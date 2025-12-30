Irán reitera que dará una "dura" respuesta a cualquier "agresión" tras las últimas amenazas de Trump

El Kremlin instó este martes a mantener la contención y reafirmó su intención de dialogar en forma directa con todas las partes involucradas, en un esfuerzo por esquivar una escalada en las tensiones dentro de Oriente Próximo, según consignó la agencia rusa TASS. En este contexto, el gobierno ruso advirtió sobre la necesidad de evitar cualquier acción que pueda agravar la situación en la región. El llamamiento del portavoz Dimitri Peskov se produjo tras la reiteración pública por parte del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, de que Teherán aplicará una respuesta “dura” a cualquier “agresión”, luego de las amenazas recientes provenientes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien condicionó la posibilidad de nuevos bombardeos al futuro del programa nuclear y de misiles balísticos iraní.

De acuerdo con el medio TASS, Peskov subrayó que “debe evitarse cualquier paso que incremente las tensiones en la región”, y añadió que Moscú considera fundamental el mantenimiento del diálogo directo con Irán. Además, el vocero del Kremlin enfatizó que el gobierno ruso buscará avanzar en relaciones constructivas con Teherán, orientando sus esfuerzos a mantener su política exterior de contactos regulares con las principales potencias y actores de Oriente Próximo para contener el riesgo de nuevos conflictos armados.

Teherán, por su parte, reiteró a través de un mensaje en la red social X que “la respuesta de la República Islámica de Irán a cualquier agresión tiránica será dura y causará pesar”. Esta declaración fue emitida por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en momentos en que la tensión entre Estados Unidos e Irán ganó visibilidad tras las declaraciones de Trump junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Según publicó la agencia TASS, el jefe de Estado iraní no citó en su mensaje las palabras de Trump, pero la comunicación se produjo en respuesta a las amenazas estadounidense-israelíes sobre el posible retorno de Teherán a programas militares claves.

El lunes anterior, Donald Trump advirtió públicamente que Estados Unidos podría efectuar nuevos ataques contra Irán si el país decide reanudar o potenciar su desarrollo de misiles balísticos o su programa nuclear, luego de que en junio Washington se sumara a Israel en una ofensiva contra instalaciones claves en territorio iraní. "Escucho que Irán intenta reconstruir de nuevo (el programa balístico) y, si lo hace, tendremos que derribarlo", afirmó Trump, según citó la agencia TASS. El exmandatario estadounidense añadió: “Esperemos que eso no pase”, y sostuvo además que la dirigencia iraní estaría más interesada en alcanzar un pacto: “Si quieren, eso sería mucho más inteligente”.

Trump interpretó que los recientes ataques israelíes —apoyados por Estados Unidos— a tres instalaciones nucleares en Irán derivaron de la negativa de Teherán a alcanzar un acuerdo. “Ahora desearían haberlo hecho”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de futuras negociaciones, aunque reconoció que Irán rechaza las conversaciones si no recibe garantías de seguridad para su retorno a la mesa de diálogo, detalló TASS. Al referirse a la situación política y social interna en Irán, Trump descartó comentar sobre la posibilidad de un cambio de régimen y manifestó: “No voy a hablar sobre el derrocamiento de un régimen”. No obstante, realizó observaciones críticas sobre la situación del país, señalando que enfrenta “una inflación tremenda” y que su economía “no es buena”. En sus palabras, en Irán “la gente no está muy contenta”.

El cruce de amenazas y advertencias llega después de un periodo marcado por la ofensiva militar de Israel contra Irán, intervención a la que se sumaron las fuerzas estadounidenses en junio, según detalló el medio TASS. En ese contexto, la administración Trump justificó la operación conjunta como respuesta a la continuación del programa nuclear iraní y la falta de acuerdo en materia nuclear y de seguridad regional.

Las posturas enfrentadas han complicado las perspectivas de un retorno a las negociaciones multilaterales en torno al programa nuclear de Irán. Según reportó TASS, el gobierno de Teherán insiste en que no considera viable la vuelta al diálogo sin garantías que aseguren el cumplimiento de eventuales acuerdos. Por otra parte, tanto la administración estadounidense como la israelí han sostenido que mantendrán la presión y la supervisión sobre las actividades nucleares y militares iraníes, añadiendo incertidumbre a la estabilidad del área.

La respuesta de Rusia, centrada en el diálogo y la moderación, busca posicionar a Moscú como mediador ante el aumento de las amenazas armadas en el corazón de Medio Oriente. Según afirmó Peskov, el Kremlin continuará sus contactos bilaterales y multilaterales que incluyan tanto a Irán como a Israel y Estados Unidos, ante la posibilidad de un nuevo ciclo de ataques militares.

El escenario en la región permanece frágil, con un alto grado de vigilancia sobre los movimientos y decisiones tanto de Irán como de Estados Unidos y sus aliados. Tal como reportó TASS, las declaraciones oficiales y los mensajes emitidos en las redes por los líderes y portavoces de los países implicados revelan la tensión persistente en el plano diplomático y militar. Las próximas etapas estarán marcadas por la respuesta de Irán ante la presión internacional y por la estrategia de Washington, Tel Aviv y Moscú para evitar un recrudecimiento del conflicto.