Los jugadores del RCD Espanyol hacen su tradicional visita navideña al Hospital HM Nens de Barcelona

Fotografías autografiadas por los propios jugadores del RCD Espanyol y obsequios especialmente preparados para la ocasión formaron parte de la entrega que recibió la infancia ingresada en el Hospital HM Nens de Barcelona. Según consignó la empresa hospitalaria a través de un comunicado citado por la Fundación HM Obra Social Nens, una delegación compuesta por futbolistas de los equipos masculino y femenino del club catalán, así como también por representantes directivos y voluntarios, tomó parte en la tradicional visita navideña coincidente con las celebraciones de fin de año.

De acuerdo con la Fundación HM Obra Social Nens, la visita se desarrolló en el propio centro hospitalario en la ciudad de Barcelona y estuvo encabezada por los representantes de las plantillas principales: Javi Puado y Pol Lozano, del equipo masculino, junto a Ruth Frías y Marina Jover, del femenino. Los jugadores recorrieron diferentes áreas del hospital acompañados por Jordi Ortner, quien desempeña la función de director médico del Hospital HM Nens y de la fundación organizadora.

Durante el recorrido, los menores hospitalizados recibieron de manos de los futbolistas y directivos recuerdos alusivos al club y retratos firmados, una costumbre enfocada en aportar esperanza y distracción entre pacientes pediátricos durante su estancia en el centro. Tal como reseñó el comunicado difundido por la empresa hospitalaria, la comitiva visitante se completó con la presencia del embajador del Espanyol, Antoni Blanch, y varios representantes institucionales del club, como Alberto Ariza, Joan Capdevila y Quique Pérez. También asistieron Alberto Fernández Díaz, integrante de la Fundación RCDE; Jose Manuel Acosta, de la FCPE; y la voluntaria Elisabeth Verde.

El medio destacó que esta jornada solidaria, promovida por la Fundación HM Obra Social Nens, mantiene su objetivo de mitigar el impacto emocional que supone la hospitalización en menores y sus familias, conectando al entorno futbolístico catalán con la labor social en el ámbito sanitario. Según informó la empresa hospitalaria, la actividad cuenta cada año con distintas figuras vinculadas tanto al club como a asociaciones de voluntariado ‘perico’, que colaboran en la preparación de la entrega de obsequios.

La acción social del Espanyol, que suma ya numerosas ediciones en alianza con la Fundación y entidades del hospital, busca reforzar los lazos entre la institución deportiva y la ciudadanía. El medio detalló que la experiencia supone para los pacientes pediátricos la oportunidad de interactuar con referentes del deporte local y recibir tokens firmados, cuyo valor simbólico trasciende lo material, ya que para muchos representa un recordatorio de apoyo y cercanía en momentos de dificultad.

Tal como difundió la Fundación HM Obra Social Nens, los recorridos de los jugadores y directivos contemplaron diversas unidades de internación, donde pudieron compartir diálogos y momentos de distracción con los menores, muchos de ellos acompañados por familiares. La participación de integrantes de distintas áreas del club, así como de entidades filantrópicas y voluntarias, forma parte del enfoque colaborativo que enmarca la iniciativa.

La visita, recogida en las comunicaciones oficiales de la empresa hospitalaria, se integra a la agenda anual de actividades solidarias impulsadas por la Fundación HM Obra Social Nens y el RCD Espanyol, ambas comprometidas en fomentar espacios de encuentro que contribuyan a la dimensión humana del entorno hospitalario infantil.