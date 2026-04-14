'Cholo' Simeone: "No saben lo bueno que es estar entre los cuatro mejores equipos de Europa"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró "estar entre los cuatro mejores equipos de Europa" después de eliminar este martes al FC Barcelona en la vuelta de cuartos (1-2) y haciendo valer el resultado de la ida en la ciudad condal (0-2), aunque confesó que "faltan tres partidos por delante" en la competición.

"No saben lo bueno que es estar entre los cuatro mejores equipos de Europa. Tenemos ilusión de los tres partidos que nos faltan. Necesitamos cumplir los tres partidos que tenemos por delante en base al respeto, a la humildad y al saber lo que queremos. Tenemos muy claro lo que tenemos y lo vamos a ir a buscar", manifestó el argentino en la rueda de prensa posterior al duelo de Champions League en el Riyadh Air Metropolitano.

El 'Cholo' Simeone admitió que su equipo cometió "errores importantes" que hicieron que el Barça se metiera en la eliminatoria también gracias a "la velocidad a la que juegan". "Cuando arrancó el partido y estaba viéndolo, decía 'Dios mío, esto no es verdad, van a una velocidad increíble'. Juntaron mucha gente asociativa con Ferran y la verdad que se nos hizo al principio difícil de controlar", apuntó.

"Creo que con el 2-0 el equipo tenía dos situaciones: caerse y bajar los brazos o seguir jugando el partido que teníamos previsto. El equipo lo hizo y a partir de la personalidad de Griezmann, el análisis de Koke, la recuperación de Llorente, la tranquilidad de Musso... el equipo fue creciendo", añadió.

El técnico argentino alabó "el golazo" anotado por Ademola Lookman que volvió a enchufar a los colchoneros. "Eso ya nos empezó a meter nuevamente en el partido que teníamos en mente y a partir de ahí el segundo tiempo creo que ellos bajaron la intensidad. Tenían el partido del sábado en sus piernas, sabíamos de ese esfuerzo que habían hecho y que nosotros necesitábamos seguir manteniendo esa intensidad", incidió.

"Estamos apostando para jugar casi con cuatro delanteros. Me encanta todo lo que está haciendo (Lookman) porque lo hace con el corazón, hoy lo que corrió en el primer tiempo trabajando para atrás fue enorme, lo importante que fue ofensivamente dándole vértigo al equipo cuando la pelota la tenía en su poder. Necesitamos más de él, se lo he visto hacer en Nigeria y quiero a ese futbolista", reconoció.

Simeone confesó que "detrás de este resultado hay un montón de trabajo". "Volvimos a vivir esas noches mágicas que quedarán en la historia del club. No es fácil dejar tres veces fuera de cuartos de final de Champions al Barcelona; de Messi y de Yamal. Y lo hemos hecho con mucho trabajo, entrega y corazón", destacó.

En el apartado de nombre propios, ensalzó el trabajo de Matteo Ruggeri, "un futbolista fundamental" y de Marcos Llorente, que "juega de todo". "Ha evolucionado como futbolista y como persona, que es admirable como trabaja y empuja a sus compañeros a llevar una vida ordenada", comentó.

"Hablamos con Antoine, él sabe todo lo que lo quiero, el otro día ya lo dije. Es un genio, nos vamos a dar cuenta con el tiempo, que hemos tenido a un genio del fútbol, un jugador diferencial, con jerarquía y que ha tenido personalidad. Ojalá que Dios y el destino le den lo que están buscando en este tiempo que le queda en el club", señaló sobre Antoine Griezmann, que se marchará de al entidad cuando finalice la temporada.

Acerca de la suplencia de Jan Oblak en favor de Juan Musso que lleva protegiendo la meta rojiblanca el último mes, señaló que "son futbolistas extraordinarios". "Tengo muy buena charla tanto con Jan como con Juan. Saben lo que busco, que es lo mejor para el equipo. Los necesitamos los dos y es buenísimo que estén los dos de la mejor manera", concluyó.