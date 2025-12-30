Detenidos en Turquía más de 350 supuestos miembros de Estado Islámico

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, informó que 16 personas fueron arrestadas por realizar publicaciones consideradas provocativas sobre el enfrentamiento entre la policía y presuntos yihadistas ocurrido el lunes en Yavlova. Yerlikaya señaló que estas publicaciones, que circularon en redes sociales, tenían como objetivo propagar desinformación a través de contenido “no verificado, manipulador, negativo y falso”, por lo que reclamó a la población confiar únicamente en la información emitida por fuentes oficiales. Esta operación forma parte de una ofensiva a gran escala que las fuerzas de seguridad han desplegado tras el fallecimiento de tres policías durante la intervención contra presuntas redes extremistas en el noroeste del país.

Según publicó la agencia de noticias Europa Press, las autoridades turcas anunciaron este martes la detención de más de 350 supuestos miembros del Estado Islámico, tras la fatal redada en Yavlova. Yerlikaya precisó que “se detuvieron a 357 sospechosos de ser miembros de Estado Islámico en operaciones simultáneas realizadas por la Policía en 21 provincias”. El funcionario comunicó el balance mediante un mensaje divulgado a través de la red social X (antes conocida como Twitter).

De acuerdo con Europa Press, las operaciones abarcaron un territorio extenso: las redadas se llevaron a cabo en Adana, Agri, Ankara, Antalya, Bingol, Corum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Estambul, Kastamonu, Kilis, Konya, Mugla, Nigde, Osmaniye, Sanliurfa, Sirnak, Yalova y Van. Yerlikaya enfatizó que el gobierno no ha dado “ninguna oportunidad” a quienes buscan someter al país mediante la violencia terrorista y afirmó que esa postura se mantendrá sin concesiones de cara al futuro.

Las detenciones actuales se suman a las realizadas la semana pasada, cuando las autoridades informaron el arresto de 115 personas acusadas de pertenecer a Estado Islámico y de preparar supuestos atentados durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Según detalló Europa Press, la policía desplegó una estrategia de vigilancia activa para anticipar posibles actos de violencia ligados a fechas festivas, respondiendo a las alertas internacionales sobre el riesgo de ataques durante grandes congregaciones públicas.

La preocupación del gobierno turco incluye tanto el combate directo contra la infraestructura operativa de grupos yihadistas como la contención de la propagación de discursos asociados a estos movimientos en redes sociales y medios digitales. Yerlikaya advirtió que las campañas de desinformación en plataformas virtuales pueden magnificar el impacto de los actos violentos y contribuir a la generación de pánico social. Por ello, instó a la ciudadanía a descartar la información que no provenga de fuentes reconocidas oficialmente, remarcando el papel de las autoridades como canal veraz en situaciones de crisis.

En su mensaje, el ministro subrayó la determinación del Estado frente a las amenazas que enfrenta el país, una posición reiterada tras los incidentes de Yavlova. El operativo que derivó en la muerte de tres agentes puso de relieve la persistencia de células radicales en distintas zonas del territorio, así como la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad mediante un despliegue coordinado a nivel nacional. Las operaciones en 21 provincias ilustran la dimensión de los esfuerzos que la administración turca ha dedicado a la prevención y desarticulación de redes extremistas.

El medio Europa Press detalló que estas acciones se enmarcan en una política gubernamental orientada a impedir todo avance de organizaciones consideradas terroristas, reforzada tras episodios recientes que evidenciaron el riesgo de atentados a gran escala. Además de los arrestos, las autoridades intensificaron el monitoreo sobre canales de comunicación y propaganda vinculados a estos grupos, integrando el control de la información como una de las piezas centrales en la lucha contra el extremismo.

Hasta la fecha, el balance de detenciones y la actitud de las autoridades turcas reflejan la prioridad oficial que el gobierno otorga a la seguridad interna y a la protección contra amenazas asociadas al Estado Islámico. Yerlikaya reiteró que la política del gobierno es de no tolerar ninguna acción que atente contra la estabilidad o que ponga en peligro la vida de los ciudadanos, transmitiendo un mensaje de vigilancia continua y de respuesta rápida ante cualquier señal de riesgo.