El uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas antidisturbios en Teherán durante la jornada del lunes se convirtió en uno de los episodios más tensos de las protestas que, según consignó la prensa internacional, surgieron por la caída histórica de la moneda iraní y el deterioro creciente de la economía. En este contexto, el presidente Masud Pezeshkian reconoció públicamente la legitimidad de las demandas ciudadanas y anunció que el Gobierno iraní abrirá canales de diálogo con los manifestantes, de acuerdo con la información publicada por diferentes medios.

Según reportó la agencia, Pezeshkian manifestó este martes a través de un mensaje en la red X que su mayor preocupación diaria es el sustento de la población. El mandatario agregó que su gabinete tiene en marcha un plan para reformar el sistema bancario y monetario, y que una de sus prioridades es la protección del poder adquisitivo de los iraníes. Además, indicó que ha dado instrucciones precisas al ministro del Interior, Eskandar Momeni, para que mantenga reuniones con los representantes de quienes lideran las protestas, con el objetivo de buscar soluciones de manera responsable.

El medio informó que, durante los dos últimos días, la capital iraní se vio afectada por movilizaciones de ciudadanos y huelgas de comerciantes, motivadas por la crisis económica, el agravamiento de las dificultades energéticas, la escasez de agua y el avance de la contaminación urbana. Estas manifestaciones reunieron a miles de personas y pusieron en evidencia un creciente descontento con la política económica, el aumento de los precios y la depreciación acelerada del rial, que alcanzó valores mínimos sin precedentes frente a otras monedas internacionales.

De acuerdo con la cobertura periodística, los problemas económicos han impactado directamente en el nivel de vida de millones de iraníes. La combinación del alza de precios y la depreciación del rial ha reducido considerablemente la capacidad de compra de las familias. Esta situación se ve agravada por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la presión internacional, que en los últimos tiempos ha escalado con nuevos señalamientos contra el programa nuclear iraní. Fuentes oficiales detallaron, según consignó la prensa, que la presión externa se ha intensificado tras los bombardeos de junio pasado, en los que murieron aproximadamente mil personas.

Tal como publicó la fuente, Masud Pezeshkian expresó que abordará las problemáticas con medidas de fondo, afirmando que el Gobierno actuará con todos sus recursos para resolverlas. Sus declaraciones llegan luego de que las protestas derivaran en episodios de tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que utilizaron mecanismos de dispersión para contener las concentraciones.

Según reportó el medio, Irán enfrenta una situación de emergencia social marcada por el avance de la crisis energética, la falta de acceso suficiente al agua y el deterioro de las infraestructuras urbanas. Las huelgas y protestas se concentraron especialmente en los sectores comerciales, tradicionalmente influyentes en la vida económica de Teherán. Los reclamos, según las voces recogidas por la prensa, reflejan la preocupación de la ciudadanía por la dificultad para satisfacer necesidades básicas bajo el actual contexto económico.

El diario agregó que las autoridades iraníes optaron por asumir un tono más conciliador en los últimos comunicados. Al instruir a sus funcionarios para que prioricen el diálogo, la administración de Pezeshkian busca contener el descontento y evitar que la crisis derive en nuevos episodios de violencia en las calles. Analistas citados por el medio sostuvieron que la decisión de abrir un canal de comunicación directa con los manifestantes responde a la necesidad de restaurar la confianza social y prevenir una escalada del conflicto.

Según publicó la fuente, las sanciones económicas impuestas por Washington y la presión internacional en torno al programa nuclear continúan condicionando la capacidad del Gobierno iraní para manejar la crisis interna. Además, los bombardeos recientes y las amenazas diplomáticas han alimentado el sentimiento de inseguridad entre la población, que ve cómo, junto a la depreciación de la moneda, crecen las dificultades para acceder a bienes y servicios básicos.

El medio detalló que el Gobierno busca implementar ajustes en el sistema bancario y monetario para frenar la caída del rial y restaurar la estabilidad económica. Estas medidas, según la perspectiva oficial, pretenden moderar el aumento de precios y proteger el poder adquisitivo de los más afectados por la crisis. Las autoridades también manifestaron su intención de atender las demandas relacionadas con recursos esenciales, como agua y energía, aspectos que figuran en la agenda social iraní ante el alto nivel de contaminación y deterioro urbano.

En su examen de la situación, la cobertura periodística subrayó que los acontecimientos de los últimos días configuran uno de los desafíos más complejos que enfrenta la administración de Pezeshkian desde su reciente llegada a la presidencia. La sucesión de manifestaciones y protestas encabezadas por comerciantes y ciudadanos se produce en medio de un entorno marcado por la presión internacional y la crisis económica interna, cuyas implicaciones aún están por definirse en el corto y mediano plazo.