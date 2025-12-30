Vargas Llosa, Diane Keaton, Robe, David Lynch, Verónica Echegui o Robert Redford, pérdidas de la Cultura en este 2025

La noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa en abril, a los 89 años y en la ciudad capital de Perú, sacudió el universo literario global. Este escritor hispanoperuano, galardonado con el Premio Nobel de Literatura y autor de títulos reconocidos como “La ciudad y los perros” y “La fiesta del chivo”, representó una figura central en el denominado boom latinoamericano. La información, según consignó el medio original, forma parte de una serie de pérdidas relevantes que han marcado el ámbito cultural internacional en el transcurso de 2025.

De acuerdo con la fuente, a lo largo de este año la escena cultural ha visto la desaparición de nombres insustituibles en distintos campos. A la muerte de Vargas Llosa se suman las de la actriz estadounidense Diane Keaton, el cantante español Robe Iniesta —líder de la banda Extremoduro—, el realizador David Lynch, la intérprete Verónica Echegui, el diseñador italiano Giorgio Armani y el intérprete Robert Redford. El listado, detalló la misma fuente informativa, incluye a Brigitte Bardot, referente del cine francés, quien falleció recientemente, y abarca múltiples disciplinas artísticas y creativas.

En el cine español, han sido especialmente sentidas las pérdidas de Verónica Echegui y Eusebio Poncela, este último conocido por sus trabajos en colaboración con Pedro Almodóvar. Otras figuras recordadas son Celso Bugallo, Juan Mariné, Tony Isbert y Juan Margallo, así como Mariano Ozores, quien recibió el Goya de Honor en 2016. La crónica del medio también destacó los fallecimientos de Ramón Margareto, tanto fotógrafo como cineasta, junto a actores veteranos como Manolo Zarzo y Héctor Alterio. Todos ellos contribuyeron a definir diferentes etapas y estilos en la evolución del cine y el teatro en España, desde el movimiento del Nuevo Cine Español hasta la consolidación contemporánea de las producciones seriadas y el cine autoral.

En el panorama internacional, según publicó el medio, la lista de decesos relevantes en la cinematografía se amplía con nombres como la estadounidense Diane Keaton, el director David Lynch y el icónico actor Robert Redford. También se suman Brigitte Bardot y la italiana Claudia Cardinale, figura clave en la historia del cine de su país, así como la argentina Alejandra Darín, la británica Joan Plowright, Michelle Trachtenberg, Émilie Dequenne y Diane Ladd. Cada uno deja un legado en el séptimo arte, ya sea por protagonizar películas emblemáticas o por el impacto de su estilo interpretativo.

En cuanto a la música, 2025 ha estado marcado por el fallecimiento de Robe Iniesta —referente indiscutido del rock español y alma máter de Extremoduro— y de Jorge Martínez, quien lideró el grupo Ilegales. El género de la canción melódica española también perdió a Manuel de la Calva, integrante esencial del Dúo Dinámico, quien murió en agosto a los 88 años. El medio reportó que a nivel mundial la música lamenta la partida de figuras como Ozzy Osbourne, D’Angelo y la cantante mexicana Paquita la del Barrio, asociada a la canción “Rata de dos patas”. La lista incluye a Roberta Flack, Perry Bamonte —guitarrista del grupo The Cure— y Encarnita Polo, cuya influencia traspasó fronteras musicales.

El impacto de estas muertes alcanza la literatura con la ausencia de Vargas Llosa y otros autores como José María Guelbenzu y la escritora británica Jilly Cooper. El medio detalló que estos novelistas ahondaron en la psicología de sus protagonistas y exploraron los códigos sociales de sus épocas, aportando visiones singulares en sus respectivas trayectorias.

El mundo de la moda también ha sufrido la desaparición del diseñador Giorgio Armani, cuyas creaciones acompañaron varias décadas de la industria. Al flamenco le arrebataron la figura de Micaela Flores Amaya, conocida como “La Chunga”, bailaora y también pintora, quien dejó huella en la cultura española.

En el ámbito de la fotografía y el arte visual, el medio informó sobre la muerte de Oliviero Toscani, destacado por su labor en campañas publicitarias de alto impacto. También mencionó a Anna Turbau y Sebastião Salgado, reconocidos por su trabajo en el fotoperiodismo y la fotografía documental, además de Martin Parr, cronista visual británico conocido por su mirada crítica hacia la vida cotidiana.

La fuente original precisó que durante 2025 fallecieron además figuras como Enrique Bastante, Josep Roca, Ramón Mascort Amigó, Frank Gehry, Jorge María Martínez y Miguel Rodríguez-Acosta, influyentes en áreas que abarcan la arquitectura, el coleccionismo y la promoción cultural. Estos nombres completan un panorama donde la cultura internacional ha perdido a representantes cuya obra atravesó varias generaciones, influyendo de manera significativa en múltiples disciplinas artísticas y en la memoria cultural colectiva.