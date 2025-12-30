Agencias

Los jugadores del RCD Espanyol hacen su tradicional visita navideña al Hospital HM Nens de Barcelona

Una delegación de jugadores y directivos del club catalán, junto con representantes de la fundación y voluntariado, entregó obsequios y recuerdos firmados a niños hospitalizados, en una jornada solidaria que buscó alegrar la estancia de los menores

Guardar

Fotografías autografiadas por los propios jugadores del RCD Espanyol y obsequios especialmente preparados para la ocasión formaron parte de la entrega que recibió la infancia ingresada en el Hospital HM Nens de Barcelona. Según consignó la empresa hospitalaria a través de un comunicado citado por la Fundación HM Obra Social Nens, una delegación compuesta por futbolistas de los equipos masculino y femenino del club catalán, así como también por representantes directivos y voluntarios, tomó parte en la tradicional visita navideña coincidente con las celebraciones de fin de año.

De acuerdo con la Fundación HM Obra Social Nens, la visita se desarrolló en el propio centro hospitalario en la ciudad de Barcelona y estuvo encabezada por los representantes de las plantillas principales: Javi Puado y Pol Lozano, del equipo masculino, junto a Ruth Frías y Marina Jover, del femenino. Los jugadores recorrieron diferentes áreas del hospital acompañados por Jordi Ortner, quien desempeña la función de director médico del Hospital HM Nens y de la fundación organizadora.

Durante el recorrido, los menores hospitalizados recibieron de manos de los futbolistas y directivos recuerdos alusivos al club y retratos firmados, una costumbre enfocada en aportar esperanza y distracción entre pacientes pediátricos durante su estancia en el centro. Tal como reseñó el comunicado difundido por la empresa hospitalaria, la comitiva visitante se completó con la presencia del embajador del Espanyol, Antoni Blanch, y varios representantes institucionales del club, como Alberto Ariza, Joan Capdevila y Quique Pérez. También asistieron Alberto Fernández Díaz, integrante de la Fundación RCDE; Jose Manuel Acosta, de la FCPE; y la voluntaria Elisabeth Verde.

El medio destacó que esta jornada solidaria, promovida por la Fundación HM Obra Social Nens, mantiene su objetivo de mitigar el impacto emocional que supone la hospitalización en menores y sus familias, conectando al entorno futbolístico catalán con la labor social en el ámbito sanitario. Según informó la empresa hospitalaria, la actividad cuenta cada año con distintas figuras vinculadas tanto al club como a asociaciones de voluntariado ‘perico’, que colaboran en la preparación de la entrega de obsequios.

La acción social del Espanyol, que suma ya numerosas ediciones en alianza con la Fundación y entidades del hospital, busca reforzar los lazos entre la institución deportiva y la ciudadanía. El medio detalló que la experiencia supone para los pacientes pediátricos la oportunidad de interactuar con referentes del deporte local y recibir tokens firmados, cuyo valor simbólico trasciende lo material, ya que para muchos representa un recordatorio de apoyo y cercanía en momentos de dificultad.

Tal como difundió la Fundación HM Obra Social Nens, los recorridos de los jugadores y directivos contemplaron diversas unidades de internación, donde pudieron compartir diálogos y momentos de distracción con los menores, muchos de ellos acompañados por familiares. La participación de integrantes de distintas áreas del club, así como de entidades filantrópicas y voluntarias, forma parte del enfoque colaborativo que enmarca la iniciativa.

La visita, recogida en las comunicaciones oficiales de la empresa hospitalaria, se integra a la agenda anual de actividades solidarias impulsadas por la Fundación HM Obra Social Nens y el RCD Espanyol, ambas comprometidas en fomentar espacios de encuentro que contribuyan a la dimensión humana del entorno hospitalario infantil.

Temas Relacionados

RCD EspanyolHospital HM NensFundación HM Obra Social NensJordi OrtnerBarcelonaCiudad CondalVisita navideñaFútbolJavi PuadoPol LozanoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Gobierno israelí revocará las licencias de 37 ONG por incumplir las normas de registro, entre ellas MSF

Autoridades aplican nuevas regulaciones que impedirán a varias entidades, entre ellas Médicos sin Fronteras, operar e ingresar suministros, mientras aumenta la preocupación internacional por el impacto de la medida sobre la población en los territorios bajo ocupación

El Gobierno israelí revocará las

Sumar pide explicaciones al Gobierno por el bloqueo "masivo" de direcciones de IP durante partidos de LaLiga

Sumar pide explicaciones al Gobierno

Estados Unidos sanciona a individuos y empresas de Irán y Venezuela, incluido el fabricante de drones Eansa

Estados Unidos sanciona a individuos

Más de 3 millones de fieles han asistido a las audiencias y celebraciones en el Vaticano en 2025

Durante el pontificado de Francisco y tras la elección de León XIV, cifras de la Prefectura de la Casa Pontificia detallan una afluencia histórica en reuniones religiosas y litúrgicas realizadas, según información oficial difundida por Vatican News

Más de 3 millones de

Amper vende un 25% de su filial Elinsa a Cofides por 41 millones y reforzará su operativa en Galicia y Brasil

Amper vende un 25% de