Científicos descubren que las mariposas migran en direcciones opuestas en cada hemisferio, un patrón inédito en insectos

La identificación de una inversión cromosómica de nueve millones de bases en el cromosoma 8 de la mariposa 'Vanessa cardui' ha llevado al equipo de investigación a proponer que esta alteración genética contiene genes, como el receptor del neurotransmisor GABA-B, que podrían determinar la capacidad de orientación de estos lepidópteros durante sus rutas migratorias. Según publicó la revista 'Nature Communications', el hallazgo sugiere que el mecanismo genético puede influir directamente en cómo estos insectos interpretan señales ambientales clave, como el campo magnético y la posición del sol, al definir sus trayectos migratorios dependiendo del hemisferio en el que se encuentren.

El Instituto Botánico de Barcelona (IBB, CSIC-CMCNB), en colaboración con el Instituto de Biología Evolutiva (IBE, CSIC-UPF) y expertos de África, Europa y Estados Unidos, lideró esta investigación, reportó Nature Communications. De acuerdo con el medio, el estudio determinó que las poblaciones de mariposas migran en direcciones opuestas en cada hemisferio: las ubicadas en el hemisferio norte vuelan hacia el sur durante el otoño boreal, mientras que las del hemisferio sur se desplazan hacia el norte durante el otoño austral. Ambas poblaciones evitan cruzar la Línea Ecuatorial, lo que refleja un patrón que no había sido documentado en insectos hasta el momento.

Gerard Talavera, científico titular del CSIC en el IBB y responsable principal de la investigación, indicó al medio que esta frontera invisible entre hemisferios podría convertirse en una barrera evolutiva, capaz de limitar el flujo genético entre poblaciones de mariposas migratorias y, como resultado, favorecer la diversificación y el surgimiento de nuevas especies. Talavera explicó que, a diferencia de lo que se observa en las aves, donde la división migratoria suele seguir líneas longitudinales, en estas mariposas el límite es latitudinal, con la Línea Ecuatorial funcionando como una separación natural para los insectos y posiblemente para otros animales migratorios.

En estudios previos, este mismo grupo investigador había documentado las extensas migraciones de la 'Vanessa cardui', con trayectos de hasta 15.000 kilómetros entre África ecuatorial y Europa, lo que las sitúa entre las migraciones más largas conocidas dentro de las mariposas, publicó 'Nature Communications'. Sin embargo, el nuevo estudio da cuenta de un circuito migratorio adicional, completamente independiente, en el hemisferio sur de África. Este hallazgo amplía la comprensión de los patrones migratorios en este grupo de lepidópteros.

Para alcanzar estas conclusiones, los científicos recorrieron diferentes regiones del continente africano recolectando especímenes de la mariposa cardera y sometieron a análisis genómicos a más de 300 ejemplares procedentes de 38 países africanos y europeos, reportó el equipo en la revista especializada. El análisis permitió detectar la inversión cromosómica específica relacionada con la migración y los genes involucrados en la orientación, como destacó Aurora García-Berro, investigadora del IBB y autora principal del trabajo.

La investigación identificó que las mariposas emplean señales ambientales, como la posición del sol y el campo magnético, para orientarse, pero los patrones de movimiento se mantienen restringidos a cada hemisferio, según manifestó Daria Shipilina, coautora del estudio e investigadora de la Universidad de Uppsala. El razonamiento del equipo se basa en que los mecanismos de orientación presentan adaptaciones específicas que evitan el cruce de la Línea Ecuatorial.

El medio 'Nature Communications' indicó que este fenómeno de división migratoria entre hemisferios se había clasificado anteriormente como típico en aves, pero no en insectos. La separación geográfica y el aislamiento de poblaciones, que desarrollan estrategias migratorias propias, pueden contribuir a su aislamiento reproductivo y, a largo plazo, a la formación de nuevas especies. Talavera expresó que existe la posibilidad de que esta división migratoria actúe como un mecanismo evolutivo hasta ahora poco reconocido, que explicaría la existencia de especies emparentadas pero separadas en los hemisferios norte y sur.

Este tipo de estudios permite abordar la biodiversidad a nivel global y resalta la necesidad de atender especialmente los patrones y procesos biológicos que ocurren en el hemisferio sur, región que ha recibido menos atención en investigaciones similares. Evaluar cómo los insectos migratorios interpretan el entorno resulta relevante para comprender su rol ecológico, ya que intervienen tanto en la polinización de plantas como en la transmisión de parásitos, según remarcó 'Nature Communications'.

El nuevo descubrimiento sugiere, conforme a lo publicado por la revista, que la Línea Ecuatorial no es solo una demarcación geográfica, sino una auténtica barrera biológica para la migración de la 'Vanessa cardui' y posiblemente para otros grupos de insectos voladores o animales migratorios, limitando los intercambios genéticos y contribuyendo a la diversificación de las especies a lo largo del tiempo.