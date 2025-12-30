Talgo someterá a votación el cese de su consejero delegado en una junta extraordinaria el 3 de febrero

El nuevo consejo de administración de Talgo tomó la decisión de restituir la sede social y fiscal de la fabricante de trenes en Álava, una de las medidas que será debatida durante la próxima junta general extraordinaria, donde los accionistas definirán cambios estratégicos en la alta dirección de la compañía. Según informó la fuente, el encuentro está previsto para el 3 de febrero y abordará temas fundamentales derivados del reciente desembarco de representantes del grupo vasco Sidenor, que ha adquirido el control de la empresa.

De acuerdo con lo consignado por la misma fuente, la asamblea extraordinaria incluye entre los principales puntos del día la propuesta de dimisión o cese de Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz como consejero delegado, así como la ratificación y nuevos nombramientos dentro del consejo de administración. Esta reestructuración implica también la aprobación del nombramiento por cooptación de José Antonio Jainaga Gómez como consejero, posición para la cual el consejo ya había dado su acuerdo inicial el 17 de diciembre. Se prevé además su reelección para un periodo de cuatro años en calidad de consejero dominical, en consonancia con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Tal como detalló la fuente, la junta también deberá tratar la ratificación y reelección de María Teresa Echarri López como consejera dominical, igualmente por un mandato de cuatro años. Tanto Jainaga Gómez como Echarri López se incorporaron recientemente al consejo de administración representando a Sidenor, en el marco de los cambios realizados tras la compra de Talgo por parte del consorcio vasco. La incorporación de estos miembros responde a la voluntad de la nueva propiedad de implicar directamente a sus representantes en la gestión y supervisión de la empresa ferroviaria.

Según reportó el medio, el consejo de administración ya decidió el cese de Gonzalo Urquijo en su cargo de consejero delegado en diciembre y nombró a Rafael Sterling como nuevo director general de Talgo, anticipando un cambio de ciclo en la dirección ejecutiva de la compañía. Durante la junta extraordinaria está previsto también someter a votación la designación de Juan Antonio Sánchez Corchero como consejero dominical, quien ocuparía el cargo por un periodo estatutario de cuatro años, tras el visto bueno de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Esta instancia de gobierno de la compañía tiene la función de evaluar la idoneidad y la trayectoria de los candidatos a los diferentes cargos, garantizando así la correcta composición del órgano ejecutivo.

Según publicó la fuente, el orden del día también prevé la posibilidad de nombrar a Ricardo Chocarro Melgosa y Aránzazu Estefanía Larrañaga en calidad de consejeros externos independientes, con mandatos de cuatro años, siguiendo lo propuesto por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Estos nombramientos buscan reforzar el perfil independiente del consejo de administración, asegurando así una representación equilibrada de intereses y el cumplimiento de los estándares de buen gobierno corporativo.

El medio añadió que, más allá de los nombramientos y ceses, los accionistas debatirán sobre la delegación de facultades necesarias para que la administración formalice, ejecute e inscriba los acuerdos alcanzados durante la junta. El orden del día contempla también atribuciones para la interpretación y el desarrollo de las decisiones adoptadas, con el fin de dar seguridad jurídica y operativa a las medidas que sean aprobadas.

La restauración del domicilio social y fiscal en Álava se enmarca en la estrategia del nuevo equipo gestor de Talgo tras la integración con Sidenor. Según lo publicado, esta decisión representa un cambio respecto al domicilio anterior y responde a los nuevos equilibrios dentro del grupo, así como a su vinculación con el tejido industrial vasco. El consejo de administración muestra así su intención de alinearse con la estrategia territorial y de relaciones institucionales que caracterizan al grupo Sidenor.

La convocatoria a esta asamblea extraordinaria se realizó a través de un comunicado remitido el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), órgano encargado de supervisar la transparencia y la correcta información al mercado sobre los cambios en el gobierno corporativo de las compañías cotizadas. El objetivo del cónclave reside en actualizar la estructura directiva tras la toma de control por parte de Sidenor y establecer una nueva hoja de ruta acorde a los intereses de los actuales accionistas.

Mediante estas decisiones, Talgo asume una profunda renovación de sus órganos de gobierno y dirección que marcará el rumbo de la compañía para los próximos años, en consonancia con las directrices de la nueva propiedad y la configuración del consejo de administración que se presenta a votación.