Erdogan enfatiza ante su homólogo somalí que el reconocimiento de Somalilandia es "inaceptable"

Las grandes inversiones turcas en Somalia constituyen una de las principales preocupaciones del gobierno de Recep Tayyip Erdogan frente a los recientes acontecimientos diplomáticos en el Cuerno de África. Según informó Europa Press, el presidente turco manifestó a su homólogo de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, su rechazo tajante a la decisión del gobierno israelí de reconocer la independencia de Somalilandia durante una reunión en Estambul. Erdogan calificó la medida tomada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como “ilegítima” e “inaceptable”, advirtiendo sobre los riesgos de inestabilidad que dicha decisión podría generar en el continente africano.

Durante el encuentro, reportó Europa Press, Erdogan expresó que la preservación de la unidad y la integridad territorial de Somalia constituye la máxima prioridad del ejecutivo turco. El mandatario subrayó que cualquier decisión sobre el destino de Somalia y de la región de Somalilandia debe reflejar la voluntad colectiva de los somalíes, enfatizando la importancia de evitar interferencias externas que puedan erosionar la cohesión del país africano.

El medio Europa Press detalló que, en su declaración, Erdogan vinculó la iniciativa israelí en Somalilandia con un patrón de desestabilización en distintas regiones. El presidente turco atribuyó estas acciones al gobierno de Netanyahu, del que afirmó: “El Gobierno de Netanyahu, que tiene las manos manchadas con la sangre de 71.000 de nuestros hermanos palestinos, intenta ahora desestabilizar el Cuerno de África tras sus ataques contra Gaza, Líbano, Yemen, Irán, Qatar y Siria”. Estas palabras ilustran la preocupación de Ankara acerca de la expansión de las operaciones diplomáticas israelíes en escenarios ya marcados por tensiones.

Europa Press consignó que Turquía sostiene una importante presencia militar en Somalia, donde mantiene su base en el extranjero más grande, como parte de una estrategia que incluye un respaldo logístico y operativo relevante al ejército somalí en su enfrentamiento con el grupo islamista Al Shabaab. Además, el país euroasiático figura entre los principales aliados estratégicos del gobierno de Mogadiscio, aportando recursos económicos y estableciendo vínculos de cooperación que abarcan desde el sector militar hasta la asistencia en infraestructuras y educación.

La respuesta de las autoridades de Somalilandia contrastó con las críticas emitidas por la comunidad internacional frente al reconocimiento israelí. Mientras gobiernos y organizaciones multilaterales expresaron su desacuerdo con la medida, en Hargueisa, capital de Somalilandia, la noticia desató manifestaciones de júbilo que incluyeron concentraciones públicas y el despliegue de banderas israelíes, según detalló Europa Press. Estos actos pusieron de relieve las expectativas de las autoridades separatistas respecto al respaldo internacional para su proyecto de independencia.

El reconocimiento de Somalilandia como estado independiente por parte de Israel implica un giro histórico, ya que, desde su declaración unilateral de independencia en 1991, ningún estado miembro de Naciones Unidas había ofrecido este estatus diplomático a la región. Europa Press recordó que, aunque existe un precedente de reconocimiento por parte de Israel en 1960 durante un breve periodo en que Somalilandia emergió como entidad independiente tras la era colonial, el actual contexto político y geoestratégico difiere sustancialmente de aquella coyuntura.

De acuerdo con Europa Press, la postura de Ankara refleja tanto sus intereses geopolíticos como su intención de reforzar los lazos bilaterales con Somalia en un momento de cambios significativos en la región. Turquía ha buscado desempeñar un papel prioritario en la estabilidad del Cuerno de África, considerando tanto sus inversiones económicas como su cooperación militar, elementos que ahora parecen estar en entredicho por la decisión israelí. Ante este escenario, el gobierno turco insiste en la importancia de una solución que garantice la integridad territorial somalí y que evite la fragmentación auspiciada por actores externos.

La evolución de la situación en Somalilandia y las reacciones de los actores implicados evidencian un escenario caracterizado por alto nivel de complejidad geopolítica y riesgo de nuevas tensiones en África oriental. El reconocimiento israelí ha intensificado el debate en torno a la legitimidad de las fronteras y la autodeterminación, mientras que la negativa de Turquía y la cautela de la mayoría de la comunidad internacional subrayan el potencial impacto regional e internacional que podría tener este cambio en el tablero diplomático del continente africano.