Janire González-Etxabarri: "Lo que más me costó para lograr el título mundial fue creer en mí misma"

La surfista vasca Janire González-Etxabarri ha afirmado que superar sus dudas internas representó la mayor barrera en la consecución de su reciente título mundial. "Lo que más me ha costado fue creer en mí misma y el creer que, aunque esté en un mundial, es posible", expresó la deportista en declaraciones difundidas por Europa Press al abordar su triunfo en los ISA World Surfing Games 2025, el campeonato más significativo del surf internacional.

De acuerdo con Europa Press, González-Etxabarri, quien obtuvo el campeonato mundial en septiembre de 2025, señaló que su principal desafío consistió en gestionar la falta de confianza personal y en desarrollar constancia durante su preparación. La surfista destacó que alcanzó el título tras realizar un esfuerzo diario sostenido y gracias al respaldo tanto de su círculo familiar como del equipo técnico que la acompaña. "Estoy muy feliz y agradecida con todo mi equipo que me apoya y que ha hecho posible este título. Tengo una familia que me apoya; y un equipo y entrenador que están todos los días ayudando. Saben el camino, porque ya lo han hecho anteriormente, así que confiando en el trabajo", detalló González-Etxabarri.

Según publicó Europa Press, González-Etxabarri subrayó que, a pesar de su logro, aún le resulta difícil asimilar el impacto real de su victoria. "Todavía no me lo creo", insistió, destacando que esa sensación de incredulidad la ha acompañado tras la conquista. La surfista también explicó que el surf no garantiza que triunfar dependa exclusivamente del desempeño del deportista, ya que las condiciones del mar pueden influir de manera determinante en el resultado. "Aunque tú lo des todo, dependes de la naturaleza, del mar, porque a veces no pillas las olas o justo cambia la marea y te toca el momento malo", expuso la campeona, quien reconoce las particularidades de su disciplina.

La surfista reconoció que, en comparación con otros deportes, el surf no ejerce tanta presión sobre los deportistas debido a la menor atención mediática, un aspecto que valora positivamente. "Creo que el surf tiene lo bueno que no hay tanta presión como en otros deportes y que no hay tanta gente mirándote ni tienes tantos ojos puestos", indicó según consignó Europa Press. A pesar de haber cosechado hitos relevantes a sus 20 años, González-Etxabarri expresó que no se percibe como pionera dentro del surf español, aunque otras personas se lo plantean. "Parece que el título mundial sigue siendo un sueño para mí, así que diría que no, no me siento pionera; aunque hay mucha gente que me lo dice y yo les digo 'qué va'", expresó en palabras recogidas por Europa Press.

La trayectoria de González-Etxabarri en el ámbito competitivo comenzó hace casi una década, según detalló el medio citado. Ella considera que esa experiencia temprana ha sido clave para su madurez en situaciones de presión. "Son muchos años y estoy acostumbrada a la presión, ya tengo otra madurez. Al final llevo compitiendo casi 10 años de mi vida y tengo 20, es mucho tiempo, son muchos campeonatos y mucha experiencia que se va aprendiendo", explicó.

Europa Press informó también que Janire González-Etxabarri fue parte de la delegación española en los Juegos Olímpicos de París 2024. Calificó la experiencia como positiva, en especial por la seguridad de la organización y la convivencia entre deportistas vascos durante la competición. "En el surf no estamos acostumbrados a tanta seguridad. Además, haberlo hecho con un equipo en el que todos éramos vascos, creo que hizo que nos entendiéramos mucho ya que nos conocíamos todos. Fue una experiencia increíble", relató González-Etxabarri.

En sus planes de futuro, la surfista se ha propuesto la meta de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Destacó la ilusión de clasificarse junto a su hermana Annette, de 18 años, quien también practica surf. "Ojalá hacerlo con mi hermana", manifestó al medio, destacando la importancia del vínculo familiar en su rutina deportiva: "Al final tienes a una persona que quieres, que confías al cien por cien y tienes un apoyo diario. Sin ella no estaríamos al nivel que estamos", indicó.

Durante una entrevista asociada a la entrega de los premios Supera de Iberdrola, donde fue reconocida como embajadora de la marca, González-Etxabarri compartió su visión realista sobre las dificultades económicas que enfrenta el surf profesional. Explicó que, pese a los logros, la mayoría de los surfistas españoles no puede dedicarse exclusivamente a la disciplina como una fuente asegurada de ingresos. "Sigo trabajando, siendo humilde y siempre dando a entender que hay que trabajar, que el surf no es fácil y no es para toda la vida porque llega un punto que no vas a ganar como un futbolista y que lo más probable es que sólo con el surf no te vas a ganar la vida, así que trato de aprovechar el momento", afirmó según reportó Europa Press.

Finalmente, el medio indicó que la campeona apunta a nuevos objetivos competitivos para la próxima temporada, centrados en lograr el título mundial júnior y buscar un lugar en el Championship Tour de la World Surf League, un reto que desea afrontar acompañada de su hermana y en el que espera consolidar la progresión demostrada tras conquistar el campeonato mundial de 2025.