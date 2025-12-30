Sanidad convoca 131 plazas para reforzar la gestión en salud y consumo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) detalló que el plazo de inscripción para aspirar a una de las plazas convocadas por el Ministerio de Sanidad se extiende hasta el 28 de enero de 2026, permitiendo a los interesados presentar su solicitud a través de la aplicación del Punto de Acceso General. Este proceso selectivo, anunciado en el BOE el 29 de diciembre de 2025, ofrece la oportunidad de ocupar cargos en varias áreas estratégicas ligadas a la gestión de la salud pública y el consumo en España.

De acuerdo con el BOE, el Ministerio de Sanidad abrió una convocatoria que incluye un total de 131 plazas de empleo público, con el objetivo de fortalecer las políticas y los sistemas de planificación, control y administración en el ámbito de la salud y el consumo. Según informó este organismo oficial, 98 de las plazas serán de acceso libre, mientras que 33 estarán reservadas a promoción interna. La convocatoria prevé que las personas candidatas opten a una sola área de especialización y a uno solo de los dos sistemas generales de acceso ofrecidos: libre acceso u opción de promoción interna, lo que limita la presentación a una única solicitud por aspirante.

El BOE indicó que las plazas se distribuirán en diferentes áreas, acorde a las necesidades detectadas en el sistema. En primer lugar, 21 plazas corresponden al Área de garantías de calidad, seguridad, eficacia y adecuada información sobre medicamentos, productos sanitarios, cosméticos, productos de cuidado personal y biocidas. Quienes resulten seleccionados en esta área se integrarán en la plantilla de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), reforzando el equipo encargado de supervisar la seguridad y la fiabilidad de estos productos en el país.

Según publicó el BOE, otra parte significativa de los puestos, un total de 51, está destinada a Vigilancia en Salud Pública, Sistemas de Información Sanitaria y Cartera Común. Este grupo de plazas responde a la necesidad de consolidar equipos orientados a la gestión y actualización de los registros sanitarios, la monitorización de amenazas a la salud pública y la gestión de los servicios que forman parte de la cartera común sanitaria.

El BOE consignó que nueve plazas estarán dirigidas a profesionales especializados en Consumo, cuyo trabajo se vinculará a labores de inspección, control y regulación en materias referentes a la protección de los derechos de los consumidores y la seguridad en el uso de bienes y servicios. Además, seis vacantes reforzarán el equipo de Seguridad alimentaria y nutrición. Estos puestos están destinados a expertos en el control de la cadena alimentaria y la vigilancia de la inocuidad de los productos destinados al consumo humano, así como la promoción de hábitos de alimentación saludables.

Esta convocatoria admite candidaturas únicamente a través de la aplicación telemática de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS), lo que elimina la posibilidad de inscripción presencial y centraliza todo el proceso en el Punto de Acceso General, según informó el BOE. Para los aspirantes de acceso libre, el proceso se organizará mediante un sistema de oposición, que incluye pruebas de conocimientos y aptitudes específicas para cada área. Por su parte, quienes accedan por promoción interna deberán superar un concurso-oposición, donde se valorarán tanto los méritos profesionales acumulados como los resultados obtenidos en las pruebas selectivas.

El BOE puntualizó que la convocatoria impone la obligación de que cada candidato elija una sola especialización entre las cuatro áreas mencionadas, debiendo optar también entre el sistema de acceso libre o la promoción interna. Esta restricción busca evitar duplicidades y garantizar una asignación clara de los candidatos a las diferentes plazas ofertadas.

De acuerdo con el BOE, esta medida del Ministerio de Sanidad persigue reforzar la dotación profesional en áreas claves para la administración sanitaria y la gestión de políticas de protección de la salud pública, así como en labores de control de calidad y seguridad, tanto en el ámbito de los medicamentos y productos sanitarios como en el sector alimentario y de consumo. Con esta convocatoria, el Ministerio responde a la necesidad de incrementar la capacidad de vigilancia y la gestión eficiente de los recursos destinados a garantizar la salud de la población.