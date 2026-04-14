La Bolsa Mexicana de Valores lanza un concurso para impulsar nuevos inversionistas

Ciudad de México, 14 abr (EFE).- El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) presentó este martes la primera edición del ‘Desafío MexDer’, un concurso con simulador bursátil que busca fortalecer la educación financiera y acercar el mercado de derivados a estudiantes, inversionistas y profesionales en México.

La iniciativa que se presentó hoy se desarrollará del 4 al 22 de mayo y permitirá a los participantes operar con capital virtual en un entorno que reproduce la dinámica del Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), sin comprometer dinero real.

Los concursantes podrán comprar y vender contratos de futuros del dólar y del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la BMV, con lo que pondrán a prueba su capacidad analítica y el diseño de estrategias de cobertura de riesgos o de especulación.

El director general de MexDer, José Miguel De Dios Gómez, afirmó que el reto busca acercar a nuevos inversionistas al mercado de derivados, incentivar el interés por este tipo de operaciones y contribuir a la formación de talento con visión analítica y habilidades para utilizar estos instrumentos.

““El ‘Desafío MexDer’ representa una oportunidad estratégica para acercar a nuevos inversionistas al mercado de derivados, incentivar el interés por el trading y contribuir a la capacitación de talento, con visión analítica y el desarrollo de habilidades para utilizar instrumentos derivados. Impulsar este conocimiento es clave para el desarrollo y la profundidad de MexDer”, dijo.

Grupo BMV sostuvo además que el concurso funcionará como una plataforma educativa para aprender estrategias de compraventa, evaluación de rendimiento, toma de decisiones y administración de riesgos mediante un intercambio digital similar al del mercado de derivados mexicano.

Por su parte, el director de Cultura Financiera de Grupo BMV, Gerardo Aparicio, señaló que la iniciativa forma parte de la estrategia del centro bursátil para fortalecer la educación financiera con herramientas prácticas que faciliten la comprensión de los mercados y sus instrumentos, con énfasis en atraer a más jóvenes.

Al inicio del desafío, los participantes recibirán capital virtual para comprar y vender activos, analizar variables como tipos de cambio, tasas de interés y tendencias del mercado, y competir en varias rondas contra otros usuarios.

Grupo BMV premiará a quienes obtengan los mejores resultados en una ceremonia prevista para el 9 de junio.

El primer lugar recibirá 100.000 pesos (unos 5.556 dólares), el segundo 50.000 (2.778 dólares), el tercero 25.000 (1.388 dólares) y otros 15 participantes 5.000 pesos cada uno (277 dólares).

Los resultados serán evaluados con base en los rendimientos, la mejor administración del riesgo y la realización de transacciones al menos dos veces al día durante la vigencia del concurso.

El registro permanecerá abierto del 14 de abril al 3 de mayo y el costo de inscripción será de 500 pesos (casi 28 dólares).