y niñas. De acuerdo con la organización humanitaria World Vision, la infancia en Ucrania afronta dificultades extremas este invierno a raíz de los daños causados a la infraestructura esencial tras los ataques del Ejército de Rusia, en el contexto de la ofensiva militar que comenzó en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Tal como informó World Vision, la falta persistente de estos servicios crea riesgos de salud para los menores, interrumpe su acceso a la educación y compromete de forma significativa su bienestar general. El director de Respuesta a la Crisis de Ucrania de World Vision, Arman Grigoryan, detalló que las familias ucranianas están expuestas a bajas temperaturas, con previsiones de descensos por debajo de los menos diez grados Celsius, mientras afrontan cortes de suministro de entre 16 y 17 horas diarias en promedio. Estos cortes afectan de manera directa la calefacción, el acceso a electricidad y el abastecimiento de agua en el periodo más frío del año.

Según datos recopilados por la ONG, cerca del 40 por ciento de los niños en edad escolar dependen actualmente de la educación telemática o de estrategias de aprendizaje combinado. No obstante, la inestabilidad eléctrica obstaculiza que muchos estudiantes puedan conectarse a clases, mantener cargados sus dispositivos o completar sus tareas académicas. Instituciones educativas y centros de cuidado infantil también afrontan dificultades relevantes para operar de manera segura bajo estas condiciones.

El medio reportó que los testimonios de menores afectados ilustran las consecuencias diarias de la crisis. Andri, de nueve años y residente en Kiev, expresó su frustración por los constantes cortes de electricidad que le impiden realizar cualquier actividad: “No hay ni calefacción, ni comida; no se puede estudiar, y en nuestro apartamento hace mucho frío”, relató este escolar a World Vision.

El impacto sobre la red energética, resultado de los ataques al sistema, repercute directamente en la disponibilidad de calefacción en los domicilios ucranianos. World Vision resaltó que una de cada cinco familias consultadas informó sobre problemas de salud vinculados a las bajas temperaturas, una amenaza especialmente severa para menores con enfermedades crónicas preexistentes.

Entre los testimonios recogidos, destaca el de Hanna, de 38 años y madre de tres hijos, quien tuvo que mudarse a Kiev luego de que la provincia de Donetsk, su lugar de origen, quedara parcialmente ocupada por las fuerzas rusas. “Los cortes de luz ocurren a diario. Vivimos en un apartamento pequeño y todo depende de la electricidad. Cuando no hay, tampoco hay calefacción y hace mucho frío. No puedo cocinar para mis hijos, y veo que están más estresados y se resfrían con mayor frecuencia”, contó a World Vision, señalando además el aumento en la incidencia de la violencia contra la población civil. Según la ONG, las víctimas civiles se incrementaron en un 26 por ciento entre enero y noviembre respecto al mismo periodo del año anterior.

Frente a estas condiciones, World Vision comunicó que reforzó sus acciones durante el invierno, priorizando la asistencia económica directa para cubrir gastos de servicios públicos de las familias afectadas e implementando la entrega de kits de emergencia en áreas más expuestas al conflicto. Dichos kits contienen colchones, sacos de dormir, mantas térmicas, mantas de aluminio de rescate, baterías externas, termos, hornillos portátiles con combustible seco y linternas alimentadas por batería.

El medio detalló que la ONG también pidió un aumento urgente de la ayuda humanitaria, solicitando suministros para afrontar el invierno, espacios seguros para la infancia y servicios de apoyo psicosocial, con el objetivo de proteger a los menores en una coyuntura de emergencia humanitaria.

La situación descripta por World Vision refleja el nivel de impacto que el deterioro de la infraestructura y la persistencia de la ofensiva militar tienen sobre la infancia y las familias ucranianas. La organización instó a la comunidad internacional y a los donantes a ofrecer recursos suficientes para paliar las necesidades inmediatas y garantizar la supervivencia y protección de los niños durante el invierno más riguroso bajo el actual contexto de conflicto armado.