El presidente de Corea del Sur iniciará el domingo una visita de Estado a China en la que se reunirá con Xi

El segundo encuentro entre los presidentes de Corea del Sur y China en menos de un año, tras el celebrado el 1 de noviembre durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), se perfila como un momento clave para la relación bilateral, ya que abordarán mecanismos de colaboración en campos como las inversiones en la cadena de suministros, el desarrollo de la economía digital y el combate al crimen transnacional. Según detalló la portavoz presidencial Kang Yu Jung y recogió la agencia Yonhap, se espera que las conversaciones permitan alcanzar acuerdos concretos que impacten directamente en las sociedades de ambos países. Esta cita marca el primer viaje de un jefe de Estado surcoreano a territorio chino desde 2017.

De acuerdo con lo publicado por Yonhap, Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur desde junio, viajará a Pekín el domingo para sostener una reunión oficial con su homólogo Xi Jinping. La visita de Estado tendrá una duración de cuatro días y contempla actividades en dos ciudades. El martes, el mandatario surcoreano se trasladará a Shanghái donde mantendrá otras reuniones oficiales antes de su retorno programado para el miércoles. Esta agenda enfatiza la importancia que ambas capitales otorgan al fortalecimiento de la cooperación bilateral tras años de limitados contactos presidenciales directos.

Fue el propio gobierno surcoreano el que confirmó la trascendencia de la visita, según reportó Yonhap, al señalar que "se espera que discutan vías para producir resultados tangibles que beneficien de forma directa a las poblaciones de ambos países", con énfasis en áreas económicas estratégicas como la inversión en cadenas de suministro y la economía digital, así como la coordinación en temas de seguridad como la lucha contra el crimen transnacional. La portavoz Kang subrayó la voluntad de la Presidencia de avanzar hacia una cooperación que ofrezca efectos prácticos en ambos territorios.

Desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, detalló que China y Corea del Sur mantienen el carácter de "importantes vecinos y socios de cooperación", informó el diario Global Times. Lin apuntó en rueda de prensa que, bajo la orientación de ambos presidentes, la visita debe contribuir a "seguir avanzando en la asociación de cooperación estratégica entre China y Corea del Sur". El funcionario remitió así a la expectativa compartida por las autoridades chinas sobre el potencial impacto positivo de la visita estatal.

La ausencia de visitas oficiales de líderes surcoreanos a China durante los últimos seis años había marcado una etapa de distanciamiento relativo, condicionada por asuntos regionales y globales que han afectado el clima político y comercial entre Seúl y Pekín, recordó Yonhap. Este nuevo acercamiento, impulsado por la agenda fijada por Lee y Xi, incluye la exploración de medidas que favorezcan tanto la estabilidad económica como la seguridad mutua, además de reactivar los mecanismos de diálogo de alto nivel.

El encuentro también responde a una coyuntura internacional en la que las cadenas globales de suministro han sufrido disrupciones significativas debido a la pandemia, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y otros factores, aspectos que se encuentran en el centro de las prioridades de ambas economías, según declaró Kang Yu Jung, vocera de la administración de Lee Jae Myung. La economía digital, otro tema relevante de la agenda, se consolida como un pilar para el crecimiento y la innovación en ambos países asiáticos, que buscan estructuras de colaboración adaptadas a los retos tecnológicos emergentes.

El tema de la seguridad transnacional, particularmente la cooperación frente al crimen complejo, ha cobrado un papel principal en las recientes agendas bilaterales, conforme reconoció la oficina presidencial de Seúl a la agencia Yonhap. Los canales de comunicación entre ambos gobiernos han enfatizado la necesidad de respuestas conjuntas ante desafíos como el tráfico ilícito, el fraude digital y otras amenazas transfronterizas que requieren una coordinación más estrecha.

La agencia Yonhap subrayó que la última visita de un jefe de Estado surcoreano a China tuvo lugar en 2017, lo que refleja el nivel de expectativas generadas en cuanto al relanzamiento de los contactos directos al más alto nivel político. Este contexto contribuye a situar la reunión Lee-Xi como un intento de normalizar y reimpulsar los lazos bilaterales deteriorados en años recientes por tensiones derivadas de diversos asuntos regionales y globales.

De acuerdo con el Global Times, las autoridades chinas esperan que este viaje estatal ayude a consolidar la confianza política y amplíe las áreas de cooperación pragmática, de manera que ambas partes obtengan beneficios concretos en sectores críticos. Las declaraciones de Lin Jian refuerzan la predisposición del gobierno chino a utilizar la visita como plataforma para avanzar hacia una relación más sólida y orientada a resultados entre los dos países vecinos de Asia oriental.

La agenda de Lee Jae Myung en Shanghái, como puntualizó la agencia Yonhap, incluirá encuentros con funcionarios, empresarios y representantes de la comunidad coreana residente en dicha ciudad, lo que agrega un matiz económico y diplomático a su misión antes de regresar a Corea del Sur el miércoles. Se prevé que los resultados de esta visita sean seguidos de cerca tanto por actores gubernamentales como empresariales, dada la importancia de China como principal socio comercial de Corea del Sur y la relevancia estratégica de la colaboración bilateral en el actual contexto internacional.